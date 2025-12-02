Названы 4 продукта, которыми вредно закусывать шампанское
Бокал шампанского в новогоднюю ночь — обязательный ритуал практически для всех. При этом важно знать, что не вся еда хорошо сочетается с игристым. Разобрались, какие продукты лучше не запивать шампанским и почему.
Повышенная кислотность, пузырьки углекислого газа и алкоголь влияют на работу желудка, усвоение пищи и уровень сахара в крови. Если совместить напиток с неподходящей едой, можно получить вздутие, изжогу, сильное опьянение и даже спазмы кишечника.
Некоторые продукты перегружают пищеварительную систему, другие — усиливают раздражающее действие алкоголя.
Что нужно знать о шампанском
Шампанское обладает несколькими свойствами, которые могут усиливать дискомфорт от еды и ухудшать самочувствие:
Высокая кислотность шампанского в раздражает слизистую желудка и спровоцировать изжогу. Кроме того, установлено, что слабоалкогольные напитки стимулируют выработку желудочного сока, что только усиливает симптомы.
Углекислый газ. Он ускоряет всасывание алкоголя через стенки желудка. Из-за этого опьянение наступает быстрее.
Сахар. В большинстве игристых вин содержится дополнительный сахар.
Чем лучше не закусывать шампанское
Сладости
Сахар, содержащийся в шампанском, в сочетании со сладостями приводит к резкому подъёму глюкозы в крови. Через некоторое время она также быстро падает, и это вызывает сильное чувство голода.
Цитрусовые и кислые фрукты
Такое сочетание раздражает стенки пищеварительного тракта, поскольку шампанское само по себе кислое. Это может стать причиной изжоги и дискомфорта в груди или животе.
Жирные и жареные продукты
Это довольно тяжёлая комбинация для системы пищеварения.
Пузырьки ускоряют прохождение алкоголя в кровь, а жир замедляет пищеварение. Это приводит к чувству тяжести, вздутию, а на следующий день — к более выраженным симптомам похмелья.
Кроме того, жирная еда — это ещё и большая нагрузка на печень, которая должна справиться с переработкой алкоголя. Поэтому шампанское лучше не закусывать салатами с майонезом и жирным мясом.
Очень острые блюда
Алкоголь усиливает чувствительность слизистой. Ощущение жжения при употреблении острой еды становится сильнее. Это может привести к тошноте (из-за раздражения стенок желудка и пищевода).
«Доктор, я алкоголик?» Можно ли выпивать без вреда для здоровья
Удачные закуски для шампанского
Нежирные сыры
Мягкие или полутвёрдые сыры с умеренным содержанием жира (бри, камамбер, молодая гауда) хорошо сочетаются с кислотностью шампанского и не вызывают тяжести (в отличие от выдержанных и очень жирных сортов).
Лёгкие закуски
Овощные канапе, крекеры, орехи (желательно несолёные) не перегружают желудок и не меняют вкус напитка.
Рыба и морепродукты
К шампанскому хорошо подойдут нежирные сорта — треска, судак, дорадо или минтай. Прекрасной закуской будут креветки, устрицы или гребешки. В морепродуктах мало жира и они легко усваиваются.
Некислые фрукты
Подойдут груши, бананы, виноград или сладкие яблоки.
Не согревает, но защищает от диабета — разбираем главные мифы об алкоголе
Как пить шампанское с минимальными последствиями для здоровья
Важно не только выбрать подходящие закуски, но и правильно подать и пить шампанское. Вот несколько ключевых рекомендаций:
Температура. Шампанское подают охлаждённым — около 6–10 °C. Тёплый напиток быстрее пенится и агрессивнее действует на желудок. Холод снижает газообразование и снижает кислотность.
Порции. Пейте маленькими глотками. Бокал шампанского — это уже достаточно углекислого газа и алкоголя, чтобы опьянеть.
Пейте воду. Стакан воды между бокалами снижает риск обезвоживания, а также облегчит симптомы похмелья.
Также шампанское желательно не смешивать с другими спиртными напитками. Разные виды алкоголя увеличивают риск тошноты, изжоги и головной боли. Лучше остановиться на одном напитке на весь вечер.
Кому нельзя шампанское
Некоторым людям от напитка лучше отказаться вовсе. Шампанское нельзя, если у человека:
- язвенная болезнь желудка или гастрит,
- болезни печени, поджелудочной железы или желчного пузыря,
- сахарный диабет,
- неврологические заболевания, тревожные расстройства,
- частые головные боли,
- аллергия на компоненты игристых вин (например, виноград или дрожжи).
В этих случаях шампанское (и другой алкоголь) могут спровоцировать обострение.
Главное
Шампанское в сочетании с некоторыми продуктами может спровоцировать тяжесть, изжогу, вздутие и быстрое опьянение. Чтобы новогодняя ночь прошла комфортно, выбирайте лёгкие закуски и избегайте сладостей, цитрусовых, жирных и острых блюд. Шампанское пьют охлаждённым. Пейте маленькими глотками, а между бокалами — воду, чтобы избежать обезвоживания и тяжёлых симптомов похмелья. При некоторых заболеваниях игристое лучше исключить.