Хирург предостерёг от опасных ошибок после удаления зуба

Удаление коренного зуба — это небольшая, но операция. Поэтому к периоду восстановления стоит подойти ответственно, чтобы не было осложнений. Стоматолог-хирург, ортопед Минко Вячеслав Вячеславович рассказал «Рамблеру», как остановить кровь, почему категорически нельзя курить и когда можно в баню и спортзал.

После удаления на месте зуба остаётся кровоточащая рана — лунка. Примерно через 15 минут кровь сворачивается, и в лунке образуется кровяной сгусток. Снаружи он защищает рану от внешней среды и микробов, а под ним идёт сложный процесс регенерации. Через 7-10 дней десна обычно заживает и лунка затягивается, но на этом послеоперационный период не заканчивается. На месте корня должна сформировать костная ткань — на это нужно несколько месяцев. Если не соблюдать рекомендации врачей, могут развиться осложнения.

Сухая лунка, или альвеолит. Если кровяной сгусток разрушается или вымывается раньше времени, лунка остается «голой», начинается воспаление, которое поражает костную ткань.

Если кровяной сгусток разрушается или вымывается раньше времени, лунка остается «голой», начинается воспаление, которое поражает костную ткань. Остеомиелит. Это редкое, но опасное осложнение альвеолита. Воспаление доходит до глубоких тканей и затрагивает костный мозг.

Это редкое, но опасное осложнение альвеолита. Воспаление доходит до глубоких тканей и затрагивает костный мозг. Инфекция. Рана на месте удалённого зуба — открытые ворота для микробов. Если неправильно обрабатывать лунку, может начаться заражение.

Главная задача пациента — сохранить кровяной сгусток в лунке и не мешать заживлению.

Что делать сразу

После удаления зуба к лунке прикладывают стерильный марлевый тампон. Важно не жевать и не двигать его языком, чтобы не травмировать лунку и кровяной сгусток.

«Врачи всегда обращают внимание пациента на то, что кровяной сгусток очень важно сохранить. Он обеспечивает быстрое заживление (за 2-4 дня) и формирование костной ткани, что в дальнейшем поможет при установке импланта». Минко Вячеслав Вячеславович стоматолог-хирург, ортопед, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic

Обычно тампон убирает сам врач после того, как сгусток уже сформировался.

Если появились боль и отёк

Анестезия действует от 2 до 6 часов, поэтому первое время боли и неприятных ощущений обычно нет. В этот период чувствительность полости рта снижена, нужно быть осторожным, чтобы случайно не повредить сгусток или не обжечь рот. Если боль усилилась, допустимо принять нестероидные противовоспалительные препараты, например, ибупрофен.

Лекарства, в составе которых есть аспирин, лучше не принимать. Они разжижают кровь и усиливают кровотечение. О всех препаратах, которые пациент пьёт регулярно, нужно сообщить врачу. Они могут повлиять на тактику лечения.

Отёк — естественная и нормальная реакция на удаление зуба. Чтобы его снять, можно приложить к щеке холодный компресс на 15 минут. Если боль и отёк продолжают усиливаться, нужно сообщить об этом врачу.

Как чистить зубы

В день процедуры можно аккуратно чистить зубы, избегая пораженной области. Также можно использовать зубную нить и скребок для языка.

«Двигать зубную щётку нужно по направлению вверх-вниз. Очень важно не полоскать рот в первые сутки после удаления! После чистки зубов нужно набрать в рот воды и выплюнуть, не полоская. Понадобится больше времени, чтобы удалить зубную пасту, но зато сгусток не пострадает», — советует врач.

Сколько нельзя есть и пить

Первые два часа лучше воздержаться от еды. Позже можно есть мягкую пищу: пюре, бульоны, макароны, яйца или йогурты. Жевать надо противоположной стороной. Важно следить за температурой — слишком горячие блюда или ледяные напитки могут спровоцировать боль и кровотечение. Пить можно, но не из трубочки — это травмирует лунку.

«Сама по себе пища в лунке зуба не повредит и в рану не попадёт, этого опасаться не следует. Однако в течение суток лучше не есть ничего горячего, острого, кислого, солёного, твёрдого — чтобы не вызывать раздражения», — предупреждает стоматолог-хирург Вячеслав Минко.

На следующий день после удаления можно постепенно вводить твёрдую пищу. До полного заживления мягких тканей жевать лучше другой стороной.

Когда можно в баню

Тепло расширяет сосуды и усиливает циркуляцию крови. Поэтому первые 48-72 часа нельзя перегреваться. Это касается не только сауны и бани, но и горячего душа и ванны. Вода должна быть тёплой, комфортной температуры.

Сколько нельзя тренироваться

Первый день лучше отменить тренировки, не поднимать тяжести и не бегать. Во время упражнений усиливается приток крови, это мешает заживлению. Если рана заживает хорошо, не болит и не кровоточит, через 2-3 дня можно возвращаться к спорту. Если удаление было сложными, лучше воздержаться от интенсивных тренировок и вернуться к ним, когда разрешит врач.

Алкоголь и сигареты

Первые 48 часов алкоголь и сигареты категорически запрещены. Спиртное повышает риск кровотечений и инфекций. Никотин провоцирует сухую лунку и воспаление костной ткани. Систематический обзор, опубликованный в Dentistry journal, показал, что у курящих пациентов вероятность альвеолита после удаления зуба в три раза выше, чем у некурящих.

Когда нужно к врачу

Небольшое повышение температуры, боль, отёк и синяк могут быть нормальной реакцией на удаление зуба. Насторожить должны следующие симптомы, особенно если они появились через 2-3 дня после процедуры:

температура выше 38,8 и симптомы, похожие на ОРВИ;

кровь из лунки не останавливается;

сильная боль, которую не снимают лекарства;

стало трудно глотать и дышать;

увеличивается отёк;

появился гной в лунке.

«На месте удалённого зуба может возникать ощущение лёгкого дискомфорта, который можно охарактеризовать словом „саднит“. Это вполне нормально, и через два дня должно пройти. Если же дискомфорт сохраняется на третий и четвёртый день, это может быть симптомом альвеолита. Нужно обратиться к врачу, чтобы он оценил состояние лунки и, возможно, сформировал новый сгусток», — комментирует стоматолог.

Главное

После удаления зуба важно не травмировать лунку и не мешать заживлению. Нельзя двигать и трогать языком или руками кровяной сгусток, который образуется в ранке. В день процедуры лучше есть мягкую пищу. На следующий день можно обрабатывать рот антисептиком, но без активных движений, чтобы не вымыть сгусток. Категорически нельзя пить алкоголь и курить минимум 48 часов. Физические упражнения усиливают приток крови, поэтому на 2-3 дня тренировки лучше отложить. Ходить в баню и принимать горячий душ тоже нежелательно. Чистить зубы можно как обычно, но избегать зону вмешательства.

Текст проверил врач-стоматолог-хирург, ортопед Минко Вячеслав Вячеславович

