Учёные всё ближе к тому, чтобы замедлить старение: что это значит для нас

Что произойдёт с планетой, если люди перестанут стареть и умирать от естественных причин? Как изменятся отношения, семьи и само устройство общества?

© gorodenkoff/iStock.com

В новом видео «Открытой клиники» разобрали самые интересные сценарии — от перенаселения и освоения космоса до трансформации человеческих связей.

Обсудили природные виды, которые практически не стареют, и насколько подобные механизмы могут работать у человека. И да — замедлить собственное старение действительно возможно уже сегодня.

Смотрите видео, чтобы узнать, какие шаги предпринять и на какие научные данные опираться.

<img class="" src=""/>

Смотрите здесь другие видео о том, как долго оставаться здоровым и бодрым.

Реклама 12+

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Реклама. 12+. ООО «Открытая клиника». г. Москва. ОГРН:1147746568573.

Идентификатор ОРД: F7NfYUJCUneTTxAxRCEj.