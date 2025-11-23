Учёные рассказали, как поднять иммунитет и не стареть

На протяжении всей жизни иммунитет защищает человека от самых разных болезней — от гриппа до рака. Учёные говорят, что он может даже замедлить старение. Разобрались, как это работает и как реально защитить организм.

Согласно исследовательской статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, иммунная система состоит примерно из двух триллионов клеток общим весом больше килограмма. Они постоянно сражаются с проникающими в организм патогенами, но, кроме того, контролируют другие клетки, если те работают неправильно.

В социальных сетях часто встречаются противоречивые рекомендации: одни утверждают, что иммунитет нужно укреплять, другие советуют снижать воспаление. На первый взгляд, это может сбивать с толку. Укрепить иммунитет невозможно, так как он саморегулируется, а воспаление как раз указывает на то, что иммунная система активно работает. БАДы на этот процесс никак не влияют.

Наука говорит, что всё не так однозначно. Однако с каждым днём исследователи всё лучше понимают, как работает иммунная система и как образ жизни и современная медицина помогают поддерживать её эффективность с возрастом.

Баланс иммунитета

Для здоровья оптимально, когда иммунитет срабатывает только в случае реальной угрозы. Если же он работает непрерывно, это может навредить организму. Проблема возникает при хроническом воспалении — постоянной активности иммунной системы. Обзорная статья в журнале Nature Reviews Cardiology указывает, что с возрастом повышаются маркеры воспаления, это связано с болезнями сердца, раком, деменцией и другими болезнями.

Иммунная система ищет повреждённые и стареющие клетки, а также те, что могут превратиться в раковые. Хроническое воспаление ослабляет иммунитет, и он становится менее эффективным в борьбе с раковыми клетками. При этом стареющие клетки сами могут выделять вещества, усиливающие воспаление, что ещё больше снижает способность организма защищаться. Так возникает порочный круг, ускоряющий старение. Аутоиммунные заболевания (когда иммунная система атакует собственные ткани), которые часто развиваются с возрастом, — это яркое проявление нарушения баланса иммунитета и крайне высокого уровня хронического воспаления.

Цель учёных — найти золотую середину в работе иммунной системы, чтобы она не была ни слишком слабой, ни слишком активной. Именно поэтому создать универсальное средство для поддержания иммунитета пока невозможно. Однако настроить иммунитет так, чтобы он работал максимально эффективно, в какой-то степени всё же можно.

Например, жировая ткань может усиливать хроническое воспаление. Учёные пока не знают точно, дело в самих жировых клетках или в иммунных клетках вокруг них, но поддержание здорового веса помогает замедлить этот процесс и положительно влияет на здоровье в долгосрочной перспективе.

Также активные мышцы выделяют вещества, которые снижают воспаление. Это значит, что движение — один из самых простых и мощных способов поддерживать иммунитет. Физические упражнения полезны, но не менее важно не сидеть на месте весь день. Лучше делать короткие активные перерывы каждый час, чем оставаться неподвижным весь день и только вечером пойти гулять.

Почему важно защищаться от инфекций

В статье журнала Science говорится, что у взрослых, которые выросли в эпоху высокой детской смертности (то есть они подвергались высокому риску инфекционных заболеваний, но им посчастливилось выжить), также наблюдалась более высокая смертность в пожилом возрасте. Это означает, что воспаление, вызванное борьбой с инфекциями, может повышать риск развития заболеваний с возрастом.

Цитомегаловирус — одна из инфекций, тесно связанная со старением. Он широко распространён и передаётся большинству людей через биологические жидкости. Вирус остаётся в организме до конца жизни и может активизироваться в периоды, когда иммунитет ослаблен (при ВИЧ, химиотерапии или после трансплантации органов).

Есть данные, что хронический ЦМВ ускоряет старение иммунной системы. Поскольку он остаётся в организме, иммунитет постоянно тратит ресурсы на борьбу с ним, ослабляя другие функции. Исследование, проведённое в Калифорнии, показало, что у людей с самым высоким уровнем антител к цитомегаловирусу в крови вероятность смерти в течение следующего десятилетия выше, чем у людей с более низким уровнем антител.

К сожалению, защититься от цитомегаловируса непросто. Тем не менее общие меры предосторожности, которые помогут избежать и других инфекций, могут замедлить старение.

Старайтесь делать прививки, регулярно мыть руки и внимательно следить за тем, как готовите еду. Кроме того, здоровая полость рта помогает бороться с вредными бактериями, а исследования показывают, что это может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже замедлить процессы, связанные с ухудшением когнитивных функций.

Куда движется наука

В статье журнала Sciece Focus учёные предлагают несколько направлений, которые могут изменить подход к иммунитету в будущем:

Регенерация тимуса — органа, который производит важные T‑клетки. С возрастом он атрофируется, и исследователи ищут способы восстановить его работу с помощью стволовых клеток, гормонов и генной терапии.

— органа, который производит важные T‑клетки. С возрастом он атрофируется, и исследователи ищут способы восстановить его работу с помощью стволовых клеток, гормонов и генной терапии. «Перезагрузка» иммунной системы — идеи вроде пересадки костного мозга основаны на том, чтобы избавиться от старых или дисфункциональных иммунных клеток и дать системе второй старт.

— идеи вроде пересадки костного мозга основаны на том, чтобы избавиться от старых или дисфункциональных иммунных клеток и дать системе второй старт. Таргетная иммунотерапия — создание антител, которые точечно убирают проблемные клетки и молекулы воспаления, чтобы восстановить баланс иммунитета.

Главное

Состояние иммунитета напрямую влияет на старение. С возрастом усиливается хроническое воспаление, которое ослабляет иммунитет и ускоряет старение, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и рака. Поддерживать иммунитет можно через здоровый образ жизни: контроль веса, регулярное движение, правильную гигиену, прививки и заботу о полости рта. Особое внимание учёные уделяют инфекциям, таким как цитомегаловирус, который хронически нагружает иммунную систему и ускоряет старение. Современные исследования также ищут способы восстановить работу тимуса, «перезагрузить» иммунитет и точечно снижать воспаление, чтобы сохранить здоровье и замедлить возрастные изменения.

