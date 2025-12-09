Учёные назвали 5 неожиданных плюсов зрелого возраста

Зрелый возраст — это не всегда болезненность и немощность. Некоторые психологические, социальные и даже физические преимущества появляются только после 60 лет. Разобрались с точки зрения науки, почему иногда хорошо быть старше.

Физическое и психическое здоровье

С возрастом оно, как правило, снижается. Однако есть некоторые заболевания, которые часто бывают у молодых, но у пациентов старшего поколения почти не встречаются.

Мигрень. Люди старше 60 лет реже страдают от головной боли, и есть вероятность, что с возрастом эпизодические приступы вообще пройдут. Это не значит, что у пенсионеров не бывает мигрени, просто не так часто.

Эндометриоз. Это гинекологическое заболевание, при котором клетки, похожие на эндометрий (внутренний слой матки), разрастаются в другие органы. Как объясняют исследователи, эндометриоз — гормонозависимое заболевание, поэтому после менопаузы (когда выработка половых гормонов сокращается) риск его развития меньше.

Биполярное расстройство и шизофрения. Вероятность появления этих психических заболеваний в зрелом возрасте очень мала. По данным Национального института психического здоровья США, только 0,7% новых случаев биполярного расстройства приходится на пациентов старше 60 лет. Американский журнал психиатрии сообщает, что после 65 лет регистрируют всего 0,1–0,5% случаев шизофрении.

Стресс и социальная мудрость

Люди старшего возраста эмоционально устойчивее и реже испытывают стресс. Исследование 2023 года, опубликованное в журнале NeuroImage, подтвердило: с годами уровень тревожности заметно снижается. Есть две основные теории, почему так происходит.

Первая предполагает, что с возрастом снижается активность миндалевидного тела. Эта структура мозга участвует в эмоциональных реакциях на страх и угрозу. Чем она активнее, тем сильнее ответ на стресс и уровень тревоги.

Согласно второй, у людей 60+ лучше развиты механизмы контроля эмоций. Негативные реакции автоматически подавляются, поэтому ответ на стресс не такой выраженный.

Также с возрастом улучшается способность к рассуждению и принятию решений в условиях неопределённости. Исследователи Мичиганского университета провели эксперимент: пожилых и молодых добровольцев просили прочитать истории межличностных и межгрупповых конфликтов и спрогнозировать, как они будут развиваться.

В результате люди зрелого возраста чаще использовали сложные рассуждения и находили компромиссы. Авторы статьи пришли к выводу, что социальные рассуждения с возрастом улучшаются и мудрость объясняется не только большим социальным опытом, но и особенностями мышления.

Главное

Зрелый возраст может стать преимуществом. Исследования показывают, что люди старше 60 лет реже страдают от мигрени, эндометриоза, биполярного расстройства и шизофрении. Также люди в таком возрасте меньше подвержены тревоге и лучше справляются со стрессовыми ситуациями. У них появляется социальная мудрость — они хорошо разбираются в конфликтах и быстрее находят компромисс.

