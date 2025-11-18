Назван напиток, который спасает от деменции и рака

Чай и кофе — самые популярные напитки в мире после воды. У них богатый биохимический состав, поэтому они могут влиять на сердце, риск рака или деменции. Врач-терапевт Атамурадова Гаяне Арамовна рассказала «Рамблеру», чем вреден чай и кому может быть полезен кофе. Публикуем первую часть про кофе.

Польза кофе

Большинство эффектов кофе связаны с высоким содержанием в нём кофеина. Это алкалоид, который в природе помогает растениям защищаться от насекомых. В листьях чая он, к слову, тоже есть. Также кофе содержит жиры, эфирные масла, антиоксиданты, витамины и минералы.

Рак

Кофе считали канцерогеном, пока в 2016 году Международное агентство по изучению рака не сняло с него этот статус. Многочисленные исследования показали, что кофе не вызывает рак, а от некоторых болезней может, наоборот, защитить.

«Кофе — признанный нелекарственный гепатопротектор. Он снижает риск фиброза печени, цирроза (особенно алкогольного) и гепатоцеллюлярной карциномы (разновидность злокачественной опухоли)». Атамурадова Гаяне Арамовна врач-терапевт сети клиник «Семейная»

Всемирный фонд исследования рака подтверждает, что одна чашка кофе в день снижает риск рака печени на 14%. Метаанализ группы итальянских учёных показал, что четыре чашки кофе в день снижают риск рака эндометрия на 20%, а у женщин в постменопаузе — на 24%.

Деменция

Популяционные исследования демонстрируют связь между кофе и риском деменции. Например, финское исследование CAIDE показало, что у людей среднего возраста, которые выпивают по 3–5 чашек кофе в день, риск развития деменции в старости на 65% ниже, чем у тех, кто не пьёт кофе. Стоит учесть, что это наблюдательное исследование, которое подтверждает статистическую корреляцию, но не доказывает причинно-следственную связь.

Сахарный диабет

Метаанализ 2018 года из 30 исследований показал, что с каждой чашкой кофе риск развития сахарного диабета 2-го типа снижается на 6%. Причём эффект наблюдается даже для кофе без кофеина. Учёные связывают это с термогенным (кофе ускоряет метаболизм), противовоспалительным и антиоксидантным действием напитка.

Более раннее исследование подтвердило, что хлорогеновая кислота и тригонеллин в составе кофе снижают концентрацию глюкозы и инсулина в крови.

Депрессия

Те, кто пьёт кофе, меньше подвержены депрессии. Метаанализ Университета Циндао в Китае подтвердил: каждая дополнительная чашка кофе в день снижает риск на 8%.

Вред кофе

Кофе может быть потенциально опасным для людей с высоким риском болезней сердца и артериальной гипертензией. Всё это, опять же, из-за высокого содержания кофеина, который учащает сердцебиение. Крупное японское исследование 2022 года подтвердило: у пациентов с артериальной гипертензией риск смерти от сердечно-сосудистых катастроф повышается, если пить больше двух чашек в день. У зелёного чая такого эффекта не было.

Это не значит, что кофе вреден для сердца, наоборот, Американская коллегия кардиологов считает, что 2–3 чашки кофе в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей. Однако гипертоникам нужно контролировать общее потребление кофеина.

«Кофеин, содержащийся в кофе, обладает мощным стимулирующим действием на нервную систему. Это может быть опасно для людей с повышенной тревожностью, бессонницей и паническими атаками. Кофеин может усугубить эти состояния, вызвать нервозность, учащённое сердцебиение и бессонницу. Также кофе, особенно натощак, стимулирует выработку соляной кислоты. Это может вызвать обострение гастрита, язвенной болезни и изжогу», — комментирует врач-терапевт.

Безопасной считается доза до 400 мг в день, столько содержится в четырёх порциях эспрессо. Поэтому Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) считает, что взрослому здоровому человеку в день можно выпивать до 4–5 чашек заваренного кофе. Беременным рекомендуют ограничивать потребление до 2–3 чашек в день, а детям — полностью исключить.

Главное

В кофе есть антиоксиданты и кофеин, которые могут защитить от рака печени и эндометрия, снижать риск сахарного диабета и профилактировать деменцию и депрессию. У напитка есть противопоказания, он повышает давление, поэтому людям с артериальной гипертензией нужно ограничить его потребление. Также кофе натощак может спровоцировать приступ изжоги или гастрита. Для здоровых взрослых людей безопасной дозой кофеина считается 400 мг в день, это примерно 4 чашки эспрессо.

Материал проверила врач-терапевт Атамурадова Гаяне Арамовна.

