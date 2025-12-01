Хирург предостерёг от опасных ошибок после удаления зуба

Что делать после удаления зуба: советы хирурга
Удаление коренного зуба — это небольшая, но операция. Поэтому к периоду восстановления стоит подойти ответственно, чтобы не было осложнений. Стоматолог-хирург, ортопед Минко Вячеслав Вячеславович рассказал «Рамблеру», как остановить кровь, почему категорически нельзя курить и когда можно в баню и спортзал.
После удаления на месте зуба остаётся кровоточащая рана — лунка. Примерно через 15 минут кровь сворачивается, и в лунке образуется кровяной сгусток. Снаружи он защищает рану от внешней среды и микробов, а под ним идёт сложный процесс регенерации. Через 7-10 дней десна обычно заживает и лунка затягивается, но на этом послеоперационный период не заканчивается. На месте корня должна сформировать костная ткань — на это нужно несколько месяцев. Если не соблюдать рекомендации врачей, могут развиться осложнения.
- Сухая лунка, или альвеолит. Если кровяной сгусток разрушается или вымывается раньше времени, лунка остается «голой», начинается воспаление, которое поражает костную ткань.
- Остеомиелит. Это редкое, но опасное осложнение альвеолита. Воспаление доходит до глубоких тканей и затрагивает костный мозг.
- Инфекция. Рана на месте удалённого зуба — открытые ворота для микробов. Если неправильно обрабатывать лунку, может начаться заражение.
Главная задача пациента — сохранить кровяной сгусток в лунке и не мешать заживлению.
Что делать сразу
После удаления зуба к лунке прикладывают стерильный марлевый тампон. Важно не жевать и не двигать его языком, чтобы не травмировать лунку и кровяной сгусток.
«Врачи всегда обращают внимание пациента на то, что кровяной сгусток очень важно сохранить. Он обеспечивает быстрое заживление (за 2-4 дня) и формирование костной ткани, что в дальнейшем поможет при установке импланта».Минко Вячеслав Вячеславовичстоматолог-хирург, ортопед, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic
Обычно тампон убирает сам врач после того, как сгусток уже сформировался.
Если появились боль и отёк
Анестезия действует от 2 до 6 часов, поэтому первое время боли и неприятных ощущений обычно нет. В этот период чувствительность полости рта снижена, нужно быть осторожным, чтобы случайно не повредить сгусток или не обжечь рот. Если боль усилилась, допустимо принять нестероидные противовоспалительные препараты, например, ибупрофен.
Лекарства, в составе которых есть аспирин, лучше не принимать. Они разжижают кровь и усиливают кровотечение. О всех препаратах, которые пациент пьёт регулярно, нужно сообщить врачу. Они могут повлиять на тактику лечения.
Отёк — естественная и нормальная реакция на удаление зуба. Чтобы его снять, можно приложить к щеке холодный компресс на 15 минут. Если боль и отёк продолжают усиливаться, нужно сообщить об этом врачу.
Как чистить зубы
В день процедуры можно аккуратно чистить зубы, избегая пораженной области. Также можно использовать зубную нить и скребок для языка.
«Двигать зубную щётку нужно по направлению вверх-вниз. Очень важно не полоскать рот в первые сутки после удаления! После чистки зубов нужно набрать в рот воды и выплюнуть, не полоская. Понадобится больше времени, чтобы удалить зубную пасту, но зато сгусток не пострадает», — советует врач.
Сколько нельзя есть и пить
Первые два часа лучше воздержаться от еды. Позже можно есть мягкую пищу: пюре, бульоны, макароны, яйца или йогурты. Жевать надо противоположной стороной. Важно следить за температурой — слишком горячие блюда или ледяные напитки могут спровоцировать боль и кровотечение. Пить можно, но не из трубочки — это травмирует лунку.
«Сама по себе пища в лунке зуба не повредит и в рану не попадёт, этого опасаться не следует. Однако в течение суток лучше не есть ничего горячего, острого, кислого, солёного, твёрдого — чтобы не вызывать раздражения», — предупреждает стоматолог-хирург Вячеслав Минко.
На следующий день после удаления можно постепенно вводить твёрдую пищу. До полного заживления мягких тканей жевать лучше другой стороной.
Когда можно в баню
Тепло расширяет сосуды и усиливает циркуляцию крови. Поэтому первые 48-72 часа нельзя перегреваться. Это касается не только сауны и бани, но и горячего душа и ванны. Вода должна быть тёплой, комфортной температуры.
Сколько нельзя тренироваться
Первый день лучше отменить тренировки, не поднимать тяжести и не бегать. Во время упражнений усиливается приток крови, это мешает заживлению. Если рана заживает хорошо, не болит и не кровоточит, через 2-3 дня можно возвращаться к спорту. Если удаление было сложными, лучше воздержаться от интенсивных тренировок и вернуться к ним, когда разрешит врач.
Алкоголь и сигареты
Первые 48 часов алкоголь и сигареты категорически запрещены. Спиртное повышает риск кровотечений и инфекций. Никотин провоцирует сухую лунку и воспаление костной ткани. Систематический обзор, опубликованный в Dentistry journal, показал, что у курящих пациентов вероятность альвеолита после удаления зуба в три раза выше, чем у некурящих.
Когда нужно к врачу
Небольшое повышение температуры, боль, отёк и синяк могут быть нормальной реакцией на удаление зуба. Насторожить должны следующие симптомы, особенно если они появились через 2-3 дня после процедуры:
- температура выше 38,8 и симптомы, похожие на ОРВИ;
- кровь из лунки не останавливается;
- сильная боль, которую не снимают лекарства;
- стало трудно глотать и дышать;
- увеличивается отёк;
- появился гной в лунке.
«На месте удалённого зуба может возникать ощущение лёгкого дискомфорта, который можно охарактеризовать словом „саднит“. Это вполне нормально, и через два дня должно пройти. Если же дискомфорт сохраняется на третий и четвёртый день, это может быть симптомом альвеолита. Нужно обратиться к врачу, чтобы он оценил состояние лунки и, возможно, сформировал новый сгусток», — комментирует стоматолог.
Главное
После удаления зуба важно не травмировать лунку и не мешать заживлению. Нельзя двигать и трогать языком или руками кровяной сгусток, который образуется в ранке. В день процедуры лучше есть мягкую пищу. На следующий день можно обрабатывать рот антисептиком, но без активных движений, чтобы не вымыть сгусток. Категорически нельзя пить алкоголь и курить минимум 48 часов. Физические упражнения усиливают приток крови, поэтому на 2-3 дня тренировки лучше отложить. Ходить в баню и принимать горячий душ тоже нежелательно. Чистить зубы можно как обычно, но избегать зону вмешательства.
Текст проверил врач-стоматолог-хирург, ортопед Минко Вячеслав Вячеславович