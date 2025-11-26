За последние пять лет проведено больше 70 тысяч исследований, посвящённых кишечной микрофлоре. Учёные находят удивительные свойства бактерий, которые живут в организме человека. Оказывается, от них зависит очень многое — от пищеварения до настроения. Разобрались, почему микробиом — важнейшая составляющая здоровья.

В теле человека живут десятки триллионов бактерий. Их общий вес — около 200 граммов (раньше считали, что их два килограмма). Больше всего микробов живёт в кишечнике. Там они выполняют разнообразные функции:

перерабатывают клетчатку,

клетчатку, синтезируют витамины,

витамины, регулируют работу иммунной системы,

работу иммунной системы, конкурируют с патогенными бактериями (не дают последним возможности размножаться).

Есть в кишечнике и условно-патогенные микроорганизмы. Когда их становится много (при нарушении баланса микрофлоры), это может привести к неприятным симптомам (например, метеоризму) или болезням.

Микробиом и ожирение

В одном эксперименте, описанном в журнале Science, «стройным» мышам пересаживали кал их «полных» сородичей. Это привело к тому, что они стали быстрее набирать жировую массу. Мыши с ожирением, которым пересадили кал от худых животных, начинали худеть.

У человека этот механизм изучен меньше, но результаты некоторых исследований указывают на похожие процессы. Поэтому пересадку кала рассматривают как потенциальный способ лечения ожирения.

Микробиом и сердце

В журнале Circulation Research говорится, что разнообразная сбалансированная микрофлора помогает поддерживать оптимальный липидный профиль крови. А это снижает риск сердечно-сосудистых болезней.

Некоторые виды кишечных бактерий могут превращать пищевые компоненты (например, холин и L-карнитин, которые содержатся в продуктах животного происхождения) в молекулу TMAO (триметиламиноксид). Высокий уровень TMAO связан с формированием атеросклеротических бляшек, закупоркой сосудов и повышенным риском инфарктов и инсультов.

Микробиом и уровень сахара

В исследовании израильских учёных, опубликованном в журнале Cell, указано, что у людей с разными типами микрофлоры уровень сахара после одних и тех же продуктов может сильно различаться.

Появляется всё больше данных, что нарушение баланса микрофлоры ухудшает чувствительность клеток к инсулину, усиливает воспаление и способствует скачкам глюкозы. Поэтому корректировку микробиома можно рассматривать как дополнительную меру нормализации уровня сахара в крови.

Микробиом и мозг

Часть кишечных бактерий участвует в выработке нейромедиаторов — химических веществ, с помощью которых нервные клетки передают сигналы. Например, около 95% всего серотонина в организме синтезируется именно в кишечнике.

Примечательно, что кишечник соединён с мозгом миллионами нервных волокон, включая блуждающий нерв. Эта система получила название «ось кишечник — мозг». Через неё микробиом может влиять на настроение, уровень тревожности и реакцию на стресс.

В исследовании, опубликованном в журнале Translational Psychiatry, показано, что у людей с неврологическими и психическими расстройствами микробиом отличается от микробиома здоровых людей. Это не доказывает, что бактерии вызывают болезнь, но указывает на их участие в этом процессе. Есть данные, что некоторые пробиотики могут смягчать симптомы тревоги и депрессии.

Как разнообразить микробиом

Самый действенный способ — есть больше клетчатки (кишечная микрофлора её «обожает»). Ешьте больше овощей, фруктов, цельных злаков и бобовых. Чем больше разнообразных растительных продуктов в рационе, тем богаче и устойчивее микробиом. Полезны и ферментированные продукты: йогурт (без сахара), кефир, квашеные овощи.

Ограничьте сахар, фастфуд и ультрапереработанные продукты. Антибиотики желательно принимать только по показаниям и по схеме, назначенной врачом.

Также положительно на микробиом влияют:

регулярная физическая активность,

нормальный сон,

снижение стресса.

Насколько эффективна пересадка кала

Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) — медицинская процедура, эффективность которой активно изучают. Пока у неё хорошая доказательная база только при рецидивирующей

инфекции Clostridium difficile.

Для омоложения, похудения или общего оздоровления её эффективность и безопасность не доказаны (эти методы пока исследуют только в клинических испытаниях).

Главное

Кишечный микробиом влияет на пищеварение, иммунитет, уровень сахара, работу сердца и даже на настроение. Разнообразная и устойчивая микрофлора — один из ключевых факторов здоровья.

Поддержать микробиом можно растительной пищей, полноценным сном и физической активностью. Пересадка кала — не универсальный метод оздоровления, а строго медицинская процедура с узкими показаниями.

