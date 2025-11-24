Учёные обнаружили скрытый механизм бешенства

В Москве действует карантин по бешенству из-за подтверждённого случая у домашнего животного. В это же время исследователи из Австралии опубликовали в журнале Nature Communications работу, которая объясняет, как вирус получает контроль над клетками человека. Результаты помогают понять, почему бешенство остаётся одной из самых опасных вирусных инфекций.

© tverkhovinets/iStock.com

Что произошло в Москве

Карантин ввели после подтверждённого случая бешенства в районе Щукино. Ограничения продлятся до 17 января 2026 года. Это уже второй эпизод за год: летом аналогичная ситуация возникла в Бирюлёво, и тогда меры действовали до начала сентября. Повторные эпизоды показывают, что город продолжает сталкиваться с риском заражения и требует постоянного контроля за возможными очагами.

Почему бешенство так опасно

Вирус передаётся со слюной заражённого животного, чаще после укуса. Он движется по нервным волокнам и поражает мозг. Период от контакта до первых признаков длится от нескольких недель до нескольких месяцев.

Первые симптомы: слабость, высокая температура, покалывание или боль в зоне укуса. Затем возникают спазм гортани, нарушение дыхания и тяжёлые неврологические расстройства. После того как вирус поражает центральную нервную систему, болезнь в 100% случаев заканчивается смертью.

Единственный способ защититься — ввести вакцину сразу после контакта с животным, которое может переносить вирус.

© JHDT Stock Images LLC/iStock.com

Что показало новое исследование

Учёные из Монашского и Мельбурнского университетов установили, что P-белок (один из ключевых компонентов вируса) умеет менять форму. Гибкость позволяет ему связываться с РНК — молекулой, которая передаёт клетке важные команды. Когда белок перехватывает эти сигналы, он нарушает работу механизмов, отвечающих за иммунную защиту и синтез собственных белков. В итоге клетка начинает выполнять задачи вируса.

Исследователи также показали, что P-белок легко перемещается по клетке и проникает в важные области, в том числе ядро и ядрышки. Там он образует небольшие скопления и сбивает работу ядра, что ускоряет сборку вирусных частиц. Ещё одна особенность — способность взаимодействовать с микротрубочками, которые обеспечивают транспорт внутри клетки. Вирус использует их как «рельсы», чтобы распространяться быстрее.

Эти свойства делают P-белок главным инструментом захвата клетки, позволяют вирусу обходить защиту организма и активно размножаться.

Почему это открытие важно

Результаты исследования помогают понять, как вирус с таким небольшим набором генов управляет множеством процессов внутри клетки. Учёные предполагают, что похожий механизм могут использовать и другие опасные вирусы, например Эбола.

Если эта гипотеза подтвердится, у специалистов появится возможность разрабатывать препараты, которые блокируют ключевые функции P-подобных белков.

Такой подход может дать новые стратегии профилактики и лечения. Он позволит создавать лекарства, которые мешают вирусу подавлять иммунную защиту и превращать клетку в источник новых вирусных частиц.