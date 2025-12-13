Чёрный шоколад продлевает жизнь — учёные

Учёные также выяснили, как место проживания влияет на риск диабета, а мРНК-вакцины от ковида вызывают миокардит.

© drobotdean/Freepik

Чёрный шоколад и старение

Компонент чёрного шоколада — теобромин — замедляет биологическое старение. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в...

Учёные из Королевского Колледжа Лондона проанализировали данные более чем 1600 человек из двух европейских когорт. Выяснилось, что у тех, в чьей крови было больше теобромина, биологический возраст был ниже паспортного.

Биологическое старение оценивали по двум показателям:

метилированию ДНК (изменения в геноме, которые снижают активность или полностью «выключают» ген);

(изменения в геноме, которые снижают активность или полностью «выключают» ген); длине теломер — защитных «колпачков» на концах хромосом, которые сокращаются с возрастом.

Исследователи предполагают, что таким образом теобромин регулирует работу генов, влияя тем самым на процессы старения.

Авторы подчёркивают, что результаты не говорят о том, что людям нужно есть больше шоколада (в этом продукте много сахара и жиров). Впереди — исследования, которые должны показать, как именно теобромин замедляет старение и какое количество шоколада для этого будет достаточно.

Место проживания и диабет

Место жительства влияет на риск развития диабета второго типа. Об этом говорится в крупном исследовании, опубликованном в JAMA Network Open.

Учёные проанализировали данные более миллиона взрослых из Хьюстона и сопоставили их с индексом климатической уязвимости (ИКУ). Это показатель, который оценивает, как часто район подвергается сильной жаре, штормам, загрязнению воздуха, а также социальным факторам (бедность, качество жилья, инфраструктура, доступ к медицинской помощи).

Оказалось, что у людей, живущих в самых уязвимых районах, риск диабета за семь лет был выше на 23% по сравнению с жителями благополучных районов. И это после учёта возраста, пола, расы, индекса массы тела, давления, уровня сахара и уровня холестерина.

Авторы отмечают: учёт климатической и социальной уязвимости поможет раньше выявлять группы риска и разработать более специфические меры профилактики.

© Freepik

Отказ от курения и боль

Отказ от курения перед операцией может временно повысить чувствительность к боли. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в JNeurosci. У бывших курильщиков повышенная чувствительность сохранялась как минимум три месяца, из-за чего после операции им требовались более высокие дозы обезболивающих.

В исследовании участвовали 60 мужчин, которым проводили плановые операции по удалению части печени. Половина пациентов недавно бросила курить (по рекомендации врача), остальные никогда не курили. Перед операцией у бывших курильщиков отмечали более низкий болевой порог, а после вмешательства — повышенную потребность в обезболивающих.

Авторы подчёркивают, что результаты их исследования вовсе не говорят о том, что курильщикам не нужно бросать курить. Полученные данные помогут лучше позаботиться о пациентах, которые бросили курить перед плановыми вмешательствами.

Фильтр-кофе и микробиота

Новое исследование китайских учёных показало, что употребление фильтрованного кофе связано с более низким уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c). Работа опубликована в npj Science of Food.

Учёные проанализировали данные геномов баз UK Biobank и MiBioGen. Оказалось, что только фильтрованный кофе связан с улучшением гликемического контроля. Ни растворимый, ни кофе с сахаром, молоком или подсластителями такого эффекта не показали.

Ключевым звеном оказалась кишечная микробиота. У людей, употребляющих фильтрованный кофе, количество бактерий Veillonella было заметно выше. Эти микроорганизмы производят пропионат — короткоцепочечную жирную кислоту, улучшающую чувствительность к инсулину.

© Freepik

мРНК-вакцины и миокардит

Учёные из Стэнфорда выяснили, почему у небольшой части молодых мужчин и подростков после мРНК-вакцин от COVID-19 возникает миокардит (воспаление миокарда). Исследование опубликовано в Science Translational Medicine.

Анализ образцов крови и эксперименты с клетками показали, что вакцина может запускать цепную реакцию иммунного воспаления. На этом фоне увеличивается приток воспалительных клеток в сердце, что приводит к повреждению клеток.

Авторы подчёркивают, что случаи поствакцинального миокардита редки и чаще протекают легко, а COVID-19 вызывает миокардит примерно в 10 раз чаще.

Главное о научных новостях недели

Чёрный шоколад, фильтрованный кофе и даже район проживания могут влиять на продолжительность жизни и риск хронических заболеваний. Учёные также объяснили редкий механизм развития миокардита после мРНК-вакцин и показали, что отказ от курения может временно повышать чувствительность к боли.

