У послеобеденной дрёмы есть медицинский термин — постпрандиальная сонливость. Иногда её называют пищевой комой. Разобрались, почему после еды хочется спать и как с этим бороться.

Что делать

Лекарств от пищевой комы нет, но некоторые приёмы могут уменьшить сонливость.

Есть маленькими порциями. Чем больше еды поступает в организм, тем больше ресурсов уходит на её переваривание и тем сильнее усталость. Лучше делать частые перекусы, чем плотно есть три раза в день.

Выбирать продукты с низким гликемическим индексом. Еда преобразуется в энергию с разной скоростью, гликемический индекс показывает, как быстро это происходит. Например, у простых углеводов высокий гликемический индекс: они дают быстрый прилив энергии, но эффект длится недолго. Вскоре опять появляются усталость и голод. Сложные углеводы, например цельнозерновые продукты, насыщают медленнее.

Прогуляться после еды. Достаточно 10–30 минут ходьбы, чтобы взбодриться.

Можно поддаться соблазну и поспать — это не навредит. Национальный фонд сна рекомендует делать перерыв до 14:00 и спать не дольше 20 минут.

© Freepik

Почему хочется спать

Желание прилечь после еды — нормальная физиологическая реакция. Ранее считалось, что сонливость возникает из-за оттока крови от мозга к желудочно-кишечному тракту. Современные данные говорят, что всё сложнее.

Включается режим «отдохни и перевари»

После еды активизируется парасимпатическая система, которая отвечает за восстановление после стресса и активности. Организм направляет больше энергии на переваривание и выработку инсулина, также активность парасимпатической системы замедляет сердечный ритм и расслабляет мышцы.

Почему с возрастом всё труднее высыпаться: ответ учёных

Начинаются энергетические качели

После еды уровень глюкозы в крови растёт, а затем под действием инсулина снижается до обычного. Из-за таких перепадов случается откат энергии, что воспринимается как упадок сил и сонливость. Особенно ярко эффект чувствуют те, кто ест большими порциями и вообще обедает плотно.

Замедляется система бодрствования

Еда запускает выработку нескольких гормонов, которые взаимодействуют с центрами сна и бодрствования в мозге. Поэтому голод способствует пробуждению, а насыщение — сну.

© KamranAydinov/Freepik

Когда нормально, а когда нужно к врачу?

Постпрандиальная сонливость появляется через 30–60 минут после еды, но может возникнуть и позже. В большинстве случаев она быстро проходит сама. Однако такое состояние может повлиять на работоспособность и стать проблемой для некоторых категорий работников, например водителей или медсестёр. Им врачи Cleveland Clinic советуют сделать перерыв и немного поспать.

Американская академия медицины сна подчёркивает: желание спать после еды может быть вариантом нормы, если быстро проходит и не доставляет дискомфорта. Однако постоянная дневная сонливость — это заболевание, которое требует лечения.

В зоне риска по сонливости молодые люди, которые мало спят ночью, работники ночной смены и люди старше 65 лет. Также пищевая кома чаще бывает у пациентов с:

сахарным диабетом 2-го типа,

ожирением,

метаболическим синдромом.

Названа польза и вред дневного сна

Главное: сонливость после еды — нормальная реакция организма

В науке это явление называют постпрандиальной сонливостью или пищевой комой. Во время переваривания еды активизируется парасимпатическая нервная система, которая отвечает за отдых и восстановление. Также растёт уровень глюкозы и запускается выработка гормонов, влияющих на центры сна и бодрствования. Чтобы не было сонливости, врачи рекомендуют есть маленькими порциями, выбирать продукты с низким гликемическим индексом и гулять после обеда. Можно поддаться желанию и вздремнуть, но не дольше 20 минут, чтобы не сбить режим.

Важные исследования