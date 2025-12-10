Названа неожиданная причина зубной боли

Насморк, высокая температура и слабость — ожидаемые симптомы простуды. А вот зубная боль во время ОРВИ может напугать. Врач — стоматолог-ортодонт, к. м. н. Пикилиди Татьяна Владимировна рассказала «Рамблеру», почему во время ОРВИ болят зубы и что с этим можно сделать.

Что делать, если во время простуды болят зубы

Чаще всего зубная боль в течение ОРВИ — временное явление и проходит вместе с простудой. Чтобы облегчить симптомы, врачи советуют:

Промывать нос морской водой или растворами. Это поможет, если зубная боль вызвана синуситом. Можно использовать специальные лейки, ирригаторы или шприц с насадкой.

морской водой или растворами. Это поможет, если зубная боль вызвана синуситом. Можно использовать специальные лейки, ирригаторы или шприц с насадкой. Поддерживать влажность во рту. Важно пить много воды и рассасывать леденцы без сахара — они проводят выработку слюны.

Важно пить много воды и рассасывать леденцы без сахара — они проводят выработку слюны. Полоскать рот водой после сиропов и кислых напитков. Это нужно, чтобы нейтрализовать кислоту. Также не стоит сразу после лекарств и кислых напитков чистить зубы — нужно подождать полчаса, чтобы эмаль восстановилась.

«Зубная боль при простуде — чаще всего не признак проблемы в полости рта, а сигнал от соседних пазух, нервов или мышц. Важно сосредоточиться на облегчении симптомов простуды, больше отдыхать и дать себе время восстановиться». Пикилиди Татьяна Владимировна стоматолог-ортодонт, к. м. н., главный врач клиники «ГЕОСТОМ ПРИВАТ»

Обратиться к стоматологу нужно, если боль:

не проходит после простуды;

стала острой и пульсирующей;

локализована в одном конкретном зубе;

сопровождается отёком десны или щеки.

Почему болят зубы

При ОРВИ пациенты обычно сталкиваются с отражённой зубной болью. Её причина не в самом зубе, а в состоянии окружающих его структур и систем.

Синусит

При простуде или гриппе воспаляются слизистые носовых пазух. Они располагаются над корнями верхних зубов. Когда носовые пазухи заполняются слизью и отекают, они начинают давить на корни зубов и вызывают боль.

«Это самая частая причина зубной боли при простуде, особенно если болят верхние задние зубы (премоляры и моляры). Корни этих зубов буквально соседствуют с гайморовыми пазухами. Мозг получает сигнал от нервных окончаний в этом месте и решает, что болят именно зубы, хотя они здоровы. Такая боль обычно тупая, ноющая и ощущается сразу в нескольких зубах с одной стороны», — комментирует врач.

Есть и обратная связь. Иногда синусит появляется из-за проблем с зубами: патогенная флора из полости рта проникает в пазухи носа, и там развивается воспаление.

Воспаление тройничного нерва

Это пятый черепной нерв, который проходит через лицо. Он распознаёт боль, тактильные ощущения и температуру, а ещё участвует в жевании. Некоторые вирусы могут стать триггером для воспаления тройничного нерва и зубных нервов, тогда любое раздражение (чистка или жевание) может вызвать острую боль.

«Тройничный нерв отвечает за чувствительность всего лица, включая зубы. Нерв начинает сигнализировать о боли по всем своим отделам, и пациенту кажется, что ноет вся челюсть или конкретные зубы, хотя сами они могут быть в полном порядке», — говорит стоматолог.

Бруксизм

Это непроизвольное стискивание или скрежетание зубами. Бруксизм может начаться во время простуды из-за проблем с дыханием и сном. Постоянное давление на зубы перегружает связочный аппарат и окружающие ткани, провоцируя боль.

«Утром пациент с бруксизмом может чувствовать ноющую боль в зубах, челюстных суставах и жевательных мышцах, которую легко принять за стоматологическую проблему», — говорит врач.

Нехватка слюны

Слюна защищает полость рта и поддерживает баланс микрофлоры. Во время простуды из-за заложенности носа и дыхания через рот её выработка может снижаться. Тогда развивается синдром сухого рта.

«Нехватка слюны сама по себе может вызвать проблемы с зубами. Если добавить к этому большое количество кислых напитков, которые пациенты обычно пьют во время простуды (морсы, чай с лимоном), получается двойная нагрузка. Кислота активно воздействует на эмаль, в условиях нехватки слюны это может вызывать гиперестезию — повышенную чувствительность зубов к холодному, горячему, сладкому», — объясняет Татьяна Пикилиди.

Лекарства

Некоторые препараты, например противовирусные, антигистаминные и противоотёчные, могут снижать выработку слюны. Также в сиропах от кашля и леденцах для горла обычно много сахара.

«Длительный контакт этих веществ с зубами, особенно если не прополоскать после них рот водой, тоже может способствовать повышению чувствительности эмали», — предупреждает стоматолог.

Главное: зубная боль во время простуды — это симптом-отражение, который обычно не связан с состоянием самих зубов

Зубная боль во время простуды — не типичный, но ожидаемый симптом. В большинстве случаев это отражённая боль, которая не связана с состоянием зубов, а появляется из-за проблем в других системах организма. Причин может быть несколько, чаще всего это синусит. Воспалённые околоносовые пазухи давят на корни зубов, вызывая тупую ноющую боль. Также боль и чувствительность зубов могут возникнуть из-за воспаления нервов, бруксизма (скрежетания зубов), сухости рта и лекарств с высоким содержания кислоты и сахара. В большинстве случаев такая зубная боль проходит вместе с простудой. Чтобы облегчить состояние, можно промывать нос, полоскать рот после лекарств и кислых напитков и пить много воды. К врачу нужно обратиться, если боль стала острой, локализуется в одном зубе и не проходит после простуды.

Текст проверила стоматолог-ортодонт, основатель экосистемы стоматологии «Х.И.Т.», главный врач клиники «Геостом Приват», к. м. н. Пикилиди Татьяна Владимировна.

