Учёные раскрыли, как продлить ясность мышления до глубокой старости

Мы уже писали о том, как мозг меняется с возрастом. Учёные продолжают искать ответ на другой важный вопрос: почему одни люди сохраняют ясное мышление до 80–90 лет, а у других возрастные изменения развиваются быстрее. Разобрались, что показывают исследования и что они значат для профилактики деменции.

Кто такие суперстарики

Национальный институт по проблемам старения США (NIA) подчёркивает, что некоторые люди в возрасте 80–90 лет сохраняют отличную память и другие умственные навыки. Их называют «когнитивными суперстариками».

Команды Северо-Западного и Бостонского университетов изучают, что помогает им сохранять функции на уровне людей среднего возраста. В проектах участвуют добровольцы старше 80 лет, которые живут самостоятельно и успешно проходят тесты на память. Сравнение со сверстниками показывает: у суперстариков кора головного мозга остаётся толще, чем обычно бывает в этом возрасте.

В исследовании JAMA авторы оценили изменения за 18 месяцев и заметили, что кора мозга у суперстариков уменьшается медленнее, чем у участников из контрольной группы.

Эти наблюдения показывают, что у части людей структура мозга меняется более плавно и дольше сохраняется устойчивость к возрастным процессам. Учёные продолжают анализировать образ жизни, привычки и здоровье суперстариков, чтобы понять, какие факторы обеспечивают долгосрочный защитный эффект.

Роль стволовых клеток в гипоталамусе

Исследование учёных из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна показывает, что стволовые клетки в гипоталамусе могут влиять на скорость старения организма. С возрастом их число уменьшается, это отражается на работе мозга и других органов. В эксперименте учёные ввели такие клетки пожилым мышам и увидели, что темп старения снизился. Эти результаты пока относятся только к животным, но они помогают понять, какие механизмы могут поддерживать здоровье мозга.

Ранняя диагностика болезни Альцгеймера

Публикация в Journal of the Neurological Sciences описывает подход, при котором алгоритмы искусственного интеллекта анализируют снимки МРТ и определяют признаки ускоренного старения мозга. Метод может стать инструментом раннего выявления риска болезни Альцгеймера, хотя технология пока нуждается в доработке.

Как пандемия COVID-19 повлияла на мозг

Исследователи из Университета Ноттингема сравнили снимки мозга людей до и после пандемии и заметили признаки ускоренного старения даже у тех, кто не болел COVID-19. Авторы работы считают, что на мозг могли повлиять стресс и изоляция. Это говорит о том, что возрастные изменения могут ускоряться не только из-за биологии, но и из-за внешних условий.

Как укрепить мозг

Врачи Cleveland Clinic выделяют пять привычек, которые помогают замедлить изменения в работе мозга и снизить риск деменции. Эти рекомендации полезны в любом возрасте.

Двигайтесь регулярно

Физическая активность поддерживает сосуды, снижает давление и уровень сахара, стимулирует образование веществ, которые помогают нейронам работать более стабильно. Исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало: у людей, которые регулярно двигаются, реже ухудшается память и мышление.

Врачи рекомендуют 150 минут умеренной нагрузки в неделю. Подойдут прогулки, велосипед, тренировки или танцы.

Давайте мозгу новые задачи

Освоение навыков, с которыми вы раньше не сталкивались, помогает формировать новые связи между нейронами и усиливать уже сформированные. Это может быть сложный рецепт, игра на инструменте, курс по интересам или любая задача, которая держит внимание и заставляет мыслить активнее. Кроссворды помогают, но лучше чередовать разные виды активности.

Выбирайте продукты, которые поддерживают мозг

Питание с упором на овощи, ягоды, цельные продукты, орехи и рыбу снижает риск нарушений памяти. Принципы рациона MIND — сочетания средиземноморского подхода и диеты DASH — хорошо изучены. В крупном исследовании JAMA Psychiatry люди, которые питались по принципам MIND, на 17% реже сталкивались с деменцией, чем участники с другим рационом.

Ультрапереработанные продукты и избыток насыщенных жиров повышают нагрузку на клетки и ускоряют их повреждение.

Поддерживайте социальные связи

Активное общение тренирует мозг так же эффективно, как интеллектуальные задания. Разговаривая, человек оценивает информацию, анализирует эмоции и реагирует на них. Это сложная работа нескольких отделов мозга.

Изоляция, наоборот, повышает риск нарушений памяти, поэтому врачи советуют оставаться в контакте с близкими, поддерживать дружеские связи или присоединяться к сообществам по интересам.

Следите за сном

Во время сна мозг обновляет клетки, удаляет повреждённые молекулы и восстанавливает энергетические ресурсы. Большинству взрослых нужно 7–9 часов качественного сна. Исследования показывают: сон меньше пяти часов в сутки вдвое повышает риск деменции.

Контролируйте хронические состояния

Гипертония, лишний вес, высокий холестерин, диабет, депрессия и потеря слуха могут ускорять нарушения памяти. Врачи Cleveland Clinic подчёркивают: лечение помогает защитить мозг не меньше, чем тренировки и здоровое питание.

Отказ от курения и алкоголя снижают нагрузку на сосуды и уменьшают риск нейродегенеративных процессов.

Главное

Мозг стареет у всех, но скорость этого процесса различается. Исследования показывают: часть людей сохраняет память и ясность мышления до глубокой старости, а образ жизни играет в этом важную роль. Регулярные нагрузки, питание по принципам MIND, общение, качественный сон и контроль давления, сахара и других хронических состояний помогают поддерживать работу мозга и снизить риск деменции. Эти шаги не останавливают старение, но помогают сохранить умственную устойчивость на долгие годы.

