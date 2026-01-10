Учёные открыли «второй мозг» в кишечнике — и это многое объясняет

В стенках органов пищеварительной системы скрыт свой мозг. Разобрались, как это меняет представление о связи между пищеварением, настроением, здоровьем и даже мышлением.

© Екатерина Чижевская/iStock.com

Энтеральная нервная система — мозг в животе

Это компонент вегетативной нервной системы, который расположен в стенках кишечника. В энтеральной нервной системе столько же нейронов, сколько в спинном мозге. Её главная задача — управлять пищеварением. Она контролирует процессы, начиная от глотания и выработки пищеварительных ферментов, заканчивая распределением кровотока, который помогает организму усваивать полезные вещества и избавляться от ненужного. Хотя энтеральная нервная система не обладает мышлением в привычном понимании, она тесно связана с головным мозгом — именно это взаимодействие может неожиданно сильно влиять на самочувствие, настроение и здоровье в целом.

Гормоны счастья и стресса

Микробиота кишечника влияет на выработку нескольких групп гормонов и нейротрансмиттеров, которые участвуют в регуляции настроения и реакции на стресс, — от серотонина до гормонов, связанных с аппетитом.

Около 90–95% всего серотонина в организме синтезируется именно в кишечнике специальными клетками слизистой оболочки и микробами-симбионтами. Однако этот «кишечный» серотонин не попадает в мозг напрямую, так как не может преодолеть гематоэнцефалический барьер — защитный фильтр между кровеносной системой и мозгом. Вместо этого он действует опосредованно — стимулирует блуждающий нерв, посылая сигналы в головной мозг, и регулирует процессы, которые влияют на познавательные функции и эмоциональный фон.

© NineLives/iStock.com

Продукты жизнедеятельности бактерий участвуют в регуляции таких гормонов, как глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1), который помогает контролировать чувство сытости и косвенно влияет на настроение и мотивацию.

Кроме того, микробиота может участвовать в регуляции гормонов стресса, влияя на ось гипоталамус — гипофиз — надпочечники. Исследования на животных показали, что дефицит микробиоты приводит к дисбалансу этой оси и повышенному выбросу гормонов стресса в определённое время дня. Нормализация микробиоты, напротив, помогает восстановить ритм и адекватную реакцию на стресс.

Как микробиота участвует в принятии решений

Недавние исследования подтверждают, что кишечник можно считать «вторым мозгом». Учёные всё чаще получают практические доказательства того, что кишечные микробы способны влиять на работу мозга и поведение через так называемую связь кишечник — мозг.

Сигналы от кишечника по блуждающему нерву помогают регулировать такие важные функции, как тревожность, настроение, обучение, память и мотивация. Это говорит о том, что кишечник участвует в процессах, которые определяют, как человек реагирует на окружающий мир.

Кроме того, есть данные, что связь между кишечником и мозгом влияет и на социальное поведение. Например, у молодых людей, злоупотребляющих алкоголем, работа этой системы связана с особенностями восприятия эмоций и уровнем импульсивности. Учёные также нашли связь между определёнными бактериями в кишечнике и эмоциональными реакциями.

© Diy13/iStock.com

Как это меняет подход к здоровью

Учёные всё активнее изучают связь между кишечными бактериями и работой мозга, и результаты этих исследований выглядят многообещающе. Они помогают лучше понять, как развиваются разные физические заболевания и психические расстройства, а также как на мозг могут влиять вирусы и бактериальные инфекции.

Один из примеров — длительные последствия COVID-19, когда изменения в микробиоме кишечника могут быть связаны с появлением неврологических симптомов после болезни. Понимание того, как кишечные бактерии влияют на мозг, в будущем может помочь врачам раньше выявлять депрессию, тревожные расстройства и нейродегенеративные заболевания, а также подбирать более точное и эффективное лечение.

Чтобы «второй мозг» принимал правильные решения, ему нужна поддержка:

Разнообразие клетчатки. Чем больше разных овощей и фруктов, тем стабильнее микробиота.

Чем больше разных овощей и фруктов, тем стабильнее микробиота. Ферментированные продукты. Йогурт, кефир, квашеная капуста — прямая подпитка для хороших бактерий.

Йогурт, кефир, квашеная капуста — прямая подпитка для хороших бактерий. Снижение сахара. Избыток сахара кормит патогенные бактерии, которые провоцируют воспаление и мешают мыслить трезво.

Главное: в кишечнике спрятан «второй мозг»

Энтеральная нервная система управляет пищеварением и тесно связана с головным мозгом. Она влияет на настроение, стресс и познавательные функции.

Микробиота кишечника помогает вырабатывать серотонин и другие гормоны, регулирует аппетит, эмоциональное состояние и реакцию на стресс. Хотя кишечный серотонин напрямую в мозг не попадает, через блуждающий нерв и иммунные сигналы он опосредованно влияет на поведение, мотивацию и восприятие эмоций.

Поддержка микробиоты с помощью клетчатки, ферментированных продуктов и снижения сахара помогает «второму мозгу» работать правильно, это может улучшить самочувствие и здоровье мозга.

