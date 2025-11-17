Новая AI-модель от Сбера поможет врачам анализировать потенциальные угрозы

Индустрия здоровья Сбера, центр практического искусственного интеллекта Сбера и Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова разработали новую AI-модель «Риски».

© hirun/iStock.com

Эта разработка определяет возникновение возможных угроз здоровью задолго до их проявления и позволяет врачам предотвратить развитие серьёзных болезней. Модель внедрят в работу НМИЦ им. В. А. Алмазова. Благодаря этому каждый пациент будет ежедневно получать индивидуализированную оценку риска, основанную на актуальных данных из своей медицинской карты. Эти оценки будут храниться в личном профиле пациента, обеспечивая постоянный мониторинг состояния здоровья. Модель показывает точность прогноза рисков пациента на уровне 89%, это хороший показатель для AI-моделей в медицинской диагностике.

Модель анализирует историю болезни в режиме реального времени и предоставляет врачам точные прогнозы относительно вероятности осложнений. Система выявляет потенциальные опасности, возникающие во время стационарного лечения, таких как сердечно-сосудистые осложнения, нарушения ритма сердца, пневмония и сепсис.

Алгоритм обучался на большом объёме данных — около 300 тысяч деперсонализированных электронных медицинских карт пациентов НМИЦ им. В. А. Алмазова.

«Наше продуктивное партнёрство с центром Алмазова стартовало два года назад с обучения ГигаЧата на реальных медицинских данных. За это время мы проделали большую работу: изучили уникальные клинические случаи и создали несколько современных моделей, улучшающих точность диагностики и эффективность лечения. Опыт показал, что такие инструменты крайне важны для повышения качества и доступности медицинской помощи в России», — сказал Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка.

«Разработанная совместно со Сбер модель ″Риски″ — важный шаг на пути к персонифицированной медицине, где одну из ключевых ролей будут играть технологии ИИ в анализе большого объёма мультимодальных медицинских данных. Развитие медицинского домена большой языковой модели ГигаЧат и создание на её основе прикладных решений — один из наших основных приоритетов», — продолжает генеральный директора ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России.