У витамина С нашли новое неожиданное свойство

Мука из червяков улучшила кишечную микрофлору

Мука из сверчков и мучных червей может стать пребиотиком — стимулятором роста полезных бактерий в кишечнике. Об этом говорится в обзорном исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Industrial Microbiology.

Учёные проанализировали данные о питательной ценности, безопасности и пребиотических свойствах такой муки. Эксперименты показывают, что содержащийся в ней хитин и его производные стимулируют рост полезных бактерий (Faecalibacterium, Roseburia, Lactobacillus и Bifidobacterium) и одновременно подавляют патогены.

Авторы отмечают, что для подтверждения пользы нужны клинические исследования. Однако уже сейчас ясно, что мука из червей и насекомых — хороший источник белка, витаминов и балластных веществ (например, клетчатки).

Поддержка супруга защитит от переедания и ожирения

Доверительные отношения в браке снижают риск ожирения. Об этом говорится в исследовании UCLA Health, опубликованном в журнале Gut Microbes.

В исследовании приняли участие 50 супружеских пар. Учёные анализировали:

питание участников;

индекс массы тела (ИМТ);

гормональный профиль;

особенности метаболизма;

работу мозга.

Оказалось, что у женатых и замужних участников, которые ощущали сильную эмоциональную поддержку партнёра, был ниже ИМТ и реже отмечались нарушения пищевого поведения.

Кроме того, МРТ показала, что у таких участников лучше работали зоны мозга, ответственные за контроль аппетита. Анализы, в свою очередь, демонстрировали меньше воспалительных маркеров, лучшую работу иммунитета и хорошую выработку серотонина и окситоцина.

Авторы отмечают, что важно не просто наличие социальных связей, а именно эмоциональная поддержка. Работа носит наблюдательный характер, и, чтобы подтвердить выводы, нужны более масштабные исследования.

Найден витамин, который защитит лёгкие от загрязнённого воздуха

И это витамин С. Австралийские учёные установили, что он может снижать вредное воздействие мелких частиц PM2.5 (размером 2,5 микрометра), содержащихся в городском смоге, дыме и пыли. Работа опубликована в журнале Environment International.

В эксперименте на мышах добавки витамина С уменьшали воспаление в лёгких, а также защищали митохондрии (энергетические «фабрики» клеток) от повреждений, которые возникают при воздействии PM2.5. Известно, что частицы этого размера связаны с повышенным риском астмы, ХОБЛ, фиброза лёгких и рака.

Авторы считают, что витамин С может помочь людям из групп риска. Однако для окончательных выводов нужны клинические исследования и установленные дозировки.

Запах бекона вреден для плода в утробе матери

Запах бекона, с которым сталкивались мыши во время внутриутробного развития, сделал их более склонными к ожирению и инсулинорезистентности во взрослом возрасте. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Nature Metabolism.

Учёные разделили беременных самок на две группы. Обе получали одинаковый по калорийности и составу рацион. Различался только запах еды. В экспериментальной группе пища пахла беконом.

Все мышата рождались с нормальной массой тела. Но во взрослом возрасте те, кто сталкивался с запахом бекона, быстрее набирали вес. Анализ активности их мозга показал, что нейроны, отвечающие за чувство голода, стали менее чувствительными к жирам. Из-за этого мыши переедали (особенно жирное).

Это исследование показывает проблему стремительного распространения ожирения с иной стороны. В современных условиях беременным (даже если они едят здоровую еду) часто приходится сталкиваться с запахами высококалорийной нездоровой пищи (например, фастфуда). Однако сработает ли этот механизм на людях, пока неизвестно, и это предмет дальнейших исследований.

Кому нужны уколы для похудения и насколько они безопасны

Физические нагрузки замедлили рост опухолей

Международная группа учёных пролила свет на то, как спорт тормозит рост опухолей. Дело в том, что во время тренировок основную часть глюкозы организм направляет к мышцам, оставляя опухоль «голодной». Исследование опубликовано в PNAS.

Эксперимент проводили на мышах с раком молочной железы и меланомой. Одна группа животных активно бегала в колесе, а другая вела малоподвижный образ жизни. Через четыре недели у активно двигавшихся животных опухоли были почти на 60% меньше, чем у «сидячих». Анализ показал, что после нагрузки сердце и скелетные мышцы поглощали значительно больше глюкозы, а опухоли — меньше.

Исследователи отмечают, что этот эффект проявляется независимо от типа опухоли и рациона. Также авторы предполагают, что физическая активность меняет работу сотен генов, связанных с энергетическим обменом, и подавляет сигнальные пути, необходимые опухоли для роста.

Когда безобидные жалобы говорят о раке: 10 редких признаков

Мука из насекомых может стать новым пребиотиком, а витамин С — защитить лёгкие от загрязнённого воздуха. Учёные также обнаружили, что запах жирной еды во время беременности может повысить вероятность ожирения у потомства. А физические нагрузки помогают организму «отбирать» глюкозу у опухолей, замедляя их рост.

