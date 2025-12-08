Учёные проверили лайфхак из TikTok и вот что обнаружили

Популярный в соцсетях тренд стал основой для научного исследования.

© jcstudio/Freepik

Учёные Перельмановской медицинской школы при Университете Пенсильвании сообщили, что экстракт листьев розмарина ускоряет заживление ран и предотвращает образование шрамов.

Работа опубликована в журнале JCI Insight. Исследователи создали крем на основе антиоксиданта карносовой кислоты из розмарина и проверили его на мышах. Крем ускорял заживление ран и помогал восстановить структуры кожи, включая волосяные фолликулы, сальные железы и хрящевую ткань.

Учёные объясняют это тем, что состав активизировал кожный сенсорный рецептор TRPA1, связанный со способностью организма заживлять повреждения без образования рубцов. Когда тот же крем применяли на мышах без рецептора TRPA1, терапевтический эффект исчезал.

Аналогичные свойства есть у других трав — тимьяна и орегано, — но именно розмарин оказался самым эффективным и безопасным. Другие натуральные ингредиенты, такие как горчица или наружное средство имиквимод, тоже могут стимулировать TRPA1, но, в отличие от розмарина, вызывают раздражение и воспаление.

Команда исследователей рекомендует пациентам использовать средства с розмарином только после консультации с врачом.

Врач прокомментировала советы от бессонницы из TikTok: это неожиданно