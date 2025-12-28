Учёные развеяли популярный миф о женском здоровье

Иногда месячные совпадают с полнолунием или новолунием. Наука долго спорила, случайность это или закономерность. Разобрались, есть ли у Луны реальное влияние на менструальный цикл и что показывают современные исследования.

Откуда возникла эта идея

Средняя длительность менструального цикла близка к лунному месяцу — около 28–29 дней. Это сходство стало главной причиной, по которой менструацию на протяжении веков связывали с фазами Луны.

Интерес к этой теме усилился во второй половине XX века, когда появились первые попытки проверить связь научными методами. В журнале Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica опубликовали исследование с участием 826 женщин. В нём начало менструации чаще приходилось на новолуние. Авторы предположили, что овуляция может совпадать с полнолунием. Эти выводы надолго закрепили представление о возможной синхронизации менструального и лунного циклов.

Однако более поздние исследования эту гипотезу не подтвердили. В работах с более длительным наблюдением не удалось обнаружить устойчивого совпадения между фазами Луны и началом менструации.

Современная медицина объясняет менструальный цикл работой гормональной системы. Его длительность может меняться с возрастом, образом жизни и состоянием здоровья. Поэтому совпадение длительности двух циклов само по себе не доказывает причинно-следственную связь.

Что показывают исследования

Анализ данных из приложений для отслеживания цикла показал, что месячные начинаются в разные дни лунного месяца без выраженных пиков в новолуние или полнолуние.

В исследованиях, опубликованных в Science Advances, учёные проанализировали записи 22 женщин, которые вели календарь цикла от 5 до 32 лет. У некоторых участниц менструации на отдельных отрезках времени совпадали с лунными ритмами, но эта синхронизация не сохранялась постоянно.

Совпадения чаще возникали у женщин с циклом, близким по длительности к лунному, и встречались реже с возрастом. Это объясняет, почему кратковременную связь можно увидеть в индивидуальных дневниках, но почти невозможно обнаружить в больших выборках.

Почему фазы Луны — не единственный фактор

Обычно под лунным циклом понимают смену фаз — от новолуния до полнолуния. При этом движение Луны не ограничивается фазами. Она то приближается к Земле, то удаляется, а её орбита немного наклонена. Из-за этого меняется гравитационное воздействие.

Исследования показали, что у части женщин начало менструации в отдельные периоды приходилось не только на фазы Луны, но и на гравитационные изменения. Эти эпизоды были кратковременными и со временем исчезали, но иногда сохранялись, даже когда связь с фазами Луны уже не прослеживалась.

Почему совпадения встречаются всё реже

Анализируя данные разных лет, учёные заметили, что временные совпадения между началом менструации и лунными изменениями чаще встречались в более ранних наблюдениях. В современных данных их фиксируют реже. Это связывают не с влиянием Луны, а с изменениями условий жизни.

© LaylaBird/iStock.com

Главный фактор — искусственный свет. Он сглаживает разницу между днём и ночью, из-за чего организму сложнее ориентироваться на естественные сигналы среды. Это отражается на сне и на работе гормональной системы.

Свою роль играет и возраст. В долгосрочных наблюдениях такие совпадения чаще отмечали у женщин моложе 35 лет. Со временем они становились менее заметными даже при стабильной длительности цикла. Это указывает на временную чувствительность к внешним условиям, а не на устойчивую закономерность.

Главное: фазы Луны не управляют менструальным циклом

У части женщин возможны временные совпадения, но они нестабильны и со временем исчезают. Современные исследования показывают: образ жизни и световая среда влияют на биологические процессы сильнее, чем лунные циклы.

