Названы 4 продукта, которыми вредно закусывать шампанское

Бокал шампанского в новогоднюю ночь — обязательный ритуал практически для всех. При этом важно знать, что не вся еда хорошо сочетается с игристым. Разобрались, какие продукты лучше не запивать шампанским и почему.

Повышенная кислотность, пузырьки углекислого газа и алкоголь влияют на работу желудка, усвоение пищи и уровень сахара в крови. Если совместить напиток с неподходящей едой, можно получить вздутие, изжогу, сильное опьянение и даже спазмы кишечника.

Некоторые продукты перегружают пищеварительную систему, другие — усиливают раздражающее действие алкоголя.

Что нужно знать о шампанском

Шампанское обладает несколькими свойствами, которые могут усиливать дискомфорт от еды и ухудшать самочувствие:

Высокая кислотность шампанского в раздражает слизистую желудка и спровоцировать изжогу. Кроме того, установлено, что слабоалкогольные напитки стимулируют выработку желудочного сока, что только усиливает симптомы.

Углекислый газ. Он ускоряет всасывание алкоголя через стенки желудка. Из-за этого опьянение наступает быстрее.

Сахар. В большинстве игристых вин содержится дополнительный сахар.

Чем лучше не закусывать шампанское

Сладости

Сахар, содержащийся в шампанском, в сочетании со сладостями приводит к резкому подъёму глюкозы в крови. Через некоторое время она также быстро падает, и это вызывает сильное чувство голода.

Цитрусовые и кислые фрукты

Такое сочетание раздражает стенки пищеварительного тракта, поскольку шампанское само по себе кислое. Это может стать причиной изжоги и дискомфорта в груди или животе.

Жирные и жареные продукты

Это довольно тяжёлая комбинация для системы пищеварения.

Пузырьки ускоряют прохождение алкоголя в кровь, а жир замедляет пищеварение. Это приводит к чувству тяжести, вздутию, а на следующий день — к более выраженным симптомам похмелья.

Кроме того, жирная еда — это ещё и большая нагрузка на печень, которая должна справиться с переработкой алкоголя. Поэтому шампанское лучше не закусывать салатами с майонезом и жирным мясом.

Очень острые блюда

Алкоголь усиливает чувствительность слизистой. Ощущение жжения при употреблении острой еды становится сильнее. Это может привести к тошноте (из-за раздражения стенок желудка и пищевода).

Удачные закуски для шампанского

Нежирные сыры

Мягкие или полутвёрдые сыры с умеренным содержанием жира (бри, камамбер, молодая гауда) хорошо сочетаются с кислотностью шампанского и не вызывают тяжести (в отличие от выдержанных и очень жирных сортов).

Лёгкие закуски

Овощные канапе, крекеры, орехи (желательно несолёные) не перегружают желудок и не меняют вкус напитка.

Рыба и морепродукты

К шампанскому хорошо подойдут нежирные сорта — треска, судак, дорадо или минтай. Прекрасной закуской будут креветки, устрицы или гребешки. В морепродуктах мало жира и они легко усваиваются.

Некислые фрукты

Подойдут груши, бананы, виноград или сладкие яблоки.

Как пить шампанское с минимальными последствиями для здоровья

Важно не только выбрать подходящие закуски, но и правильно подать и пить шампанское. Вот несколько ключевых рекомендаций:

Температура. Шампанское подают охлаждённым — около 6–10 °C. Тёплый напиток быстрее пенится и агрессивнее действует на желудок. Холод снижает газообразование и снижает кислотность.

Порции. Пейте маленькими глотками. Бокал шампанского — это уже достаточно углекислого газа и алкоголя, чтобы опьянеть.

Пейте воду. Стакан воды между бокалами снижает риск обезвоживания, а также облегчит симптомы похмелья.

Также шампанское желательно не смешивать с другими спиртными напитками. Разные виды алкоголя увеличивают риск тошноты, изжоги и головной боли. Лучше остановиться на одном напитке на весь вечер.

Кому нельзя шампанское

Некоторым людям от напитка лучше отказаться вовсе. Шампанское нельзя, если у человека:

язвенная болезнь желудка или гастрит,

болезни печени, поджелудочной железы или желчного пузыря,

сахарный диабет,

неврологические заболевания, тревожные расстройства,

частые головные боли,

аллергия на компоненты игристых вин (например, виноград или дрожжи).

В этих случаях шампанское (и другой алкоголь) могут спровоцировать обострение.

Главное

Шампанское в сочетании с некоторыми продуктами может спровоцировать тяжесть, изжогу, вздутие и быстрое опьянение. Чтобы новогодняя ночь прошла комфортно, выбирайте лёгкие закуски и избегайте сладостей, цитрусовых, жирных и острых блюд. Шампанское пьют охлаждённым. Пейте маленькими глотками, а между бокалами — воду, чтобы избежать обезвоживания и тяжёлых симптомов похмелья. При некоторых заболеваниях игристое лучше исключить.

