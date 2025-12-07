Учёные развенчали 6 опасных мифов об антибиотиках

Антибиотики часто принимают при простуде, бросают раньше времени или хранят на всякий случай. За этими привычками стоят распространённые мифы, которые со временем мешают лечению. Разобрались, какие из них встречаются чаще всего и что о них говорит наука.

Антибиотики помогают при простуде

Они работают только против бактерий. Простуда, грипп и кашель — вирусные заболевания, поэтому антибиотики не ускоряют выздоровление и не влияют на течение болезни. Но могут привести к нежелательным реакциям, например диарее или сыпи.

Кроме этого, в организме остаются бактерии, которые лучше переносят действие лекарства и легче выживают в будущем.

Опросы Всемирной организации здравоохранения показывают, что многие до сих пор считают антибиотики средством от простуды и гриппа. Из-за этого пациенты часто просят назначить антибиотик, даже когда он не нужен.

Организм привыкает к антибиотикам

Национальная медицинская библиотека США поясняет, что устойчивость развивается не у человека, а у бактерий. Когда антибиотик попадает в организм, он уничтожает чувствительные бактерии — те, которые умеют переживать его действие, сохраняются и продолжают размножаться.

Со временем таких бактерий становится больше. Они хуже поддаются лечению и могут передаваться другим людям. Организм при этом не привыкает к лекарству и не теряет чувствительность к нему.

Правильный приём защищает от устойчивости

Антибиотики уничтожают чувствительные штаммы, а более устойчивые сохраняются. Со временем именно они начинают преобладать.

Этот процесс идёт каждый раз, когда человек принимает антибиотик, в том числе по назначению врача. Грамотный приём снижает риск, но не устраняет его полностью.

Поэтому врачи советуют использовать препараты, только когда без них нельзя обойтись. Каждый лишний курс ускоряет распространение устойчивых бактерий.

Если стало легче, курс можно прекратить

При бактериальной инфекции антибиотики убирают симптомы раньше, чем организм справляется с инфекцией полностью. Улучшение самочувствия не значит, что бактерии исчезли.

Если прекратить приём раньше срока или пропускать таблетки, часть бактерий выживает и продолжает размножаться. В таких условиях им легче приспособиться к действию лекарства.

Поэтому при подтверждённой бактериальной инфекции курс антибиотиков важно пройти до конца в том объёме, который назначил врач.

Антибиотики можно оставить на потом или взять у близких

Препарат подбирают под конкретную инфекцию. Антибиотик, который помог одному человеку, может не подойти другому.

Если выбрать неподходящее средство, оно не подействует на причину болезни. При этом возрастает риск побочных реакций и увеличивается число бактерий, которые хуже реагируют на лекарства.

Исследования показывают, что совместное использование антибиотиков и приём оставшихся таблеток без консультации врача остаются частой причиной неправильного лечения и роста устойчивости.

Устойчивость появляется только после нескольких курсов

Даже один курс антибиотиков может привести к устойчивым бактериям. Часть микроорганизмов выживает и со временем хуже реагирует на лечение. Повторные курсы усиливают этот эффект.

Антибиотики также влияют на баланс бактерий в кишечнике. Это повышает риск инфекции Clostridioides difficile, которая провоцирует тяжёлую диарею и плохо поддаётся лечению.

Главное

Большинство мифов про антибиотики связано с попыткой использовать их на всякий случай: при простуде, без рецепта или с прерыванием курса. Каждый ненужный приём ускоряет рост устойчивых бактерий и делает лечение инфекций сложнее в будущем. Риск связан не с тем, как организм переносит лекарство, а с тем, как ведут себя бактерии. Антибиотики помогают, когда без них нельзя обойтись. Во всех остальных случаях они не приносят пользы и могут создать новые проблемы — как для конкретного человека, так и для здравоохранения в целом.

