Исследователи изучают возрастные изменения на клеточном уровне и возможность влиять на эти процессы. Разобрались, что наука знает о старении сегодня и где проходят границы возможного.

Какой бывает возраст

Старение — это не просто прожитые годы. В медицине его рассматривают как постепенное ухудшение работы клеток и тканей, которое со временем повышает риск болезней и снижает резервы организма. Этот процесс идёт у всех, но с разной скоростью.

Хронологический возраст показывает, сколько лет прошло с рождения. Биологический — отражает состояние организма на молекулярном и клеточном уровне. У двух людей одного возраста он может отличаться.

Учёные связывают биологический возраст с накоплением клеточных повреждений. Эти изменения можно зафиксировать до появления симптомов. Для этого используют биомаркеры — показатели крови и молекулярные признаки, связанные со старением. На их основе разработали эпигенетические часы, которые оценивают скорость старения организма по изменениям в ДНК.

Исследования показывают: большой биологический возраст связан с более ранним развитием сердечно-сосудистых болезней, диабета, деменции и с повышенным риском преждевременной смерти. Поэтому современные подходы к замедлению старения ориентируются не на годы жизни, а на биологическое состояние организма.

Что происходит с клетками

Эпигенетические изменения

С возрастом меняется регуляция работы генов. При этом последовательность ДНК остаётся прежней, но нарушается её настройка — эпигенетические метки. Это нарушает работу генов и ускоряет старение.

Повреждения ДНК

Клетки постоянно сталкиваются с вредными факторами: воспалением, токсинами, окислительным стрессом. В молодом возрасте системы восстановления работают эффективно. Со временем они слабеют и повреждения накапливаются.

Митохондрии

Они обеспечивают клетки энергией. С возрастом их работа ухудшается, а число дефектных митохондрий растёт. Это снижает энергетический потенциал тканей и усиливает воспалительные реакции.

Теломеры

Это защитные участки на концах хромосом. Они не дают ДНК повреждаться при делении клетки, но с каждым разом немного укорачиваются. При критическом сокращении длины клетка хуже выполняет свои функции или теряет способность к делению. Такое состояние связывают со старением тканей и повышением риска возрастных заболеваний.

Современные научные подходы

Одно из самых обсуждаемых направлений — эпигенетическое перепрограммирование. Подход основан на идее, что возраст клетки связан не только с повреждениями, но и с потерей «эпигенетической настройки» генов. Если частично вернуть эту настройку к более молодому состоянию, клетка начинает работать эффективнее.

© spawns/iStock.com

Ключевым открытием стали факторы Яманаки — набор белков, которые могут возвращать зрелые клетки в более раннее состояние. В экспериментах на животных, опубликованных в журнале Cell Press, учёные использовали кратковременное включение этих факторов. Режим улучшал функцию тканей и замедлял возрастные изменения.

Химические коктейли и малые молекулы

Исследовательская группа Гарвардской медицинской школы изучает комбинации малых молекул, которые способны менять эпигенетическое состояние клетки без вмешательства в ДНК. В экспериментах на клетках человека такие коктейли частично возвращали «молодой» профиль активности генов.

Этот подход считают более перспективным с точки зрения безопасности. Однако пока речь идёт только о лабораторных данных. Клиническое применение таких веществ остаётся вопросом будущих исследований.

Работа с митохондриями

В экспериментах активная очистка клеток от повреждённых митохондрий снижала маркеры старения и возвращала клетки к более молодому состоянию.

Важно: современная наука действительно показывает, что некоторые возрастные изменения на клеточном уровне можно частично обратить. Однако все эти методы либо находятся на стадии экспериментов, либо проходят ранние этапы исследований. Ни один из них пока не стал стандартом лечения для людей.

Практические способы замедлить старение

Регулярная физическая активность замедляет возрастные изменения в организме. Аэробные нагрузки — ходьба, езда на велосипеде, бег — в среднем и пожилом возрасте поддерживают работу мозга, а также помогают дольше сохранять подвижность и самостоятельность.

© Freepik

Питание играет не меньшую роль. Исследования показывают: средиземноморский рацион связан с более здоровым старением мозга и меньшим риском проблем с памятью и мышлением. Он основан на овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах, рыбе и растительных жирах.

Национальный институт по проблемам старения США рекомендует отдавать предпочтение растительным продуктам, морепродуктам и нежирным источникам белка, а потребление сахара, соли и насыщенных жиров — снижать. Такой подход уменьшает риск возрастных заболеваний.

Кожа и внешние признаки возраста

Американская академия дерматологии советует защищать кожу от солнца, избегать курения и ограничивать алкоголь. Эти меры помогают замедлить возрастные изменения кожи и дольше сохранять её эластичность и свежий внешний вид.

Главное: старение нельзя отменить, но можно замедлить

Исследования показывают: темпы старения и его проявления зависят от биологических процессов, на которые можно влиять. Подходы к омоложению клеток пока изучают в экспериментальных моделях. Зато образ жизни уже сегодня влияет на биологический возраст и риск возрастных заболеваний. Поэтому движение, питание и отказ от вредных привычек остаются самыми надёжными инструментами здорового старения.

