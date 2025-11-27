Учёные всё ближе к тому, чтобы замедлить старение: что это значит для нас
Что произойдёт с планетой, если люди перестанут стареть и умирать от естественных причин? Как изменятся отношения, семьи и само устройство общества?
В новом видео «Открытой клиники» разобрали самые интересные сценарии — от перенаселения и освоения космоса до трансформации человеческих связей.
Обсудили природные виды, которые практически не стареют, и насколько подобные механизмы могут работать у человека. И да — замедлить собственное старение действительно возможно уже сегодня.
Смотрите видео, чтобы узнать, какие шаги предпринять и на какие научные данные опираться.
Смотрите здесь другие видео о том, как долго оставаться здоровым и бодрым.
