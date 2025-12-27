Учёные назвали три вещи, которые незаметно продлевают жизнь

Также учёные рассказали о последствиях травм головы и о том, как микропластик влияет на потомство.

© Alexander Pytskiy/iStock.com

Сидеть у окна в солнечную погоду полезно для снижения сахара

Время у окна при естественном освещении помогает лучше контролировать уровень сахара в крови у людей с диабетом 2-го типа. К такому выводу пришла международная группа учёных, опубликовавшая исследование в журнале Cell Metabolism.

В течение четырёх с половиной рабочих дней добровольцы с диабетом работали либо у окна с доступом к солнечному свету, либо в офисе с полностью зашторенными окнами и искусственным освещением. Рацион, приём лекарств и уровень физической активности у всех участников оставались одинаковыми.

У людей, работавших при естественном освещении, было гораздо меньше резких скачков сахара. Кроме того, их организм активнее использовал жиры как источник энергии.

Анализ образцов мышечной ткани показал, что при пребывании на дневном свету обмен веществ в клетках лучше реагировал на суточные ритмы. Авторы отмечают, что такой эффект может быть и у людей с ожирением или метаболическим синдромом (а не только с диабетом).

Есть сладкое можно: 7 главных мифов о диабете

Жирный сыр и сливки связали с более низким риском деменции

Употребление жирного сыра и сливок снижает риск деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли шведские учёные, проанализировав данные крупного когортного исследования. Работа опубликована в журнале Neurology.

Исследование основано на данных проекта Malmö Diet and Cancer, в котором участвовали более 27 тысяч человек в возрасте 45–73 лет. За участниками наблюдали в среднем около 25 лет, фиксируя рацион и случаи деменции (включая болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию).

Оказалось, что люди, которые чаще ели жирный сыр (50 г в день и больше), имели на 13% ниже риск деменции по сравнению с теми, кто ел его редко. Аналогичная связь обнаружена и для жирных сливок. Их регулярное употребление снижает риск примерно на 16%. А вот обезжиренные молочные продукты такой связи не показывали.

© zorazhuang/iStock.com

Собаки делают людей более общительными

Люди, которые впервые заводят собаку, начинают больше ходить пешком и чаще общаться. К такому выводу пришли японские учёные, опубликовавшие исследование в журнале Scientific Reports.

Авторы проанализировали данные национального интернет-опроса, в котором участвовали более 1200 человек в возрасте от 20 до 79 лет. Учёные сравнили изменения в физической активности и социальных контактах у новых владельцев собак и у людей без собак.

Оказалось, что за год у «новичков» заметно вырос уровень физической активности (что не вызвало удивления, ведь с собакой нужно регулярно гулять). При этом новые владельцы собак стали чаще поддерживать социальные контакты (как онлайн, так и при личных встречах).

Травмы головы увеличивают риск самоубийств

У людей, перенёсших травму головы, риск попыток самоубийства оказался на 21% выше по сравнению с теми, у кого травм не было. К таким выводам пришли авторы крупного исследования, опубликованного в журнале Neurology.

Учёные из Великобритании проанализировали данные почти 400 тысяч пациентов с травмами головы и около 1,5 миллиона человек без таких повреждений.

Анализ показал, что повышенный риск попыток самоубийства сохранялся даже у людей без диагностированных психических расстройств. При этом наибольшая уязвимость наблюдалась в течение первого года после травмы. Отсутствие социальных связей и психические нарушения дополнительно усиливали риск.

Авторы подчёркивают, что людям, которые восстанавливаются после травм головы, особенно в первые месяцы, важно обратить внимание на эмоциональное состояние. Таким пациентам может потребоваться психологическая помощь.

© sasacvetkovic33/iStock.com

Воздействие микропластика на мужчин повышает риск метаболических нарушений у их детей

К такому выводу пришли учёные Калифорнийского университета в Риверсайде, опубликовавшие исследование в журнале Journal of the Endocrine Society.

Исследователи подвергали самцов мышей воздействию микропластика, после чего их потомству (поколение F1) давали высокожировую диету. У потомков таких животных чаще развивался диабет и другие метаболические нарушения (чего не было у потомков контрольных животных, которые не контактировали с микропластиком).

Учёные показали, что микропластик меняет профиль малых некодирующих РНК в сперме, которые действуют как регуляторы активности генов. Авторы предполагают, что такой эффект может наблюдаться и у людей. Однако, чтобы подтвердить этот факт, нужны клинические исследования.

Учёные назвали риски употребления чая в пакетиках

Главное о научных новостях недели

Солнечный свет помогает стабилизировать уровень сахара у людей с диабетом, а собаки повышают физическую активность и социальную вовлечённость.

Травмы головы требуют особого внимания к психическому состоянию пациентов, а воздействие микропластика может иметь отдалённые последствия для здоровья будущих поколений. Хорошие новости для любителей жирных сыров и сливок — такая еда снижает вероятность деменции.

Важные исследования