Учёные разобрали советы ЗОЖ по косточкам
В фокусе здорового образа жизни — питание. Именно этому аспекту посвящено большинство научных исследований и рекомендаций. Разобрались, что ещё нужно для долгой и активной жизни.
Здоровый образ жизни — система привычек, эффективность которых подтверждена большим количеством исследований. Сегодня под ЗОЖ понимают не только питание и спорт, но и сон, психическое здоровье, а также отказ от вредных привычек.
Рацион
Крупные исследования подтверждают: характер питания напрямую влияет на риск сердечно-сосудистых болезней, диабета 2-го типа, ожирения и других нарушений обмена веществ. Основные принципы универсальны и подходят большинству людей.
Основы здорового питания
Минимум сладких напитков
Сахаросодержащие напитки — главный источник добавленного сахара. Они повышают риск диабета 2-го типа и болезней сердца даже у людей с нормальным весом. Оптимальный вариант — чистая вода.
Орехи и семечки — ежедневно
Это очень питательные продукты. В них много клетчатки, полезных жиров, растительного белка и минералов.
Минимум ультрапереработанной пищи
Это еда, которая прошла глубокую переработку и содержит разные добавки. Например, колбаса, чипсы, фастфуд, сладости, соусы. Регулярное употребление такой еды повышает риск хронических болезней, в том числе и раковых.
Кофе не исключать, но и не злоупотреблять
Кофе — хороший источник антиоксидантов. В рамках рекомендаций по ЗОЖ считается безопасным умеренное употребление — до 3–4 чашек в день (за исключением беременности и индивидуальных противопоказаний).
Овощи и фрукты — каждый день
Это основа здорового питания. В овощах, фруктах и ягодах много клетчатки, антиоксидантов и минералов. Рекомендация ВОЗ — не менее 400 г овощей и фруктов в день.
Белок
Здоровому человеку нужно от 0,8 до 2,2 г (в зависимости от образа жизни) белка на 1 кг массы тела. Белковая еда (мясо, яйца, молочные продукты) увеличивает расход калорий, а также дольше сохраняет сытость.
Больше жирной рыбы
Лосось, скумбрия, сардины — ценные источники омега-3, которые уменьшают воспаление. Регулярное употребление рыбы связано с более низким риском деменции и сердечно-сосудистых болезней.
Роль воды, микро- и макроэлементов
Взрослому человеку в сутки нужно от 1,5 до 2 литров воды. При интенсивных физических нагрузках этот объём можно увеличить (из-за потери влаги с потом). Отметим, что речь идёт и о жидкости, которая содержится в жидких блюдах (например, супы) и даже в овощах и фруктах.
Для здоровья также важны минералы. Железо, магний, цинк, кальций, йод и калий обеспечивают работу нервной системы, мышц, сердца и иммунитета. Их недостаток часто маскируется под хроническую усталость, снижение работоспособности и нарушения сна. Разнообразный рацион в большинстве случаев обеспечивает организм всеми необходимыми элементами.
Физическая активность
По рекомендациям ВОЗ, взрослым нужно минимум 150 минут умеренных или 75 минут интенсивных физических нагрузок в неделю. Такая активность снижает уровень смертности и риски развития хронических заболеваний.
Самыми полезными видами физической активности считаются быстрая ходьба, плавание, велосипед, силовые тренировки.
Здоровый сон
Взрослому нужно спать 7-9 часов в сутки. Недостаток сна или нарушение режима повышает риск развития хронических болезней, ухудшает когнитивные функции и способствует депрессии.
Выделяют несколько базовых рекомендаций для улучшения сна:
- минимизировать использование гаджетов за 1–2 часа до сна,
- ложиться и вставать в одно и то же время,
- поддерживать прохладную температуру в спальне (18–20 °C),
- избегать тяжёлой еды вечером,
- не пить кофе во второй половине дня.
Психическое здоровье
Исследования показывают, что хронический стресс:
- нарушает сон,
- ухудшает работу иммунитета,
- повышает риск сердечно-сосудистых болезней.
Поэтому рекомендации по ЗОЖ обязательно включают методы по снижению уровня стресса, например:
- регулярная физическая активность,
- дыхательные практики,
- медитация,
- практика ретритов.
Вредные привычки
Курение повышает риск рака, сердечно-сосудистых болезней и хронических болезней лёгких. Алкоголь связан с повышенным риском заболеваний печени, некоторых видов рака и нарушениями сна.
Отказаться от вредных привычек самостоятельно довольно сложно. В некоторых случаях нужна консультация специалиста — нарколога или психотерапевта.
Гигиена и социальные связи
Мытье рук, уход за полостью рта, своевременная замена зубной щётки — всё это снижает риск инфекций и воспалительных заболеваний.
На качество жизни влияет и социальная активность. Исследования показывают, что крепкие социальные связи (общение с родственниками, друзьями) уменьшают уровень стресса, улучшает когнитивные функции и продлевают жизнь.
Главное
Здоровый образ жизни — это набор привычек, которые работают только в комплексе: сбалансированное питание, регулярная физическая активность, качественный сон, снижение стресса и отказ от вредных привычек. Соблюдение этих рекомендаций существенно снижает риск хронических заболеваний и улучшает качество жизни.
