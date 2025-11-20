Стало известно, какие органы стареют быстрее всего

В Японии прошла первая глобальная конференция по вопросам долголетия. Учёные обсудили достижения науки, вмешательства в образ жизни и стратегии её продления.

© Harbucks/iStock.com

Отчет о конференции опубликован в журнале npj Aging.

Участники выделили четыре ключевых компонента здорового старения. К ним относятся поддержание значимых социальных связей, чувство благодарности, физическая активность и соблюдение диеты, основанной на растительных белках и пищевых волокнах.

Также много внимания уделили биологическим процессам старения. Стив Хорват из биотехнологической компании Altos Labs продемонстрировал, как эпигенетические часы отражают специфику старения отдельных органов, наследственность и влияние окружающей среды. Эпигенетические часы — это математическая модель, по которой оценивают старение организма на основе анализа эпигенетических меток (метильных групп) на разных участках ДНК.

Первоначально часы разработали, чтобы предсказывать хронологический возраста тканей. Сейчас с их помощью изучают биологическое старение. Например, было показано, что у потомков долгожителей более молодой эпигенетический возраст, что подчёркивает генетическое влияние и влияние образа жизни на долголетие. Также было обнаружено, что скорость эпигенетического старения различается в зависимости от органа: у долгожителей мозжечок и сетчатка стареют медленнее, а кровь и кости быстрее.

Доклад Тамотсу Ёсимори из Университета Осаки был посвящён аутофагии — процессу «самоочистки» клетки, когда она избавляется от ненужных элементов. Учёный говорил о нём в контексте здоровья клеток и замедления старения. Он описал, как аутофагосомы (ключевая структура макроаутофагии) перерабатывают поврежденные компоненты клетки, обеспечивают энергетический баланс и стабильность белков.

Подавление белка Рубикон, который угнетает аутофагию, показало способность продлить жизнь и улучшить неврологические функции в экспериментальных системах.

Фрэнсис Чэн из Китайского Университета в Гонконге сфокусировался на микробиоте кишечника как двигателе системного старения. Его работа показала, что разнообразие микроорганизмов, производство метаболитов и целостность кишечного барьера снижаются с возрастом, способствуя воспалению, метаболическим нарушениям и когнитивным изменениям.

Любопытно, что у долгожителей не сохраняется «молодая» микробиота. Вместо этого у них снижается число основных бактериальных видов и увеличивается разнообразие менее распространённых, но полезных бактерий. Это свидетельствует об уникальной адаптации микробиоты, связанной с возрастом. В процессе нормального старения кишечника уменьшается количество муцин-деградирующих бактерий, таких как бактерии рода Bacteroides, но это компенсируется увеличением полезных видов — Akkermansia и Bifidobacterium. Это помогает сохранить целостность слизистой оболочки кишечника. Нездоровое старение — это устойчивое преобладание бактерий Bacteroides, которое может усугублять повреждение барьерных функций органа.

Недавние клинические испытания синбиотиков (комбинации пребиотиков и пробиотиков) показали улучшение симптомов усталости и когнитивных нарушений у пациентов с длительно протекающим COVID-19. Это показывает потенциал вмешательств, направленных на изменение состава микробиоты, для поддержки нервной системы и общего состояния здоровья.

Участники конференции также сделали акцент на создании социальных систем, позволяющих пожилым людям жить полноценно. Директор по исследованиям Mitsubishi Research Institute Томо Матсуда выступил с концепцией «Платинового общества», которая предполагает, что пожилые люди могут приносить пользу обществу, науке и бизнесу. Также он говорил об общественных инициативах для пожилых, где они могут общаться и учиться новому.

