Врач предупредила, кому лучше держаться подальше от этого растения

Алоэ вера добавляют в кремы, напитки и БАД, используют при ожогах, высыпаниях и проблемах с пищеварением. Реальная польза этого растения зависит от формы, способа применения и конкретной задачи. Врач-кардиолог, директор по страховым продуктам и клиентскому опыту СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова рассказала «Рамблеру», что о нём говорят исследования и где возможности растения ограничены.

Почему алоэ популярно

Упоминания о нём встречаются в источниках Древнего Египта, Греции, Рима, Китая и Индии. В Египте растение называли «растением бессмертия» и применяли для ухода за кожей и обработки ран. В античных культурах алоэ ценили за охлаждающий и успокаивающий эффект. Алоэ легко выращивать, поэтому со временем оно стало доступным и массовым средством.

Основные компоненты

Внутри алоэ находится прозрачный гель, а под внешней кожицей — жёлтый сок, который называют латексом.

Гель почти полностью состоит из воды. Остальную долю образуют биологически активные соединения: полисахариды, органические кислоты, ферменты и фенольные вещества. Он также содержит витамины A, C и E и некоторые витамины группы B, но в небольших количествах. Гель чаще всего используют в кремах и пищевых продуктах.

В латексе алоэ есть антрахиноны. Они обеспечивают слабительный эффект, но именно с ними связаны нежелательные реакции при приёме внутрь. Из-за этого латекс алоэ ограничили или исключили из многих безрецептурных продуктов.

«Важно помнить, что разные части алоэ действуют по-разному. Гель из мякоти листа подходит для ухода за кожей, а вот латекс под кожурой содержит вещества с сильным слабительным эффектом. Поэтому внутрь безопаснее использовать только очищенные продукты из геля, а не домашние настойки из цельного листа». Гульнара Рафаэлевна Орлова Врач-кардиолог

Польза для здоровья

Укрепление иммунной системы

Гель алоэ содержит антиоксидантные и противовоспалительные соединения, которые могут снижать окислительный стресс и влиять на воспалительную реакцию организма. Речь не идёт о прямой стимуляции иммунной системы или защите от инфекций. Надёжных данных о том, что алоэ предотвращает простуду или другие заболевания, нет.

Заживление ран

Клинические исследования показывают, что гель алоэ может ускорять заживление ожогов и уменьшать боль в зоне повреждения. В экспериментах алоэ усиливало активность фибробластов (клеток, которые участвуют в восстановлении тканей) и поддерживало синтез коллагена. За счёт этого кожа быстрее восстанавливается после повреждения.

«Наносить свежий сок алоэ на открытую рану нежелательно. Натуральный лист может содержать бактерии и грязь, и в таком виде алоэ не подходит для обработки повреждённой кожи. Безопаснее выбирать аптечные гели с контролируемым составом», — отмечает врач.

Для порезов, хронических язв и солнечных ожогов убедительных доказательств эффективности пока нет. Поэтому гель алоэ используют как дополнение к лечению, а не вместо него.

Улучшение пищеварения

В обзоре, опубликованном в журнале Journal of Neurogastroenterology and Motility, рассмотрели три небольших исследования с участием 151 человека. В них алоэ помогало уменьшить симптомы синдрома раздражённого кишечника сильнее, чем плацебо. Участников было немного, поэтому делать окончательные выводы рано.

Уменьшает образование зубного налёта

В исследовании Springer Nature ополаскиватель с алоэ сравнивали со средством на основе хлоргексидина. Через четыре недели у школьников снизилось количество зубного налёта, уменьшились признаки гингивита и сократилось содержание бактерий Streptococcus mutans в слюне. Эффект оказался сопоставим с действием хлоргексидина.

Авторы другого обзора отмечают, что ополаскиватели с алоэ действуют мягче и подходят людям с чувствительными дёснами. Также в исследованиях гель алоэ подавлял рост Candida albicans — дрожжевых грибов, которые могут размножаться в полости рта.

Как используют в косметологии

Гель алоэ наносят напрямую на кожу или выбирают продукты, в состав которых он входит. Охлаждающее и успокаивающее действие помогает уменьшить жжение, сухость и стянутость.

«Алоэ — хороший помощник при поверхностных раздражениях. Оно уменьшает покраснение и помогает коже восстановиться после солнца, укусов насекомых или активных процедур вроде кислотных пилингов. Но гель алоэ не заменяет увлажняющий крем», — говорит Гульнара Рафаэлевна Орлова.

Алоэ добавляют в уход за кожей с акне. В исследованиях такие формулы помогали коже легче переносить основное лечение и снижали раздражение. При этом сам гель не лечит акне и не заменяет терапию.

При псориазе лёгкой и средней степени, а также при других хронических раздражениях кожи алоэ иногда снижает зуд и дискомфорт. Эти результаты получены в небольших исследованиях, поэтому алоэ используют только как дополнение, а не как основное лечение.

Средства для волос

В уходе за волосами алоэ вера используют как увлажняющий компонент. Его добавляют в шампуни, маски и кондиционеры или наносят в виде геля. При этом надёжных данных о влиянии алоэ на рост волос или лечение заболеваний кожи головы нет.

Противопоказания

Хотя гель алоэ вера считают относительно безопасным при наружном применении, у некоторых людей он может вызывать раздражение, зуд или аллергическую реакцию.

«Перед первым использованием лучше нанести гель алоэ на небольшой участок кожи и понаблюдать за реакцией. Такой тест помогает понять, подойдёт средство именно вам», — советует врач.

По данным Mayo Clinic, нежелательные эффекты чаще связаны с продуктами, которые содержат латекс алоэ или экстракт цельного листа. Эти формы могут провоцировать диарею, боли в животе, потерю калия и нарушение водно-электролитного баланса.

Гульнара Рафаэлевна отмечает, что алоэ может менять действие некоторых лекарств: от средств для снижения сахара до препаратов для сердца и мочегонных. Его не стоит принимать во время беременности, при грудном вскармливании и у детей. Если планируете использовать алоэ внутрь, лучше заранее обсудить это с врачом.

Главное — у алоэ вера нет универсального лечебного эффекта

Лучше всего изучено наружное применение алоэ — прежде всего при ожогах и раздражении кожи. В уходе за кожей оно помогает удерживать влагу и уменьшать неприятные ощущения. А вот при приёме внутрь данных меньше, а рисков больше, особенно у средств с латексом или экстрактом цельного листа. Поэтому алоэ стоит использовать внутрь только после консультации с врачом.

