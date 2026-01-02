Учёные назвали главные медицинские прорывы 2025 года

2025-й можно назвать годом ксенотрансплантации. Медицина сделала серьёзный шаг вперёд в пересадке органов от животных человеку. А ещё это был новый этап развития генной терапии, микророботов и персонализированных протоколов лечения рака.

Рекорд продолжительности работы свиной почки у пациента

Журнал Science сообщил о новом рекорде в ксенотрансплантации. Врачи Массачусетской больницы пересадили пациенту Тиму Эндрюсу свиную почку с 69 генетическими изменениями. Она проработала в его организме девять месяцев — дольше, чем другие свиные органы.

Врачи и учёные совершенствуют технологию пересадки органов животных человеку. У каждого следующего пациента они работают дольше. Это приближает медицину к окончательному решению проблемы донорства.

Снижение холестерина с помощью генной терапии

В Cliveland Clinic впервые протестировали генную терапию для снижения холестерина у людей. Результаты опубликованы в New England Journal of Medicine.

Однократное введение препарата выключало ген ANGPTL3 в печени и уже через две недели уменьшало уровень липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина) и триглицеридов примерно на 50% без серьёзных побочных эффектов.

Если долгосрочная безопасность подтвердится, этот подход может заменить пожизненный приём лекарств.

С помощью стволовых клеток удалось вылечить диабет 1-го типа

Международная группа учёных и врачей провела успешную экспериментальную терапию диабета 1-го типа. Работа опубликована в New England Journal of Medicine.

В лабораторных условиях стволовые клетки пациентов превратили в клетки поджелудочной железы (которые вырабатывают инсулин). Затем эти клетки пересадили пациентам назад. У значительной части добровольцев восстановилась продукция инсулина.

Микророботы против инфекций

Китайские инженеры разработали микророботов, которыми можно управлять с помощью магнитного поля для лечения синусита. Работа опубликована в журнале Science Robotics.

Их размер около трёх микрометров, и они доставляются в пазухи через тонкий катетер. Роботы синтезируют активные формы кислорода и разрушают бактериальную плёнку там, где антибиотикам трудно действовать. Опыты на кроликах прошли успешно. Этот подход может снизить потребность в антибиотиках и помочь лечить труднодоступные инфекции у людей.

Препарат для профилактики ВИЧ

В США одобрили препарат ленакапавир для профилактики ВИЧ с эффективностью более 99%. Решение приняло Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и лекарств (FDA).

Препарат вводят в виде инъекций всего два раза в год.

Клинические испытания показали высокую эффективность, а также отсутствие серьёзных побочных реакций. Удешевление препарата и его доступность в бедных странах могут внушительно снизить заболеваемость ВИЧ.

Клеточная терапия восстановила мозг у мышей после инсульта

Работа опубликована в Nature Communications. Учёные пересадили человеческие стволовые клетки в мозг мышей после инсульта. Клетки вводили через неделю после повреждения, за пять недель они превратились в нейроны и наладили связь с другими клетками.

У животных уменьшилось воспаление, появились новые сосуды и улучшилась двигательная активность. Этот подход поможет восстановить утраченные участки мозга и расширить окно времени для лечения после инсульта.

Персонализированная терапия рака

В 2025 году вышло несколько работ по персонализированной иммунотерапии рака. Суть лечения сводится к тому, что у пациента берут кровь, из которой извлекают иммунные Т-клетки. Затем их обучают распознавать специфические белки опухолевых клеток и бороться с ними. После такой «тренировки» клетки вводят пациенту назад.

В журнале Nature Medicine в 2025 году опубликованы две статьи — по экспериментальному лечению меланомы и рака почки. Это первые фазы исследования, которые прошли успешно.

Мозг мышей успешно очистили от бета-амилоида

Бета-амилоид — белок, который накапливается в мозге при болезни Альцгеймера. Одна из важнейших задач, которую ставят перед собой исследователи, — удалить амилоид (или предотвратить его появление в мозге).

С этой задачей справилась группа исследователей из Китая и Испании, которые опубликовали свою работу в Signal Transduction and Targeted Therapy. С помощью наночастиц им удалось повысить проницаемость гематоэнцефалического барьера (барьер между мозгом и кровотоком) у лабораторных мышей с болезнью Альцгеймера. Это позволило амилоидному белку выйти из мозга в кровоток.

Прорыв в лечении болезни Хантингтона

Учёные Университетского колледжа Лондона сообщили о первых успешных результатах генной терапии при болезни Хантингтона — редком наследственном заболевании нервной системы.

За три года наблюдений у 29 пациентов прогрессирование болезни замедлилось примерно на 75% по сравнению с контрольной группой. Учёным удалось доставить в мозг пациентов здоровую копию гена с помощью вирусных частиц. Это привело к снижению маркеров разрушения нейронов, а у пациентов улучшились познавательные и двигательные функции.

Восстановление зубов из шерсти и волос

Учёные создали пасту для восстановления зубов из овечьей шерсти и человеческих волос. По физическим характеристикам новый материал почти идентичен естественной зубной эмали. Результаты открытия опубликованы в журнале Advanced Healthcare Materials.

Паста заполняет повреждения после кариеса и помогает восстановить естественную структуру эмали. На повреждённых зубах эмаль становилась прочнее и выглядела как до болезни.

Главное

В 2025 году удалось достичь серьёзных сдвигов в трансплантации органов от животных человеку. Большие надежды учёные и врачи возлагают на генную терапию и стволовые клетки, с помощью которых уже удалось вылечить заболевания, ранее считавшиеся неизлечимыми.

В практику внедрена высокоэффективная (почти 100%) вакцина от ВИЧ, которую нужно вводить 2 раза в год. С инфекциями научились бороться с помощью микророботов, а с раком — «настройкой» иммунных клеток пациента.

