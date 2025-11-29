Учёные раскрыли, что реально повышает иммунитет и улучшает память

Учёные также выяснили, как нужно питаться женщинам, чтобы сохранить память. Новый препарат может помочь тем, кому не удаётся справиться с высоким холестерином. Разгадана загадка неосознанных вздрагиваний при просмотре боевиков.

Капуста кимчи повышает иммунитет

Учёные из Южной Кореи выяснили, что употребление ферментированной капусты кимчи усиливает иммунную защиту. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале npj Science of Food.

В клиническом исследовании приняли участие добровольцы с лишним весом. В течение 12 недель участники получали либо плацебо, либо порошок из кимчи. Анализ иммунных клеток показал, что у тех, кто ел кимчи, усиливалась работа антигенпрезентирующих клеток. Это клетки, которые поглощают части чужеродных микроорганизмов (например, бактерий) и презентируют их другим клеткам иммунной системы (чтобы те знали врага «в лицо»).

Исследователи отмечают, что кроме защитного действия кимчи также подавляет слишком сильные воспалительные реакции. Это говорит об активации регуляторных механизмов, защищающих иммунную систему от повышенной активности.

Новый препарат снижает «плохой» холестерин на 60%

Энлицитид — экспериментальное лекарство, которое заметно снижает уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, «плохого» холестерина). Результаты исследования опубликованы в JAMA.

В исследование включили 303 участников, у которых сохранялся высокий уровень «плохого» холестерина, несмотря на приём статинов. В течение 52 недель часть добровольцев ежедневно принимала энлицитид, остальные — плацебо. Через 24 недели уровень ЛПНП в экспериментальной группе снизился в среднем на 58%, тогда как в группе плацебо он даже немного увеличился. Этот эффект сохранялся и спустя год.

Препарат улучшал и другие показатели липидного профиля — уменьшал уровень общего холестерина, аполипопротеина B и липопротеина (a) — маркеров сердечно-сосудистого риска.

Эффект оказался сопоставим с действием уже существующих инъекционных препаратов. Исследователи отмечают, что полученные результаты многообещающи, однако их нужно подтвердить в более крупных исследованиях.

Почему люди вздрагивают из-за чужой боли

Дело в том, что мозг проецирует увиденную боль на собственное тело. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Nature.

Исследователи из Университета Рединга проанализировали активность мозга 174 людей, которые смотрели фрагменты из фильмов. Оказалось, что зрительные зоны мозга содержат своеобразные «карты тела» — структуры, которые обычно характерны для областей, отвечающих за тактильные ощущения.

Когда человек видит, как на экране кого-то, например, бьют или щекочут, эти карты активизируются по тем же схемам, что и при настоящем прикосновении. Например, участки, связанные с руками, реагируют на сцену с руками. Таким образом, мозг симулирует прикосновение, хотя физически ничего не происходит.

Авторы считают, что эта находка может помочь в диагностике сенсорных нарушений, например при аутизме.

Татуировки снижают иммунитет и эффективность вакцин

Часть пигмента из татуировок мигрирует в лимфоузлы, вызывает длительное воспаление и меняет реакцию иммунной системы на прививки. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PNAS.

Учёные показали, что пигмент в ближайших лимфоузлах захватывают макрофаги. Эти клетки часто гибнут, что вызывает воспаление, сохраняющееся месяцами. В эксперименте на мышах это приводило к заметным изменениям иммунного ответа.

Если мРНК-вакцину от COVID-19 вводили в ту же область, куда наносили татуировку, выработка антител снижалась. Авторы считают, что длительное накопление пигмента и гибель макрофагов могут ослаблять локальную иммунную защиту. Пока результаты есть только на животных, но образцы ткани, полученные в ходе биопсии человеческих лимфоузлов, показывают похожее распределение пигмента.

Средиземноморская диета улучшает память у женщин 50+

Речь идёт о более строгом варианте средиземноморской диеты (AnMED), которая обладает выраженным противовоспалительным эффектом. Она предусматривает преобладание растительной пищи, а в качестве основных источников жира — оливковое масло, авокадо и орехи. Учёные из Испании выяснили, что такая система питания улучшает память. Результаты исследования опубликованы в BMC Complementary Medicine and Therapies.

Исследователи проанализировали данные 348 женщин. Учёные сравнивали, как классическая средиземноморская диета и её вариант AnMED влияют на жалобы, связанные с ухудшением памяти. Выяснилось, что приверженцы диеты AnMED почти в 10 раз реже жаловались на проблемы с памятью.

Главное

Корейские исследователи доказали, что кимчи усиливает иммунитет. Противоположный эффект у татуировок, которые также снижают эффективность некоторых вакцин. Когда вы видите, что на экране кого-то бьют, мозг запускает симуляцию, и вы вздрагиваете. Экспериментальный препарат энлицитид почти на 60% снижает уровень «плохого» холестерина, а строгая противовоспалительная средиземноморская диета помогает женщинам старше 50 лет реже сталкиваться с проблемами памяти.

