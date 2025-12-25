У жвачки нашли слабое место: она не помогает от неприятного запаха

Несвежее дыхание — это не просто неудобство, а сигнал организма, что что-то идёт не так. Жевательные резинки, спреи и ополаскиватели помогают ненадолго. Врач-стоматолог Татьяна Владимировна Пикилиди рассказала «Рамблеру», почему появляется неприятный запах и как избавиться от него раз и навсегда.

© Stockah/iStock.com

В медицине неприятный запах изо рта называется галитозом. Несвежее дыхание по утрам после сна может быть вариантом нормы. Если же запах не проходит после чистки зубов, нужно обратиться к врачу.

«Галитоз — чаще всего только симптом, а не самостоятельное заболевание, и, чтобы от него избавиться, нужно устранить первопричину. Начинать поиск лучше со стоматологического кабинета, потому что в большинстве случаев причина кроется именно в состоянии полости рта». Пикилиди Татьяна Владимировна стоматолог-ортодонт, к. м. н., главный врач клиники «ГЕОСТОМ ПРИВАТ»

Как появляется галитоз

Полость рта населена микробами, некоторые из них могут производить летучие соединения серы с характерным запахом. Особенно активно этот процесс происходит на языке, в карманах между зубами и в труднодоступных местах. Там скапливается налёт и зубной камень — основной источник проблем. Обычно за счёт слюны и гигиены удаётся контролировать рост бактерий, но иногда они становятся слишком активными — тогда и развивается галитоз.

Главные причины

Системные заболевания — редкая причина галитоза, хотя такое тоже возможно.

Заболевания полости рта

Налёт на языке, кариес, пульпит, гингивит и пародонтит часто сопровождаются воспалением. Эти заболевания создают идеальные условия для размножения бактерий.

Болезни желудочно-кишечного тракта

Неприятный запах изо рта может быть на фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Из-за слабости нижнего клапана пищевода кислота из желудка попадает в пищевод, а в тяжёлых случаях — в рот. У желудочного сока обычно кислый вкус и неприятный запах.

Лор-патологии

Галитоз может быть вторичным симптомом синусита (воспаления околоносовых пазух). Неприятный запах даёт слизь (или гной), который скапливается в пазухах и становится питательной средой для бактерий.

Другая причина неприятного запаха, связанная с лор-органами, — казеозные пробки. Это сгустки белого или жёлтого цвета в миндалинах. Они состоят из отмерших клеток эпителия и пищи, и в них скапливаются бактерии. Такие пробки могут откладываться у любого человека, но иногда указывают на тонзиллит (воспаление миндалин).

Питание

Некоторые продукты (чеснок, лук и специи) тоже содержат соединения серы. В полости рта они смешиваются со слюной — отсюда и появляется запах. Серосодержащие вещества из чеснока (в частности, аллилметилсульфид) всасываются в кровь и выделяются с дыханием. Поэтому запах держится долго и не проходит, даже если почистить зубы.

Курение и алкоголь

Никотин и этанол пересушивают слизистую и способствуют размножению бактерий, в том числе тех, которые вырабатывают летучие соединения серы с неприятным запахом.

Недостаток слюны

Сухость во рту (ксеростомия) — одна из частых причин неприятного запаха. В норме слюна помогает поддерживать микрофлору полости рта. Если её недостаточно, баланс нарушается и плохих бактерий становится больше.

© ajr_images/iStock.com

Почему жвачка и спрей не работают

Освежающие средства для полости рта не устраняют причину галитоза, но могут дать иллюзию свежести.

Жевательная резинка

Она стимулирует слюноотделение, это помогает смыть часть бактерий и остатков еды. Мятный вкус временно перебивает запах, но микробы не уничтожает. Поэтому жвачка может немного помочь, если вы съели чеснок или лук, но от галитоза не избавит.

Спрей для полости рта

Обычно в них добавляют ароматизаторы: мяту, ментол и эвкалипт. Они дают ощущение холодка и создают иллюзию свежести. Некоторые спреи содержат антисептики, которые временно снижают активность бактерий. Однако действуют они поверхностно, поэтому эффект длится недолго.

Ополаскиватели для рта

Они тоже помогают смывать бактерии и подавлять их рост. Есть лечебные ополаскиватели, в их составе — цинк, хлор или другие антисептики. Они могут подавлять рост бактерий и связывать молекулы серы. Однако применять их нужно только после консультации со стоматологом.

Эффект от жвачек, спреев и ополаскивателей длится недолго — около 10–30 минут.

«Они не удаляют зубной камень (главный источник проблемы), не лечат кариес и не могут очистить глубокие пародонтальные карманы. И тем более не могут устранить сбои в работе организма. Использовать их без устранения основной причины — всё равно что пытаться замаскировать неприятный запах тела духами», — говорит врач.

Более того, спиртосодержащие средства могут усугубить ситуацию. Спирт пересушивает слизистую, а недостаток слюны помогает бактериям размножаться.

Как избавиться от запаха изо рта

Единственный способ справиться с галитозом — вылечить причину его появления.

«Если проблема носит постоянный характер и дело не в съеденном накануне чесноке, эффективное лечение состоит из нескольких обязательных шагов: осмотра полости рта у стоматолога, профессиональной чистки с удалением зубного камня и налёта, лечения кариеса и воспаления дёсен. Без этого шага любая дальнейшая борьба с запахом будет лишь маскировкой», — предупреждает стоматолог.

Ещё важно следить за домашней гигиеной полости рта:

Чистить зубы дважды в день (Американская ассоциация стоматологов рекомендует подбирать размер и форму щётки индивидуально и менять её каждые 3–4 месяца; подобрать щётку и пасту поможет врач-стоматолог или гигиенист).

(Американская ассоциация стоматологов рекомендует подбирать размер и форму щётки индивидуально и менять её подобрать щётку и пасту поможет врач-стоматолог или гигиенист). Удалять налёт с языка (на шершавой поверхности языка скапливаются остатки еды, поэтому он часто становится основным резервуаром для микробов; чтобы убрать налёт, можно использовать специальный скребок для языка).

(на шершавой поверхности языка скапливаются остатки еды, поэтому он часто становится основным резервуаром для микробов; чтобы убрать налёт, можно использовать специальный скребок для языка). Использовать зубную нить и ирригатор (ими советуют пользоваться после еды, чтобы убрать остатки пищи).

«Если явных признаков системных заболеваний нет и после стоматологического лечения и идеальной гигиены проблема сохраняется, это явный признак того, что источник проблемы — в другой области, — комментирует врач. — В таких случаях необходима помощь смежных специалистов, чаще всего терапевта, отоларинголога и гастроэнтеролога».

© vitapix/iStock.com

Главное: при неприятном запахе изо рта нужен стоматолог, а не жвачка

Неприятный запах, или галитоз, появляется из-за бактерий, которые есть в полости рта. Они выделяют летучие соединения серы. Обычно домашней гигиены хватает, чтобы контролировать микрофлору, но иногда бактерий становится слишком много. В 80% случаев галитоз связан с зубным камнем и налётом, воспалением дёсен или кариесом. Хотя некоторые болезни ЖКТ и лор-органов тоже могут давать такой симптом. Жвачки, спреи и ополаскиватели временно маскируют проблему, но не решают её. Чтобы избавиться от неприятного запаха, нужно пройти осмотр у стоматолога, вылечить зубы и дёсны и следить за домашней гигиеной.

Текст проверила врач-стоматолог, к. м. н. Татьяна Владимировна Пикилиди.

