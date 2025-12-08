Готовая еда — это быстро и удобно, но может дорого обойтись здоровью. Разобрались, что говорят исследования о вреде фастфуда, колбасы и чипсов.

В этом году в журнале The Lancet вышла серия статей под авторством 43 исследователей со всего мира. Они предупреждают, что ультрапереработанные продукты быстро вытесняют свежую еду с минимальной обработкой и меняют питание миллионов людей по всему миру.

Анализ большого числа долгосрочных исследований показал, что высокое потребление таких продуктов связано с повышенным риском хронических заболеваний. Речь идёт об ожирении, диабете 2-го типа, сердечно-сосудистых болезнях, депрессии и даже более высокой смертности. Авторы говорят, что доказательств уже достаточно, чтобы требовать срочных мер и регулировать деятельность производителей.

Годом ранее в BMJ вышла статья, где исследователи выявили прямую связь продуктов глубокой переработки в рационе с негативными последствиями для всех систем организма.

Что такое продукты глубокой переработки

Это промышленные пищевые продукты, которые создают не из цельных, легко узнаваемых ингредиентов. Их получают из субстанций, которые извлекли или синтезировали из натурального сырья (масла, сиропы, измельчённые белки, модифицированный крахмал и др.), с добавлением ароматизаторов, красителей, эмульгаторов, подсластителей и прочих подобных ингредиентов.

Весь процесс производства настроен так, чтобы еда была максимально удобной для потребителя, долго хранилась, выглядела очень привлекательно на полке и обладала интенсивным вкусом. При этом питательная ценность продукта неизбежно отходит на второй план.

К такой еде относятся, например:

сладкие и солёные закуски (чипсы, снеки), печенье, конфеты, выпечка промышленного производства;

газированные сладкие напитки, ароматизированные напитки, напитки с подсластителями;

готовые замороженные или фасованные блюда, полуфабрикаты, переработанное мясо (колбасы, сосиски, наггетсы), хлопья и мюсли.

© Freepik

Как такая еда влияет на здоровье

Вред связан с несколькими механизмами:

Много сахара, насыщенных жиров и соли при низком содержании клетчатки, витаминов и фитонутриентов. Это повышает риск ожирения, диабета и сердечно‑сосудистых заболеваний.

Усиленный вкус и высокая энергетическая плотность стимулируют переедание и нарушают естественные сигналы насыщения.

Пищевые добавки и технологические ингредиенты (эмульгаторы, подсластители, ароматизаторы) могут менять микробиоту, провоцировать хроническое воспаление и влиять на метаболизм.

Промышленная переработка разрушает естественную структуру пищи и снижает усвоение нутриентов.

Такая еда снижает долю полезных продуктов в рационе.

Повышенное потребление продуктов глубокой переработки связано с серьёзными рисками для здоровья:

Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возрастает примерно на 50%.

Рост вероятности тревожных и распространённых психических расстройств — на 48–53%.

Риск диабета 2-го типа выше на 12%.

Рост общей смертности — примерно на 21%.

На 40–66% повышается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета 2-го типа и проблем со сном.

Риск депрессии увеличивается на 22%.

Риски, для которых пока недостаточно доказательств, но связь прослеживается:

астма и другие респираторные нарушения;

болезни желудочно-кишечного тракта;

некоторые виды рака;

нарушения липидного профиля: высокий уровень «плохого» холестерина и триглицеридов, низкий уровень «хорошего» холестерина;

высокий уровень «плохого» холестерина и триглицеридов, низкий уровень «хорошего» холестерина; отдельные кардиометаболические нарушения (например, повышенный риск метаболического синдрома).

© Freepik

Риск для одного человека меньше, чем от курения. Однако суммарный вред для здоровья населения может быть сопоставимым или даже выше, потому что фастфуд и другие вредные продукты едят значительно больше людей, чем курят.

Ожирение, инфаркт и депрессия: чем ещё опасны ультрапереработанные продукты

Главное: фастфуд — причина болезней

Фастфуд вреднее, чем кажется. Ультрапереработанные продукты (чипсы, колбаса, готовые полуфабрикаты) вытесняют свежую еду и серьёзно вредят здоровью. В них много сахара, соли и жиров, но нет клетчатки и витаминов. Они стимулируют переедание и влияют на микробиоту. Высокое потребление таких продуктов значимо повышает риск хронических заболеваний. Хотя для одного человека они менее опасны, чем курение, суммарный вред огромен, так как фастфуд едят миллионы людей по всему миру.

