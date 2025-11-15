Открытия недели: апельсиновый сок помогает сердцу, а парацетамол оказался ни при чём

Выяснилось также, что растительная еда поможет восстановить уже поражённые сосуды. Китайские исследователи выяснили, как кофе может помешать лечению депрессии. А учёные из Канады показали, как социальный статус можно определить по запаху тела.

Апельсиновый сок улучшает работу генов здоровья сердца

Апельсиновый сок влияет на активность тысяч генов, отвечающих за давление, обмен веществ и воспаление. Об этом сообщили учёные в журнале Molecular Nutrition & Food Research.

В исследовании приняли участие добровольцы, которые в течение двух месяцев каждый день выпивали по 500 мл апельсинового сока. Анализ образцов крови показал, что после этого изменилось больше 3700 участков генома. В частности, это и гены, регулирующие давление, уровень холестерина и воспалительные процессы. Примечательно, что у участников с нормальным весом активнее менялись гены, связанные с воспалением, а у людей с лишним весом — с обменом жиров.

Как отмечают учёные, положительный эффект апельсинового сока главным образом связан с флавоноидами гесперидином и нарингенином. Они снижают активность воспалительных цитокинов и ферментов, что положительно сказывается на состоянии сосудов.

Социальный статус удалось определить с помощью запаха тела

Люди судят о социальном статусе не только по одежде, голосу, жестам и манере поведения. Новый эксперимент канадских учёных показал, что на это влияет и запах тела. Исследование опубликовано в журнале Evolution and Human Behaviour.

В исследовании Университета Виктории приняли участие 76 мужчин. Они сдавали слюну для измерения тестостерона и носили заранее выданные футболки. Затем 797 участников (мужчины и женщины) нюхали эти футболки и оценивали их владельцев по двум параметрам социального статуса — доминантность и престиж.

Результаты оказались однозначными:

мужчины с более высоким уровнем тестостерона оценивались (по запаху) как более доминантные;

Авторы говорят, что запах играет огромную роль в коммуникации животных, а теперь становится очевидно, что и у людей он передаёт тонкие социальные сигналы (которых человек не осознаёт).

Понимание роли запахов особенно важно сегодня, когда у многих людей нарушено обоняние после COVID-19. Учёные отмечают, что это меняет эмоциональное состояние, социальное взаимодействие и даже отношения.

Парацетамол при беременности не вызывает аутизм и СДВГ

Нет убедительных доказательств, что приём парацетамола во время беременности вызывает у ребёнка аутизм или синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом говорится в крупном обзоре, опубликованном в British Medical Journal (BMJ). Авторы пришли к выводу, что связь, о которой часто пишут, объясняется другими факторами, а не действием лекарства.

Исследователи пересмотрели 9 систематических обзоров и метаанализов, в которые входили 40 исследовательских работ. В одних и тех же выборках действительно находили небольшое повышение относительного риска (примерно в 1,2–1,4 раза) для СДВГ и более слабое — для аутизма. Однако большинство этих исследований имели серьёзные методологические проблемы:

не учитывались важные факторы (здоровье матери, генетика, особенности семьи);

проводилась формально или вообще отсутствовала; статистический анализ был недостаточно строгим.

Самый показательный результат дали работы с контролем по братьям и сестрам. Когда сравнивали детей в одной и той же семье (где часть детей подвергалась воздействию парацетамола в беременность, а часть — нет), статистическая связь парацетамола с СДВГ и аутизмом исчезала. Это говорит в пользу того, что наблюдаемые ассоциации связаны с семейными и наследственными факторами, а не с самим препаратом.

Авторы обзора подчёркивают, что на сегодняшний день причинно-следственная связь между приёмом парацетамола при беременности и развитием аутизма или СДВГ у ребёнка не подтверждена. Медицинские регуляторы по-прежнему считают парацетамол одним из самых безопасных обезболивающих и жаропонижающих средств для беременных.

Растительная диета восстановила больное сердце у крыс

Растительная диета не только снижает риски, но и обращает вспять нарушения кровотока в сердце при гипертонии. К таким выводам пришли исследователи из Университета штата Джорджия. Работа опубликована в Journal of the American Heart Association.

В эксперименте крысам с артериальной гипертензией давали либо рацион без растительных компонентов, либо еду, которая на 28% состоит из овощей, фруктов, орехов и бобовых. При этом калорийность и содержание основных нутриентов были одинаковы. Кроме того, у части животных с выраженными признаками сосудистых нарушений исследователи заменили обычный рацион на растительный (чтобы проверить, можно ли «починить» уже поврежденные сосуды).

Результат оказался впечатляющим:

растительная диета предотвращала развитие микрососудистой дисфункции;

Авторы предполагают, что ключевую роль здесь играют антиоксиданты. Они защищают эндотелиальные клетки от хронического повреждения при гипертонии и помогают восстановить их способность регулировать кровоток.

Раскрыта неожиданная связь между кофе и депрессией

Кофеин может мешать работе быстродействующих антидепрессантов. Данные, опубликованные в журнале Brain Medicine, заставили учёных по-новому взглянуть на действие кофеина. Оказалось, что он блокирует те же рецепторы, которые необходимы для работы быстродействующих антидепрессантов.

Недавнее исследование, опубликованное в Nature, показало, что кетамин и электрошоковая терапия депрессии запускают резкий выброс аденозина — «тормозного» вещества, которое подаёт мозгу сигналы об усталости организма. Если же заблокировать аденозиновые рецепторы, терапевтический эффект исчезает. А их искусственная активация, наоборот, вызывает выраженный антидепрессивный ответ.

Психиатры Ма-Ли Вонг и Джулио Лисинио задаются логичным вопросом: что в такой ситуации делает кофеин? Он ведь действует ровно противоположным образом — блокирует аденозиновые рецепторы. По словам исследователей, пациенты часто приходят за дозой кетамина или на сеанс электрошоковой терапии, выпив утреннюю чашку кофе.

Парадоксально, но регулярное употребление кофеина снижает риск депрессии. Этот феномен учёные объясняют адаптацией организма. То есть длительное употребление кофе блокирует аденозиновые рецепторы, что в ответ приводит к более высокой его продукции. При этом исследователи предполагают, что в острых периодах депрессии кофеин может помешать терапии. Это они хотят выяснить в дальнейшем.

Главное

Апельсиновый сок перестраивает работу генов, связанных со здоровьем сердца. Положительно на сердечно-сосудистую систему влияет и растительный рацион. Эксперименты показали, что такая еда предотвращает патологии сосудов и восстанавливает сосудистую функцию у больных животных.

Крупный обзор окончательно опроверг связь парацетамола при беременности с аутизмом и СДВГ. Учёные также обнаружили, что кофеин может ослаблять действие быстродействующих антидепрессантов. А исследователи из Канады показали, как доминантность мужчины можно определить по запаху его тела.

