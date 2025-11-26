Вибратор назвали «лекарством» от опасной болезни

В последние годы выходит всё больше исследований о сексуальности возрастных людей, однако в основном они сосредоточены на партнёрском сексе и не учитывают индивидуальные сексуальные практики.

Новая работа, опубликованная в журнале Menopause, посвящена использованию секс-игрушек во время секса с партнёром, во время мастурбации и тому, как это влияет на здоровье.

Женщины занимаются мастурбацией реже мужчин, и чем они старше, тем ниже их сексуальная активность. Женщины чаще используют мастурбацию как дополнение к партнёрскому сексу, в то время как мужчины — из-за отсутствия партнёра. Несмотря на стереотипы, у практики есть положительные последствия для здоровья.

Например, есть свидетельства, что мастурбация связана с улучшением когнитивных функций (памяти, внимания и других), в частности с лучшим запоминанием слов. В этом контексте использование секс-игрушек во время мастурбации особенно актуально.

В исследовании приняли участие больше 300 тысяч женщин старше 60 лет. Участницы сообщили, что использовали секс-игрушки чаще во время мастурбации, чем во время секса с партнёром. Те, кто практически всегда использовал секс-игрушки во время мастурбации, гораздо чаще достигали оргазма. Самыми распространёнными игрушками оказались внешние вибраторы и фаллоимитаторы. Среди тех, кто занимался сексом с партнёрами, больше трети (38,7%) заявили, что иногда пользовались секс-игрушками.

Поскольку проникающий половой акт становится болезненным и затруднённым из-за менопаузы и проблем с эрекцией у мужчин, альтернативные формы выражения сексуальности, включая использование секс-игрушек, могут заменять коитус.

Авторы предлагают медицинским работникам больше информировать пациенток старшего возраста о возможности разнообразить сексуальные практики.

