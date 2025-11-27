Учёные объяснили, почему от магнитных бурь болит голова

Магнитные бури считают виновниками головных болей и плохого самочувствия. Но наука даёт неоднозначный ответ. Разбираемся, что на самом деле происходит во время бурь и стоит ли их бояться.

© Kateryna Onyshchuk/iStock.com

Что такое магнитные бури

Периодически на Солнце происходят вспышки, тогда высвобождается слишком много энергии (учёные называют это корональным выбросом массы), которая долетает до Земли и вызывает колебания магнитного поля. Эти колебания и есть магнитная буря.

Чем опасны вспышки на Солнце

Из-за возмущения магнитного поля могут выйти из строя электроприборы, спутники, системы навигации и связи. Некоторые организации, например Национальное управление океанических и атмосферных исследований или Европейское космическое агентство, следят за космической погодой, чтобы защитить инфраструктуру.

Самая сильная магнитная буря произошла в 1859 году. Её называют «Событием Кэррингтона» — по фамилии астронома, который первым заметил мощную вспышку на Солнце. В тот день по всему миру наблюдали полярные сияния, а телеграфные столбы вышли из строя. Некоторые считают, что, если бы солнечный шторм такой силы произошёл в наши дни, последствия могли бы быть катастрофическими. Электрические сети, спутники и системы связи вышли бы из строя, и это подвергло бы риску жизни миллионов людей.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Прямого доказательства, что это вредно, нет. Вспышки на Солнце происходят регулярно (просто не обо всех сообщают в СМИ), и магнитное поле Земли колеблется постоянно. Эволюция сделала так, что человек приспособился к изменениям. Даже на пилотов и астронавтов, которые иногда оказываются в эпицентре событий, магнитные бури не влияют. Для них опаснее радиация.

© brgfx/Freepik

Болит голова от магнитной бури: три аргумента против

Чаще всего магнитные бури связывают с головными болями и мигренями. Однако масштабное исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, эту связь не подтвердило. Авторы изучили 63 млн жалоб пользователей социальных сетей на головную боль и сопоставили их с отчётом о геомагнитных бурях. Никакой статистической значимой связи они не нашли.

Есть исследования, которые фиксировали изменения в клетках под действием магнитного поля. Однако почему это происходит и к каким последствиям приводит (и приводит ли вообще), выяснить не удалось.

Не исключено, что люди, которые считают себя метеочувствительными, испытывают на себе эффект ноцебо — когда ожидание чего-то плохого приводит к реальным симптомам. Проще говоря, человек узнал, что будет магнитная буря, ждёт, что из-за неё начнётся мигрень, и в какой-то момент голова действительно начинает болеть.

Авторы статьи, опубликованной в журнале Surveys in Geophysics, проанализировали десятки научных работ, посвящённых геомагнитным бурям, и пришли к выводу, что влияние на человека возможно, но не доказано. Проблема в том, что исследования показывают противоречивые результаты, все объяснения строятся на предположениях, а не на фактах.

Учёные подчёркивают, что даже если вспышки на Солнце влияют на человека, то не напрямую. Например, гипотетически магнитные бури могут снижать выработку гормона сна мелатонина и нарушать работу кальциевых каналов в клетках (через них они получают ионы кальция), что может повлиять на самочувствие. Однако убедительных доказательств этого нет.

Главное

Вспышки на Солнце вызывают колебания магнитного поля Земли. Это может нарушить работу систем связи и вывести из строя электроприборы. Влияние магнитных бурь на человека не доказано. Все объяснения, почему из-за вспышек на Солнце у некоторых болит голова, строятся на предположениях, а не на фактах. Не исключено, что метеочувствительные люди испытывают на себе эффект ноцебо, когда самочувствие ухудшается из-за ожидания негативных последствий.

