Россиянам дали 4 совета, как прийти в себя 1 января

Жирная еда, алкоголь и бессонная ночь — большая нагрузка для организма. Поэтому первое утро нового года может быть непростым. Разобрались, что делать, чтобы прийти в себя 1 января.

Пить воду

Из-за алкоголя и нехватки сна организм теряет много воды. Первое, что нужно сделать утром после новогодней ночи — восполнить баланс жидкости. Желательно пить воду часто и небольшим глотками в течение всего дня.

Также можно пить огуречный рассол или растворы для регидратации, которые продаются в аптеке. А вот опохмеляться не стоить. Метод «собачьей шерсти» — выпить ещё алкоголь, чтобы избавиться от похмелья — не работает. Возможно, это ненадолго заглушит симптомы, но вскоре они вернутся с удвоенной силой.

Съесть лёгкий завтрак

Доедать майонезные салаты и жареную курицу на завтрак — не лучшая идея. Во-первых, жирная пища тяжелее усваивается. Организму нужно больше желудочного сока, чтобы её переварить, поэтому он начинает выделять больше соляной кислоты, а это провоцирует изжогу и тошноту.

Во-вторых, срок годности заправленных салатов всего 12 часов. Даже если они стояли в холодильнике, есть их небезопасно.

На завтрак после алкогольной вечеринки лучше всего подойдут продукты из диеты BRAT: бананы, рис, яблочные пюре и тосты. Они помогают повысить уровень сахара (он обычно падает после сильного алкогольного опьянения) и успокаивают желудок.

Выйти на свежий воздух

Лёгкая физическая активность усиливает кровообращение и насыщает кровь кислородом. Это позволяет быстрее прояснить голову и способствует хорошему пищеварению. Также прогулка на свежем воздухе поможет взбодриться.

Важно. Речь о лёгкой нагрузке вроде ходьбы. Интенсивные тренировки лучше отложить.

Отоспаться

Во сне многие процессы замедляются, организм тратит на них меньше энергии и быстрее восстанавливается. Поэтому, если есть симптомы похмелья или сильный недосып, лучше лечь спать.

Однако важно соблюсти баланс, чтобы не нарушить циркадные ритмы (внутренние биологические часы) и не сбить режим. Не надо спать до самого вечера, лучше организовать дневной сон до 14:00.

Пить кофе, чтобы проснуться, не стоит. Кофеин помогает взбодриться, но при этом усиливает обезвоживание и сужает кровеносные сосуды. Это может ухудшить симптомы похмелья и вызвать головную боль.

Главное: 1 января надо гулять, пить воду и не переедать

Чтобы восстановиться после бессонной ночи, жирной еды и алкоголя, организму нужны время и покой. Поэтому 1 января желательно пить воду или растворы для регидратации, делать лёгкие перекусы, но не переедать, и гулять на свежем воздухе. Пить кофе или опохмеляться после застолья не стоит — это усилит симптомы. Можно организовать дневной сон, но недолгий, чтобы не сбить режим.

