Врачи рассказали, почему зимой чаще болит сердце

Холод, короткий световой день, инфекции и изменение привычек повышают риск инфаркта и инсульта даже у людей, которые считают себя здоровыми. Разобрались, почему мороз усиливает нагрузку на сердце и в каких ситуациях нельзя откладывать визит к врачу.

Почему зимой сердцу сложнее работать

Исследования показывают, что проблемы с сердцем чаще заканчиваются тяжёлыми последствиями зимой, чем летом. В крупной работе, опубликованной в The Lancet, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в холодное время года оказалась выше, чем в тёплое. Речь шла не о сильных морозах, а об обычном сезонном похолодании.

Низкие температуры влияют не только на сосуды кожи и конечностей. Та же реакция затрагивает и коронарные артерии, которые снабжают сердечную мышцу кровью. Если кровоток уже ограничен, даже привычная нагрузка на улице может сопровождаться ощущением сдавления или боли в груди.

Холод вызывает сужение сосудов, из-за чего давление растёт быстрее. В обзоре журнала North American Journal of Medicine and Science отмечают, что зимой кровь становится более вязкой, а свёртываемость усиливается. Это связывают с ростом риска тромбов, инфаркта и инсульта.

В работе, опубликованной в International Journal of Circumpolar Health, было показано, что одышка и боль в груди чаще возникали у людей, которые живут в регионах с большим числом морозных дней и проводят больше времени на улице в холодный сезон. Авторы объясняют это повышенной нагрузкой на сердце и лёгкие при низких температурах.

Важно и то, что действие холода не ограничивается одним днём. После похолодания риск сердечно-сосудистых событий остаётся повышенным ещё несколько недель.

Какие симптомы нельзя игнорировать

Сдавление или жжение в груди, которые появляются или усиливаются на холоде, когда вы выходите на улицу, или во время ходьбы.

которые появляются или усиливаются на холоде, когда вы выходите на улицу, или во время ходьбы. Одышка, если раньше её не было или она возникала только при более высокой нагрузке.

если раньше её не было или она возникала только при более высокой нагрузке. Внезапная выраженная слабость, которая не проходит после отдыха и кажется непривычной.

которая не проходит после отдыха и кажется непривычной. Головокружение или холодный липкий пот, особенно если они возникают вместе с дискомфортом в груди или одышкой.

Когда нужно срочно обращаться к врачу

Боль в груди длится дольше 15–20 минут, усиливается или не уменьшается в покое.

усиливается или не уменьшается в покое. Неприятные ощущения распространяются в руку, плечо, шею, челюсть или спину.

Состояние внезапно ухудшается, появляется сильная слабость.

В таких ситуациях важно не ждать, что симптомы пройдут сами, и не объяснять их только холодной погодой.

Что помогает снизить риск зимой

Полностью исключить влияние холода невозможно, но можно уменьшить нагрузку на сердце.

Американская ассоциация сердца советует одеваться слоями: между одеждой остаются воздушные прослойки, которые удерживают тепло и помогают дольше сохранять комфортную температуру. Это смягчает резкую реакцию сосудов на холод. Особенно важно защищать голову, шею, руки и ноги, потому что через них организм быстрее теряет тепло.

Движение поддерживает здоровье сердца даже в холодное время года. Лучше выбирать спокойные прогулки, занятия дома или в зале. А вот резкие и непривычные усилия на морозе, например долгая уборка снега или интенсивные тренировки, могут стать лишним стрессом для сердца.

Зимой показатели артериального давления часто становятся выше, даже если летом они были стабильными. Поэтому в холодный сезон полезно проверять давление чаще.

Грипп и другие респираторные болезни усиливают нагрузку на сердце и иногда становятся пусковым механизмом инфаркта или инсульта. Вакцинация снижает риск тяжёлого течения болезни и связанных с ней сердечно-сосудистых осложнений.

Рацион зимой тоже влияет на состояние сосудов. В холодное время люди чаще едят солёную, жирную пищу и пьют алкоголь, и на этом фоне растёт давление. Сбалансированное питание с овощами, рыбой, бобовыми и цельнозерновыми продуктами помогает поддерживать здоровье сосудов и снижать риски для сердца.

Главное: зимой нагрузка на сердце возрастает

Низкие температуры вызывают спазм сосудов, ускоряют подъём артериального давления и повышают свёртываемость крови. Эти изменения приводят к боли в груди, одышке и другим симптомам, особенно при физической нагрузке на улице. Тёплая многослойная одежда, умеренная активность, контроль давления и профилактика инфекций снижают риски, но не заменяют обращения к врачу, если самочувствие ухудшается.

