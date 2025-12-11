Нарколог рассказал, как пережить последствия праздничной ночи

Утро после застолья с алкоголем не обязательно должно быть мучительно тяжёлым. Врач-нарколог Вашкин Дмитрий Владимирович рассказал «Рамблеру», как избавиться от похмелья и какие народные средства правда работают.

Похмельем называют комплекс неприятных симптомов, которые появляются после употребления большого количества алкоголя. Чем больше спиртного было выпито, тем более выражены симптомы:

головная боль;

сильная усталость и разбитость;

жажда и сухость во рту;

тошнота и рвота;

боль в животе;

плохой сон;

чувствительность к свету и звукам;

головокружение, дрожь и потливость,

проблемы с концентрацией внимания.

Эффективные методы борьбы с похмельем

В этот период организм пытается восполнить затраченные на переработку алкоголя ресурсы. Чтобы ускорить процесс, важно дополнительно не нагружать его.

Вода

Первое, что нужно сделать, — восполнить баланс жидкости. Можно пить воду, безалкогольные напитки, бульон или специальные электролитные растворы, которые продаются в аптеке. Огуречный рассол тоже подходит.

«Вода и рассол восполняют запас жидкости, а также натрия и калия, которые ушли на борьбу с токсинами. Эффективны аптечные растворы вроде "Регидрона" или "Гидровита", которые помогают удержать жидкость». Вашкин Дмитрий Владимирович психиатр-нарколог, главный врач Клиники Маршака

Питание

Желательно есть пресную еду, например крекеры или тосты. Это поможет повысить уровень сахара в крови, успокоить раздражённый желудок и умерить тошноту. Можно пить бульон, он утолит голод и поможет восполнить потерю электролитов.

Отдых и сон

Лучшее, что можно сделать для организма во время похмелья, — поспать. Поэтому, если есть возможность, отдохните.

«Во время сна организм быстрее восстанавливается, так как не отвлекается на другие процессы. Если спать не хочется, можно прогуляться на свежем воздухе. Такая активность усиливает метаболизм и насыщает кровь кислородом», — рекомендует врач.

Домашние средства и советы

Большинство народных методов борьбы с похмельем дают слабый эффект. Их можно применять как дополнительное средство, но больших надежд на них возлагать не стоит.

Травяные чаи

Как и любая жидкость, они помогают восстановить водный баланс. Специфического влияния на симптомы похмелья травяные настои и чаи почти не оказывают, но за счёт согревающего эффекта могут облегчить самочувствие.

«Если нет сильной тошноты, можно пить тёплый чай, он расширяет периферические сосуды, улучшает кровоток и потоотделение, выводя вредные вещества в том числе через кожу, — объясняет врач. — Но будьте осторожны, крепкий чай или кофе могут усилить сердцебиение и нагрузку на сердце, ухудшив состояние».

Мёд и имбирь

В мёде содержится фруктоза, которая считается полезной при похмелье. Во-первых, она быстро поднимает уровень сахара в крови, во-вторых, может немного ускорять метаболизм алкоголя (но не снижает его токсичность).

«Имбирь считается хорошим средством от тошноты и рвоты, но помогает не всем», — уточняет нарколог.

Яйца и бананы

С мочой из организма вымывается калий, поэтому во время похмелья иногда учащается сердцебиение. Поддержать уровень калия можно за счёт богатых им продуктов — бананов и авокадо. Также при похмелье могут быть полезны варёные яйца.

«В них есть цистеин — аминокислота, которая помогает печени обезвреживать ацетальдегид», — объясняет врач.

Лекарства для облегчения симптомов

Многие лекарства несовместимы с алкоголем, поэтому принимать их нужно с осторожностью.

От боли

Если болит голова, можно выпить ибупрофен или аспирин. Однако они могут раздражать желудок и усугубить симптомы со стороны ЖКТ. Национальный институт по вопросам злоупотребления алкоголя и алкоголизму не рекомендует парацетамол при похмелье. Алкоголь усиливает его гепатотоксичность и может вызвать повреждение печени.

От тошноты

При непроходящей тошноте можно принять противорвотные средства, например домперидон или метоклопрамид. Однако у них есть противопоказания: например, их нельзя применять при повреждениях печени. Поэтому перед приёмом лучше проконсультироваться с врачом.

Причины похмелья

Алкоголь влияет на организм системно, поэтому одной конкретной причины нет. Это результат комплексного воздействия спиртного.

Ядовитые метаболиты (продукты переработки). В печени этанол перерабатывается в ацетальдегид. Это токсичное вещество, которое может вызвать учащённое сердцебиение, потливость и тошноту.

Обезвоживание. Алкоголь — мощное мочегонное. К тому же он подавляет выработку гормона вазопрессина, который регулирует уровень жидкости, поэтому обезвоживание считают одной из главных причин похмелья. Вместе с мочой организм теряет электролиты — нужные для работы всего организма натрий, калий, кальций, магний и хлор.

«Чтобы вывести алкоголь, тело тратит огромное количество воды и микроэлементов. Когда спиртного слишком много, организм не справляется. Ацетальдегид накапливается, а жидкости не хватает. Мозг и другие органы буквально "усыхают", отсюда мучительная головная боль и сухость во рту утром», — говорит врач.

Раздражение ЖКТ. Этанол агрессивно действует на слизистую желудка и увеличивает количество жиров в печени. Это приводит к расстройству желудка.

«Тошнота возникает при кислотном дисбалансе, когда спирт обжигает слизистую желудка, а затем продукты распада алкоголя повышают его кислотность», — комментирует нарколог.

Воспаление. Иммунная система тоже реагирует на алкоголь и вырабатывает вещества, которые запускают воспалительную реакцию. Поэтому наутро появляется боль в мышцах и общая слабость.

Уровень сахара. При переработке алкоголя выделяется молочная кислота, она снижает выработку глюкозы. Особенно часто гипогликемия наблюдается у людей с алкогольной зависимостью, которые пьют несколько дней и плохо питаются.

«Другими сопровождающими похмелье симптомами становятся чувствительность к свету и звуку, тревожность и раздражительность. Это происходит потому, что алкоголь сначала возбуждает, а потом резко тормозит работу рецепторов мозга. Утром система пытается прийти в баланс, но делает это как бы рывками, и работа мозга и нервной системы нарушается», — объясняет нарколог.

Профилактика похмелья

Остановить действие этанола нельзя, поэтому пить и не пьянеть невозможно. Зато можно облегчить похмелье, если соблюдать несколько базовых рекомендаций.

Пить умеренно

Даже одна порция спиртного плохо влияет на организм, но чем больше этанола поступило, тем хуже последствия. Поэтому основная профилактика — умеренное потребление. Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют мужчинам выпивать не больше двух порций алкоголя за день, а женщинам — не больше одной порции (порция — это рюмка водки или бокал вина).

Выбирать некрепкие и светлые напитки

Чем крепче алкоголь, тем больше в нём этанола. Поэтому, если вы планируете выпить больше одной порции, лучше выбрать слабоалкогольные варианты. Также стоит обратить внимание на цвет. Большинство напитков кроме спирта и воды содержат ещё конгенеры. Эти вещества придают им характерный вкус и запах, но усугубляют похмелье. Особенно много конгенеров в тёмном крепком алкоголе, например бренди и бурбоне. Поле них похмелье обычно тяжелее, чем после светлых джина или водки.

Запивать алкоголь водой

Вода замедляет всасывание алкоголя, снижает общую концентрацию этанола и предотвращает обезвоживание — одну из причин тяжёлого похмелья. Если запивать спиртные напитки водой, организму будет легче вывести этанол и справиться с похмельем.

Когда обращаться к врачу

Обычно похмелье проходит в течение суток. Однако в случае алкогольного отравления нужна медицинская помощь. Такое возможно, если выпить много спиртного за короткое время. Концентрация этанола достигает критического уровня, и области мозга, отвечающие за жизненно важные процессы, отключаются. Это может закончиться необратимыми повреждениями и даже смертью. Вызвать скорую нужно, если появились такие симптомы:

спутанное сознание;

ступор (человек в сознании, но не реагирует на раздражители);

замедленное или нерегулярное дыхание (меньше 8 вдохов в минуту или перерывы между вдохами дольше 10 секунд);

испарина;

синюшный или серый цвет кожи;

замедленный пульс;

низкая температура тела;

неоднократная сильная рвота;

потеря сознания;

невозможно разбудить человека.

Главное: универсального средства от похмелья нет

Алкоголь влияет на организм комплексно: вызывает обезвоживание и воспаление, провоцирует падение сахара, раздражает желудок и при распаде образует токсичные соединения. Этим объясняется плохое самочувствие утром. Для профилактики похмелья нужно пить умеренно (1–2 порции алкоголя), выбирать некрепкие светлые напитки и запивать их водой. Чтобы облегчить симптомы, утром можно пить много воды, есть пресную пищу, много спать и отдыхать. При головной боли можно принять обезболивающие, но не парацетамол: в сочетании с алкоголем он плохо влияет на печень. Народные методы вроде чая с мёдом и имбирём, бананов и яиц дают незначительный эффект.

