Учёные назвали скрытую опасность алкоголя
Вопреки популярному мнению, спиртное не повышает либидо. Разобрались по науке, почему алкоголь — плохой помощник в сексе и как он влияет на возбуждение мужчин и женщин.
Мужчины
Сексуальное возбуждение и поведение регулируют сложные и не до конца изученные процессы в нервной системе. Алкоголь снижает её активность, искажает восприятие и реакцию, отсюда проблемы с возбуждением.
Либидо
Небольшие дозы этанола могут усилить либидо, но несильно и ненадолго. Этот эффект объясняется тем, что спиртное подавляет тревогу и провоцирует рискованное поведение (об этом чуть ниже). Мужчина это воспринимает как более интенсивное влечение.
Однако большое количество алкоголя даёт обратный эффект. Это происходит, потому что:
- снижается активность центральной нервной системы и в центре обработки информации в мозге,
- нарушается баланс гормонов, в том числе тестостерона и кортизола,
- меняется работа нейротрансмиттеров в мозге (посредников, которые передают сигналы между нервными клетками).
В итоге чувствительность от прикосновений снижается.
Эрекция
Спиртное мешает поддерживать физическое возбуждение из-за воздействия на кровеносную систему. Для эрекции нужен приток крови к половому члену, а этанол расширяет сосуды и вызывает временное падение артериального давления. Из-за этого кровоток, наоборот, снижается, поэтому даже если есть влечение, физический контакт становится затруднителен.
Эякуляция и оргазм
Опьянение может вызвать задержку эякуляции (когда нужно дольше 30 минут стимуляции) и аноргазмию (отсутствие оргазма). Это последствия влияния этанола на работу нейротрансмиттеров — химических веществ-посредников, которые передают сигналы между мозгом и остальными частями тела, включая пенис. У некоторых мужчин наблюдается обратная ситуация: из-за алкоголя происходит преждевременная эякуляция (через минуту после стимуляции).
Женщины
На них алкоголь действует сильнее, чем на мужчин. Это объясняется физиологическими особенностями: женщины обычно меньше весят и ферменты, которые расщепляют этанол, у них менее активны. Поэтому в кровоток одномоментно попадает больше спиртного и опьянение происходит быстрее.
Влечение
Алкоголь тормозит нервную систему, в итоге чувствительность и желание заниматься сексом снижается. Иногда достаточно небольшой дозы, чтобы сексуальное влечение пропало совсем.
Возбуждение
Спиртное может спровоцировать сексуальную дисфункцию у женщин. Под этим термином скрывается комплекс проблем, связанных с сексом. Кроме отсутствия физического возбуждения и влечения могут быть:
- недостаток вагинальной смазки,
- боль во время полового акта
- невозможность достичь оргазм.
Исследование, опубликованное в журнале BMC Women’s Health, показало: употребление алкоголя повышает вероятность сексуальной дисфункции на 74%.
Оргазм
Из-за алкоголя уменьшает приток крови к гениталиям, снижается чувствительность нервной системы (а клитор — это зона с высокой пластичностью нервных окончаний) и снижается мышечная реакция, которая нужна для оргазма (он сопровождается серией непроизвольных мышечных сокращений). Даже если в состоянии опьянения появилось влечение и физическое возбуждение, это не гарантирует возможность испытать удовольствие от секса.
Алкоголь и рискованное поведение
Алкоголь плохо влияет на секс с физиологической точки зрения. При этом он социально раскрепощает, а точнее подталкивает людей к рискованному сексуальному поведению: незащищенному сексу или половым контактам с малознакомыми людьми.
Этанол снижает активность областей мозга, которые отвечают за самоконтроль и взвешенное принятие решений. Человек фокусируется на немедленных желаниях и стимулах и игнорирует потенциальную опасность. Учёные называют это алкогольной близорукостью. Субъективно желание заниматься сексом в состоянии опьянения может увеличиваться, но физические возможности при этом будут ограничены.
Главное: алкоголь мешает возбуждению и оргазму
Алкоголь тормозит работу структур мозга, которые отвечают за самоконтроль и провоцирует рискованное сексуальное поведение. Некоторые принимают это за раскрепощение и повышение либидо. В действительности спиртное мешает сексу. Оно тормозит работу нервной системы и снижает кровоток. В результате и мужчинам, и женщинам сложнее добиться физического возбуждения и достичь оргазма.
Важные исследования
- Влияние однократного употребления алкоголя на сексуальность: взгляд на психологические механизмы.
- Алкогольная близорукость: переосмысление агрессии и других проявлений расторможенности через искаженную призму.
- Взаимосвязь между потреблением алкоголя и рискованным сексуальным поведением среди подростков и молодых людей: мета-анализ.