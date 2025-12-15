Россиян предупредили, когда мерзлявость — повод для беспокойства

Постоянное ощущение холода мешает повседневной жизни. Такое состояние часто считают индивидуальной особенностью, но у него могут быть вполне объяснимые причины. Разобрались, почему человек может постоянно мёрзнуть, когда это вариант нормы, а когда повод внимательнее отнестись к здоровью.

Как работает терморегуляция

Температуру тела поддерживает сложная система, в которой участвуют мозг, сосуды и мышцы. Когда холодно, сосуды кожи сужаются, кровоток смещается к внутренним органам, а мышцы начинают вырабатывать больше тепла. Так организм снижает потерю тепла и сохраняет стабильную температуру.

На ощущение холода влияет и скорость обмена энергии. У людей с более медленным метаболизмом организм вырабатывает меньше тепла в покое. Холод ощущается сильнее, особенно в руках и ногах, где кровоток снижается в первую очередь. Это состояние может быть вариантом нормы и не всегда говорит о проблемах со здоровьем.

Как согреться

Питание и водный баланс. Еда с достаточной калорийностью даёт организму ресурс для выработки тепла. Вода помогает поддерживать стабильную работу сосудов и терморегуляцию.

Движение. Умеренная физическая нагрузка улучшает кровоток и повышает выработку тепла. Даже простая ходьба или лёгкие упражнения помогают быстрее согреться и снижают ощущение холода в покое.

Одежда. Многослойная одежда, защита рук, ног и шеи, а также материалы, которые удерживают тепло и остаются сухими, помогают снизить потерю тепла в холодную и ветреную погоду.

Когда нужен врач

Если ощущение холода сохраняется, несмотря на питание, движение и тёплую одежду, стоит обратиться к врачу. Обследование поможет понять причину зябкости и определить, нужна ли медицинская помощь.

Насторожить должны ситуации, когда ощущение холода:

не проходит даже в тёплой одежде и при физической активности;

появилось внезапно или со временем стало сильнее;

возникает даже в тёплом помещении;

сопровождается постоянной усталостью, слабостью или сонливостью;

сочетается с онемением, покалыванием или болью в руках и ногах;

появляется вместе с необъяснимыми изменениями веса.

Болезни, при которых человек чаще мёрзнет

По данным Harvard Health, одна из самых частых причин — гипотиреоз. При сниженной функции щитовидной железы замедляются обменные процессы, поэтому организм вырабатывает меньше тепла даже в комфортных условиях. Ощущение холода входит в число типичных симптомов этого состояния.

Ещё одна распространённая причина — анемия, особенно при дефиците железа или витамина B12. Ткани получают меньше кислорода, из-за чего снижается выработка тепла.

На чувствительность к холоду влияют и сосудистые нарушения. При феномене Рейно мелкие сосуды резко сужаются в ответ на холод или стресс, из-за чего пальцы рук и ног быстро мёрзнут и могут менять цвет. Похожий механизм работает и при заболевании периферических артерий, когда кровоток к конечностям снижается из-за сужения сосудов.

Ощущение холода может появляться и при сахарном диабете, особенно при поражении нервов или нарушении кровообращения. В таких случаях холод сопровождается онемением, покалыванием или снижением чувствительности.

Как влияют внешние факторы

Климатические условия

Влажный климат переносить тяжелее сухого: теплоотдача через кожу усиливается, поэтому холод ощущается сильнее даже при небольшом минусе.

Осенью и ранней весной организм часто не успевает адаптироваться к перепадам температуры. В этот период сосуды и система терморегуляции реагируют менее слаженно, из-за чего зябкость возникает чаще, чем зимой при стабильном холоде.

Дополнительную нагрузку создаёт ветер. Он усиливает теплоотдачу, особенно на открытых участках тела, и может вызывать ощущение холода даже при плюсовой температуре.

Неправильная одежда

Один плотный слой согревает хуже, чем несколько тонких. Многослойная одежда удерживает тёплый воздух между слоями и снижает потерю тепла. При открытых запястьях, щиколотках или шее тепло уходит быстрее, поэтому холод ощущается сильнее.

Материалы тоже имеют значение. Ткани, которые быстро намокают и плохо сохнут, ускоряют потерю тепла. В результате холод чувствуется сильнее даже при короткой прогулке.

Психологические факторы

Эмоциональное напряжение влияет на работу нервной системы и сосудов. При стрессе и тревожности сосуды кожи сужаются, приток крови к конечностям снижается, поэтому руки и ноги быстрее остывают. Длительное напряжение может менять и само восприятие холода. Нервная система становится более чувствительной к внешним сигналам, поэтому прохлада воспринимается острее. При этом объективных нарушений терморегуляции или сосудистой работы может не быть.

Главное — постоянный холод имеет причину

Постоянная зябкость не всегда указывает на проблемы со здоровьем. На ощущение холода влияют особенности терморегуляции, внешние условия, образ жизни и эмоциональное состояние. В одних случаях это вариант нормы, в других — сигнал, что организму не хватает ресурсов. Если чувство холода сохраняется и мешает повседневной жизни, лучше обсудить это с врачом и разобраться в причинах.

