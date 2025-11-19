Учёные нашли альтернативу антивозрастной диете

Исследователи из Бар-Иланского университета раскрыли механизм работы белка долголетия SIRT6. Оказалось, что он справляется с профилактикой старения не хуже специального питания.

© gorodenkoff/iStock.com

Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences. SIRT6 действует как защита от возрастных заболеваний — рака, диабета, воспалений.

Известно, что умеренность в еде — один из ключевых антивозрастных факторов. Один из результатов этой практики — повышение выработки сероводорода (H₂S), газа, поддерживающего процессы заживления ран, здоровье сердца и функции мозга. С возрастом его уровень естественным образом снижается.

Исследование продемонстрировало, что SIRT6 имитирует эффект ограничения калорий и его связь с выработкой сероводорода. Однако, в отличие от общего повышения уровня сероводорода при ограничении калорий, SIRT6 действует с большей точностью. Он увеличивает производство газа там, где оно необходимо, и одновременно предотвращает опасное превышение нормы.

Эти результаты дополняют предыдущие работы, которые показали, что SIRT6 способен увеличивать продолжительность жизни млекопитающих и защищать организм от возрастных болезней. Новое исследование пошло дальше, продемонстрировав, как именно SIRT6 влияет на эти результаты.

