Учёные: этот прибор из СССР не поможет здоровью

Мысль о том, чтобы в сезон простуд сделать своё пространство безопасным, кажется естественной. Кварцевая лампа, популярный атрибут советских поликлиник, обещает защитить от вирусов и бактерий. Разобрались, в чём её реальная польза, а что — лишь маркетинговые уловки.

Что это такое

Кварцевая лампа — это обобщённое название приборов, которые излучают ультрафиолетовый (УФ) свет. Их используют, чтобы обеззараживать воздух и поверхности. Термин «кварцевая» закрепился в обиходе, потому что колбу первых ламп делали из кварцевого стекла.

Лампа — это трубка, внутри которой находится инертный газ и пары ртути. Когда через лампу проходит электрический ток, пары ртути испускают свет. Большая часть этого света — невидимое УФ-излучение короткого диапазона. Бактерии, вирусы и споры грибков активно поглощают его энергию. Она повреждает их ДНК и РНК и блокирует способность патогена размножаться.

Виды приборов

Устройства бывают двух видов по конструкции и типу работы:

Открытые (озоновые) облучатели. Они излучают дополнительную волну ультрафиолета, которая взаимодействует с кислородом и образует озон. Он также обеззараживает, но токсичен для человека. Поэтому после работы этого прибора помещение нужно обязательно проветривать.

Нужна ли кварцевая лампа дома

Исследования об эффективности применения таких ламп в быту противоречивые.

В статье, опубликованной в Photochem Photobiol Sci, учёные представили эксперимент на мышах. Они пришли к выводу, что бытовые портативные лампы могут вызывать раздражение кожи, сухость и преждевременное старение. Даже после однократного использования в течение всего 12 секунд на коже появлялись заметные изменения.

В официальном документе Федерального управления общественного здравоохранения Швейцарии указано, что такие приборы либо превышают допустимый уровень излучения (и тогда они опасны), либо дают слишком слабое излучение и делают дезинфекцию неэффективной. Там не рекомендуют использовать такие лампы в быту. При неправильном использовании они могут вызвать ожоги кожи и глаз, а также создать ложное ощущение безопасности.

Journal of Applied Microbiology пишет, что в лабораторных условиях «ручная» UVC‑лампа показала способность уничтожать бактерии на покрытиях/поверхностях. Однако её эффективность сильно зависит от условий: концентрации микроорганизмов, типа поверхности, времени и расстояния обработки.

В исследовании JAMA Internal Medicine, проведённом в домах престарелых Австралии, УФ‑облучение не снижало частоту острых респираторных инфекций, хотя общее количество заражений незначительно уменьшилось. Это показало, что даже при контролируемом использовании эффект ограничен.

Как правильно пользоваться кварцевой лампой

Если вы решили попробовать кварцевание дома, важно быть осторожными.

Открытые лампы нельзя включать, если в комнате есть люди, животные или растения.

если в комнате есть люди, животные или растения. После кварцевания обязательно проветривайте.

Рециркулятор закрытого типа безопасно использовать, когда рядом есть люди.

когда рядом есть люди. Убедитесь, что устройство соответствует стандартам безопасности (качественная сборка, герметичность, сертификация).

(качественная сборка, герметичность, сертификация). Следуйте инструкции: время работы, площадь, частота — всё это важно для безопасности.

время работы, площадь, частота — всё это важно для безопасности. Не воспринимайте рециркулятор как панацею — лучше сочетать его с влажной уборкой и чаще проветривать.

Главное

Для дома есть два типа кварцевых ламп: открытые лампы и закрытые рециркуляторы, где воздух проходит через бактерицидную лампу в корпусе. Эффективность ламп в быту ограниченна. Исследования показывают, что они могут вызывать раздражение кожи и не всегда уничтожают все микроорганизмы, а в контролируемых условиях эффект против инфекций минимален. Если пользоваться открытой лампой, помещение должно быть пустым, а после его нужно проветривать. Рядом с рециркулятором находиться можно. Главное — соблюдать инструкции и использовать кварцевание как дополнение к регулярной уборке и проветриванию.

