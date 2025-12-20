Стало известно, какой напиток укрепляет кости, а какой — разрушает

Учёным также удалось доказать пользу кефира. Муравьи могут помочь справиться с опасными бактериями, а в корице нашли противораковые вещества.

© virusowy/iStock.com

Кефир мешает плохим бактериям, но помогает хорошим

Употребление кефира влияет на состав микробиоты кишечника и полости рта. Напиток увеличивает долю молочнокислых бактерий в кишечнике, включая Lactobacillus и Lactococcus. Как сообщается в обзорном исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, эти изменения важны для людей с метаболическими нарушениями. Например, с синдромом поликистозных яичников или воспалительными заболеваниями кишечника. У них:

снизился уровень воспаления;

уровень воспаления; повысилась чувствительности к инсулину;

чувствительности к инсулину; улучшилось общее самочувствие.

Также в некоторых исследованиях показано, что кефир снижает количество Streptococcus mutans в слюне — бактерии, связанной с кариесом.

Врач прокомментировала советскую традицию пить кефир на ночь

Почему офисным работникам нужно перейти на какао

Длительное сидение ухудшает работу кровеносных сосудов, однако какао может предотвратить этот эффект. К такому выводу пришли учёные, опубликовавшие исследование в Journal of Physiology.

В эксперименте приняли участие здоровые мужчины 18–34 лет с разным уровнем физической подготовки. Перед двухчасовым непрерывным сидением участники выпивали какао с высоким или низким содержанием флаванолов (антиоксидантов какао-бобов). С помощью ультразвука учёные оценивали функцию эндотелия — внутренней выстилки сосудов.

Сидение заметно снижает способность сосудов рук и ног расширяться. Однако у участников, которые пили какао с высоким содержанием флаванолов, таких сосудистых ухудшений не было.

Авторы отмечают, что даже у физически активных людей сидячий образ жизни негативно влияет на сосуды. А продукты, богатые флаванолами (какао, чай, ягоды), помогут минимизировать негативное влияние гиподинамии.

Муравьи оказались источником мощных антибиотиков

Муравьи используют антибиотики десятки миллионов лет и делают это так, что у патогенов почти не возникает устойчивости. К такому выводу пришли учёные из Университета Оберна, опубликовавшие исследование в Biological Journal of the Linnean Society.

Исследователи изучили шесть видов муравьёв, распространённых на юго-востоке США. Анализ показал, что насекомые вырабатывают сразу несколько классов антимикробных веществ с разным механизмом действия. Если один не работает, используется другой.

Кроме того, муравьиные антибиотики действуют избирательно:

одни подавляют грибы;

другие — грамположительные бактерии;

третьи — грамотрицательные.

Такой целевой подход снижает риск развития устойчивости — ключевой проблемы современной медицины.

Примечательно, что экстракты изученных видов эффективно уничтожали Candida auris — опасный внутрибольничный грибок с высокой лекарственной устойчивостью. Авторы считают, что муравьи могут стать ценным источником новых антибиотиков и подсказать, как рационально их использовать.

Учёные развенчали 6 опасных мифов об антибиотиках

Чай укрепляет кости у женщин, а кофе — разрушает

Регулярное употребление чая связали с более сильными костями у пожилых женщин. А вот неумеренное потребление кофе, напротив, снижает минеральную плотность костей. К таким выводам пришли учёные из Университета Флиндерса (Австралия). Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Авторы проанализировали данные почти 10 000 женщин, за которыми наблюдали в течение десяти лет. Учёные сопоставляли частоту употребления чая и кофе с показателями минеральной плотности костей бедра и шейки бедренной кости.

Оказалось, что у женщин, которые регулярно пили чай, плотность костей была выше, чем у тех, кто чай не употреблял. Кофе в умеренных количествах (2–3 чашки в день) не оказывал заметного вредного влияния. Однако при употреблении более пяти чашек в день плотность костей снижалась.

Учёные объясняют полезный эффект чая катехинами, которые способствуют формированию костной ткани. Кофеин же в больших количествах ухудшает усвоение кальция.

Защищает от рака и снижает давление: наука — о самом популярном напитке в мире

Учёные выяснили, как корица убивает раковые клетки

Биоактивные компоненты корицы влияют на ключевые сигнальные пути развития рака. К такому выводу пришли американские учёные, опубликовавшие работу в Frontiers in Nutrition.

Анализ исследований на культурах клеток и животных показал, что компоненты корицы (коричный альдегид, полифенолы и производные коричной кислоты) подавляют воспаление и способствуют гибели опухолевых клеток.

При этом учёные акцентируют внимание именно на отдельных компонентах корицы, а не на специи целиком, и вот почему:

Биодоступность ключевых соединений при употреблении корицы довольно низкая.

ключевых соединений при употреблении корицы довольно низкая. Содержащийся в корице кумарин в высоких дозах токсичен для печени.

То есть корица представляет интерес как источник потенциальных противораковых молекул.

Главное о научных новостях недели

Кефир улучшает состояние кишечной микрофлоры, какао защищает сосуды, а чай повышает плотность костей у зрелых женщин. Большой интерес у учёных также вызвали муравьи и корица. У первых нашли мощные антибиотики, а в корице обнаружили противоопухолевые вещества.

Важные исследования