Сбер запустил экспресс-оценку здоровья через камеру мобильного телефона

Теперь каждый человек может в любое время проконтролировать важные показатели организма с помощью мобильного телефона.

© gorodenkoff/iStock.com

Пользователи мобильного приложения медицинской компании СберЗдоровье (входит в Индустрию здоровья Сбера) могут пройти бесплатную экспресс-оценку здоровья с помощью технологии медицинского ассистента GigaDoc от Сбера, используя камеру мобильного телефона. Экспресс-оценка позволяет легко и быстро отслеживать состояние организма и оперативно реагировать на изменения показателей.

Всего за несколько секунд сканирования лица система оценивает 9 ключевых показателей: уровень стресса, вариабельность сердечного ритма, уровень усталости, средний уровень глюкозы, риск нарушения обмена глюкозы, давление, холестерин, жёсткость артериальной стенки, частоту сердечных сокращений.

По результатам анализа пользователь получает пуш-уведомление со ссылкой на персонализированную оценку рисков развития болезней, таких как сердечно-сосудистые патологии, атеросклероз, артериальная гипертензия и сахарный диабет 2-го типа. Также доступны рекомендации: например, записаться к врачу, пройти дополнительные обследования или сдать анализы. Это поможет вовремя выявить потенциальные риски и принять меры. Результаты хранятся в личном кабинете.

«Это важный инструмент самоконтроля и вовлечения в заботу о здоровье, который помогает записаться к профильному врачу или на диагностику для выявления рисков на ранней стадии. Технология основана на проверенных методах и моделях искусственного интеллекта, обученных на реальных медицинских данных, и доступна каждому пользователю приложения СберЗдоровье», — сказал Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка.

Решение разработано на базе моделей искусственного интеллекта и технологии дистанционной фотоплетизмографии — оптического метода регистрации изменений объёма крови в сосудах через просвечивание участка ткани зелёным или инфракрасным светом. Практически любая современная камера смартфона способна провести фотоплетизмографию, особенно если устройство с хорошей оптикой и высоким разрешением сенсора.

Также в основе технологии лежит нейросетевая модель GigaChat, которая обучена на большом массиве реальных медицинских кейсов и успешно сдала экзамены в ведущих медицинских вузах страны по узким специальностям, включая кардиологию.

Пройти экспресс-оценку показателей здоровья можно в мобильном приложении СберЗдоровье (для Android) или Здоровье Плюс (для iOS), перейдя по баннеру на главном экране.