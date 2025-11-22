Назван простой способ снизить давление, доступный каждому

Открытия недели: какао и ягоды помогут избавиться от тревоги, а сон — снизить давление
Также стало известно, что даже две сигареты в день повышают вероятность смерти. Учёные выяснили, почему у людей с рыжими волосами хуже заживают раны. Гипертоникам полезно засыпать в одно и то же время — это снижает давление.
Даже две сигареты в день повышают вероятность смерти
Безопасного уровня курения не существует. Это показал анализ данных более 320 тысяч взрослых, за которыми наблюдали 20 лет. Исследование опубликовано в журнале PLOS Medicine.
Учёные оценивали, как количество выкуренных сигарет и длительность отказа влияют на риск инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности, аритмий и смерти. Вот что удалось выяснить:
- Люди, которые курили всего 2–5 сигарет в день, имели на 50% больший риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 60% выше риск смерти.
- Курение 11–15 сигарет ежедневно повышало риск болезней сердца уже на 84% и удваивало риск смертности.
- Отказ от курения снизил риски заболеваний. Но на то, чтобы приблизиться к уровню людей, которые никогда не курили, может понадобиться 30–40 лет полного воздержания.
Таким образом, сокращение количества выкуренных сигарет не защищает — важно полностью отказаться от курения и как можно раньше.
Обладателям рыжих волос нужно быть осторожнее с ранами
Учёные из Эдинбургского университета показали, что у людей с нарушением работы гена белка MC1R хуже заживают раны. Примечательно, что именно этот ген отвечает за рыжий цвет волос. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Хронические раны (например, возникающие при диабете или пролежнях) сопровождаются длительным воспалением, которое мешает заживлению. Учёные проанализировали данные РНК-секвенирования (определение последовательности всех молекул РНК в биоматериале), а также провели эксперименты на культурах человеческих клеток и животных. Выяснилось, что нарушение работы гена белка MC1R — один из факторов плохого заживления.
Примечательно, что у людей с тёмными волосами MC1R функционирует нормально, у блондинов — частично, а у рыжих почти полностью выключен. Эксперименты на мышах подтвердили эту связь. В течение недели у животных с рыжей шерстью экспериментальные раны заживали на 73%, а у чёрных — на 93%. У рыжих также наблюдалось повышенное образование нейтрофильных ловушек (NETs) — структур, усиливающих воспаление.
Учёные также протестировали местный препарат, активирующий белок MC1R. Он позволил существенно ускорить восстановление кожного покрова и уменьшить рубцевание.
Чёрный тмин поможет справиться с ожирением
Экстракт семян чёрного тмина (Nigella sativa) снижает активность генов, участвующих в формировании жировых клеток, а также улучшает липидный профиль. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Food Science & Nutrition.
Учёные провели серию лабораторных экспериментов на клетках, а также рандомизированное исследование с участием людей.
В экспериментах на клетках экстракт чёрного тмина снижал накопление жира на 10,9 и 40,6% при концентрациях 80 и 120 мкг/мл соответственно. Кроме того, чёрный тмин уменьшал активность фермента, ответственного за продукцию триглицеридов.
В исследовании с участием добровольцев было показано, что употребление 5 г порошка чёрного тмина в течение восьми недель:
- улучшает липидный профиль;
- снижает уровень общего холестерина и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, «плохой» холестерин);
- повышает уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП, «хороший» холестерин).
Ягоды, какао и цитрусовые улучшают настроение
Флавоноиды и другие антиоксиданты, содержащиеся в какао, цитрусовых и ягодах, влияют на сигнальные пути в головном мозге. Это способствует улучшению настроения. Об этом говорится в журнале Nutrition Reviews.
Исследователи из Университета Рединга провели систематический обзор 38 экспериментальных работ с участием почти 2000 человек. Учёные пришли к выводу, что регулярное употребление черники, вишни, цитрусов, какао, зелёного чая и орехов снижает тревожность и улучшает общее самочувствие. Авторы предполагают, что такой эффект связан с тем, что флавоноиды могут проникать в мозг и увеличивать уровень нейромедиаторов.
Учёные обнаружили простой способ снизить давление
Привычка ложиться спать в одно и то же время может заметно снизить артериальное давление. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале SLEEP Advances.
Учёные из Института трудовой гигиены Орегона попросили взрослых участников с гипертонией в течение двух недель придерживаться фиксированного времени отхода ко сну. Участники при этом не меняли ни продолжительность сна, ни образ жизни.
За этот период улучшились показатели давления. Среднесуточное давление уменьшилось на 4 мм рт. ст. для систолического и на 3 мм рт. ст. для диастолического. Ночью снижение было ещё более выраженным — на 5 и 4 мм рт. ст. соответственно.
Авторы отмечают, что такие изменения сопоставимы с эффектом умеренной физической активности или уменьшением потребления соли. Вероятно, фиксированное время отхода ко сну улучшает циркадные ритмы, и это положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.
