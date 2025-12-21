Названы 5 угроз здоровью в отопительный сезон

Зимой, когда включают батареи, влажность воздуха в помещениях падает, он становится тёплым, но сухим. На улице при этом морозно и влажно. Такой контраст плохо сказывается на здоровье. Разобрали пять опасностей отопительного сезона.

Нос

Воздух сушит слизистую носа и дыхательных путей. Их защитная функция из-за этого слабеет. Слизь, которая должна быть густой и вязкой, высыхает и хуже задерживает микробов и другие частицы. Поэтому в отопительный сезон часто случаются обострения астмы, синусита и растёт риск заражения ОРВИ.

Также из-за сухого воздуха могут начаться носовые кровотечения. На пересушенной слизистой образуются корочки и трещины, которые кровоточат от малейшего трения или сморкания. Для профилактики можно промывать нос увлажняющими растворами.

Горло

Горло и голосовые связки тоже реагируют на отопление. Сухой воздух раздражает слизистую, особенно у тех, кто дышит ртом во сне. Из-за этого голос становится осипшим, появляется кашель и боль по утрам.

Кожа

Недостаток влаги разрушает гидролипидную мантию. Это защитный слой кожи, который состоит из смеси себума (кожного сала), пота, воды и органических кислот. Без этого слоя кожа становится уязвимой, шелушится и зудит, а губы трескаются. Особенно остро это чувствуют пациенты с атопическим дерматитом и псориазом. Поэтому зимой им нужно пользоваться эмолентами — специальными кремами, которые задерживают влагу в коже.

Волосы

Качество волос во многом зависит от состояния кожи головы, а зимой она страдает от сухого воздуха. Поэтому в отопительный сезон у многих появляется перхоть, а волосы становятся ломкими и электризуются.

Глаза

Сухой воздух ускоряет испарение слёзной плёнки. Она нужна для защиты глаз и чёткого зрения. Когда слёзы испаряются слишком быстро, появляются жжение и зуд, глаза краснеют и слезоточат, а зрение становится размытым. У некоторых в отопительный сезон обостряется синдром сухого глаза. Для профилактики можно использовать специальные капли, состав которых похож на естественные слёзы.

Что делать

Важно следить за качеством воздуха. Врачи Cleveland clinic рекомендуют:

часто проветривать помещения;

делать влажную уборку;

не курить дома;

реже использовать освежители воздуха и благовония.

Идеальным уровнем влажности в доме считается 30–50%. Чтобы добиться таких показателей, советуют использовать увлажнители. Эти устройства превращают воду в пар и наполняют воздух влагой.

Важно. Увлажнители нужно использовать строго по инструкции и регулярно мыть. Иначе во влажной среде скапливаются микробы, которые потом распыляются по комнате.

Если увлажнителя нет, можно повесить на батарею или на сушку мокрое полотенце. Это тоже повысит уровень влажности, но нужно регулярно мочить полотенца заново.

Главное: нос, горло, кожа и глаза могут реагировать на сухой воздух

Зимой из-за отопления воздух в помещениях становится сухим. Это вредит слизистой носа и горла, испаряет слёзы из глаз и разрушает защитную мантию кожи. В результате могут обостриться хронические заболевания, например синусит или атопический дерматит, или появиться неприятные симптомы: сухость глаз, кашель и перхоть. Чтобы повысить уровень влажности, нужно регулярно проветривать комнаты, делать уборку и не курить в доме. Также можно использовать увлажнители воздуха или вешать на батареи мокрые полотенца.

