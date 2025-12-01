Правила долголетия Клавдии Гадючкиной: изучили биографию — ЗОЖа не нашли

В Ярославле умерла Клавдия Гадючкина — старейшая жительница России. Она входила в международный список супердолгожителей, ей было 114 (115) лет. Разобрались, как ей удалось сохранить ясность ума и активность до глубокой старости.

© Мария Гадючкина/CC BY-SA 4.0

Точная дата рождения Клавдии Михайловны неизвестна. По данным родственников, она родилась 24 ноября 1909 года, но, по результатам исследования международной базы долгожителей LongeviQuest, её настоящий день рождения — 5 декабря 1910 года. Тем не менее статус супердолгожителя официально подтверждён Европейской организацией долгожителей (ESO). Умерла женщина 29 ноября 2025 года.

Исследователи давно пытаются разгадать секрет долгой жизни. Например, Геронтологическая исследовательская группа изучает ДНК и анализирует образ жизни людей старше 110 лет. Считается, что продолжительность жизни зависит от условий окружающей среды, питания, генетики и ежедневных привычек.

Однако биография Клавдии Гадючкиной не вписывается в общепринятую концепцию. Она пережила революцию, две мировые войны, часто голодала, много и тяжело работала на вредном производстве. По воспоминаниям пенсионерки, в детстве она собирала в поле мёрзлую картошку, в 15 лет устроилась на прядильную фабрику, где проработала до самой пенсии, а во время Великой Отечественной войны обменивала ценные вещи на продукты, чтобы прокормить пятерых детей.

Не исключено, что в случае с россиянкой роль сыграл генетический фактор. Есть несколько групп генов, которые отвечают за мутации и ремонт ДНК. Например, ген SIRT1 регулирует процессы старения, FOXO3 защищает теломеры (концевые участки хромосом). Однако наличие генов — ещё не всё. Важную роль играют эпигенетические факторы — механизмы, которые «включают» эти гены. Именно поэтому даже у близнецов с похожим набором генов продолжительность жизни может сильно отличаться.

На вопрос, в чём секрет долголетия, сама Клавдия Гадючкина отвечала: «Нужно работать и относиться ко всем по-доброму». В интервью родственники отмечали, что, несмотря на возраст, ухудшение зрения и слуха, пенсионерка могла самостоятельно ходить и находилась в здравом уме: читала книги, интересовалась новостями и никогда не жаловалась на память.

«У Клавдии Гадючкиной была непростая жизнь, но были в её биографии моменты, которые могли косвенно повлиять на продолжительность жизни. Например, она родилась в деревне. Можно предположить, что детство в экологически чистом районе сыграло свою роль. Также она всю жизнь была физически активна. Возможно, ещё повлияла наследственность и стрессоустойчивость. То есть одного фактора нет — это совокупность случайностей». Черемисина Анна Юрьевна терапевт, кардиолог «Открытой клиники»

