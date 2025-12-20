Стало известно, какой напиток укрепляет кости, а какой — разрушает

Открытия недели: чай укрепляет кости, кофе — разрушает, а какао поможет при сидячем образе жизни
Учёным также удалось доказать пользу кефира. Муравьи могут помочь справиться с опасными бактериями, а в корице нашли противораковые вещества.
Кефир мешает плохим бактериям, но помогает хорошим
Употребление кефира влияет на состав микробиоты кишечника и полости рта. Напиток увеличивает долю молочнокислых бактерий в кишечнике, включая Lactobacillus и Lactococcus. Как сообщается в обзорном исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, эти изменения важны для людей с метаболическими нарушениями. Например, с синдромом поликистозных яичников или воспалительными заболеваниями кишечника. У них:
- снизился уровень воспаления;
- повысилась чувствительности к инсулину;
- улучшилось общее самочувствие.
Также в некоторых исследованиях показано, что кефир снижает количество Streptococcus mutans в слюне — бактерии, связанной с кариесом.
Почему офисным работникам нужно перейти на какао
Длительное сидение ухудшает работу кровеносных сосудов, однако какао может предотвратить этот эффект. К такому выводу пришли учёные, опубликовавшие исследование в Journal of Physiology.
В эксперименте приняли участие здоровые мужчины 18–34 лет с разным уровнем физической подготовки. Перед двухчасовым непрерывным сидением участники выпивали какао с высоким или низким содержанием флаванолов (антиоксидантов какао-бобов). С помощью ультразвука учёные оценивали функцию эндотелия — внутренней выстилки сосудов.
Сидение заметно снижает способность сосудов рук и ног расширяться. Однако у участников, которые пили какао с высоким содержанием флаванолов, таких сосудистых ухудшений не было.
Авторы отмечают, что даже у физически активных людей сидячий образ жизни негативно влияет на сосуды. А продукты, богатые флаванолами (какао, чай, ягоды), помогут минимизировать негативное влияние гиподинамии.
Муравьи оказались источником мощных антибиотиков
Муравьи используют антибиотики десятки миллионов лет и делают это так, что у патогенов почти не возникает устойчивости. К такому выводу пришли учёные из Университета Оберна, опубликовавшие исследование в Biological Journal of the Linnean Society.
Исследователи изучили шесть видов муравьёв, распространённых на юго-востоке США. Анализ показал, что насекомые вырабатывают сразу несколько классов антимикробных веществ с разным механизмом действия. Если один не работает, используется другой.
Кроме того, муравьиные антибиотики действуют избирательно:
- одни подавляют грибы;
- другие — грамположительные бактерии;
- третьи — грамотрицательные.
Такой целевой подход снижает риск развития устойчивости — ключевой проблемы современной медицины.
Примечательно, что экстракты изученных видов эффективно уничтожали Candida auris — опасный внутрибольничный грибок с высокой лекарственной устойчивостью. Авторы считают, что муравьи могут стать ценным источником новых антибиотиков и подсказать, как рационально их использовать.
Чай укрепляет кости у женщин, а кофе — разрушает
Регулярное употребление чая связали с более сильными костями у пожилых женщин. А вот неумеренное потребление кофе, напротив, снижает минеральную плотность костей. К таким выводам пришли учёные из Университета Флиндерса (Австралия). Исследование опубликовано в журнале Nutrients.
Авторы проанализировали данные почти 10 000 женщин, за которыми наблюдали в течение десяти лет. Учёные сопоставляли частоту употребления чая и кофе с показателями минеральной плотности костей бедра и шейки бедренной кости.
Оказалось, что у женщин, которые регулярно пили чай, плотность костей была выше, чем у тех, кто чай не употреблял. Кофе в умеренных количествах (2–3 чашки в день) не оказывал заметного вредного влияния. Однако при употреблении более пяти чашек в день плотность костей снижалась.
Учёные объясняют полезный эффект чая катехинами, которые способствуют формированию костной ткани. Кофеин же в больших количествах ухудшает усвоение кальция.
Учёные выяснили, как корица убивает раковые клетки
Биоактивные компоненты корицы влияют на ключевые сигнальные пути развития рака. К такому выводу пришли американские учёные, опубликовавшие работу в Frontiers in Nutrition.
Анализ исследований на культурах клеток и животных показал, что компоненты корицы (коричный альдегид, полифенолы и производные коричной кислоты) подавляют воспаление и способствуют гибели опухолевых клеток.
При этом учёные акцентируют внимание именно на отдельных компонентах корицы, а не на специи целиком, и вот почему:
- Биодоступность ключевых соединений при употреблении корицы довольно низкая.
- Содержащийся в корице кумарин в высоких дозах токсичен для печени.
То есть корица представляет интерес как источник потенциальных противораковых молекул.
Главное о научных новостях недели
Кефир улучшает состояние кишечной микрофлоры, какао защищает сосуды, а чай повышает плотность костей у зрелых женщин. Большой интерес у учёных также вызвали муравьи и корица. У первых нашли мощные антибиотики, а в корице обнаружили противоопухолевые вещества.
