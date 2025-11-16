Учёные посоветовали, как правильно пить на Новый год

Даже один вечер с лишним бокалом может обернуться перегрузкой для печени, головной болью и проблемами с самочувствием. Разобрались, как алкоголь влияет на организм, какие сигналы нельзя игнорировать и что поможет встретить праздник без тяжёлых последствий.

© Anastasia Dobrusina/iStock.com

Как алкоголь действует на организм

Алкоголь — это не просто расслабляющий напиток, а вещество, которое влияет практически на каждую систему организма. Он быстро всасывается в кровь, проникает в печень, мозг, сердце, нарушает обмен веществ и ослабляет иммунитет.

Почему нет безопасной дозы

Этанол — канцероген. Он превращается в организме в ацетальдегид — вещество, которое повреждает клетки и нарушает работу ДНК. По данным Всемирной организации здравоохранения уже с первой дозы возрастает риск как минимум семи видов рака: молочной железы, печени, толстой кишки, ротовой полости, горла, пищевода и гортани.

Что происходит с печенью

Печень первой принимает удар: она расщепляет этанол, но при регулярных застольях не справляется с нагрузкой. Возникает жировая болезнь печени (стеатоз), которая часто остаётся незамеченной. Без изменений в образе жизни она может перейти в воспаление — алкогольный гепатит, а затем в цирроз — тяжёлое и необратимое заболевание. Цирроз формируется медленно, но поражает печень настолько, что восстановление становится невозможным.

Пиво и вино не безопаснее крепкого спиртного. Для организма неважно, откуда поступает спирт, вред зависит только от дозы и частоты.

Алкоголь вызывает рак: шесть доказательств

Основные риски и признаки перегрузки

© Pornpak Khunatorn/iStock.com

Один из самых заметных рисков — ухудшение координации, сужение поля внимания и потеря контроля над ситуацией. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, алкоголь снижает способность принимать взвешенные решения, замедляет реакцию и может привести к падениям, ожогам, утоплениям и дорожным авариям.

При превышении порога опьянения в два раза риск попасть в отделение неотложной помощи из-за последствий алкоголя увеличивается в 70 раз. Это могут быть травмы, отравления или резкие ухудшения состояния, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

На физиологическом уровне перегрузка проявляется по-разному. Многие сталкиваются с тошнотой, головной болью, слабостью, нарушением сна и тревожностью. Некоторые замечают учащённое сердцебиение, скачки давления, трудности с концентрацией и туман в голове. Всё это — сигналы, что организм не справляется с нагрузкой.

Практические советы по безопасному употреблению алкоголя

Первое правило — знать свою норму. Национальный институт по проблемам алкоголя и алкоголизма определяет умеренное потребление так: до одной порции в день для женщин и до двух — для мужчин. Это соответствует примерно 350 мл пива (5%), 150 мл вина (12%) или 45 мл крепкого алкоголя (40%). Всё, что превышает эти количества, увеличивает риски.

Критическая граница — четыре и более порции за один вечер у женщин, пять — у мужчин. Такое употребление называют запойным. Оно особенно опасно в праздничной атмосфере, когда легко потерять ощущение меры.

Не менее важно не пить на голодный желудок. Еда замедляет всасывание алкоголя и снижает его токсическое воздействие. Лучше выбирать продукты с белком и жирами, например яйца, рыбу, авокадо, нежирное мясо.

Чередуйте алкоголь с водой. Это помогает избежать обезвоживания, снижает общее количество выпитого и смягчает похмелье. Лучше — по стакану воды после каждого алкогольного напитка.

Наконец, пить нужно медленно, не залпом. Организм успевает переработать примерно одну стандартную порцию алкоголя (примерно 14 граммов чистого спирта) за час. Если вы выпиваете быстрее, печень не справляется, и в крови накапливается ацетальдегид — главный виновник головной боли и тошноты.

Подготовка организма

Cleveland Clinic рекомендует делать «алкогольные паузы» хотя бы за 3–5 дней до крупных праздников. Это помогает снизить толерантность и уменьшить нагрузку на печень.

Полезно заранее нормализовать режим сна. Недосып усиливает действие алкоголя на нервную систему и ухудшает восстановление после вечеринки. У людей, которые спят не менее 7 часов в день, похмелье протекает легче, а концентрация ацетальдегида ниже.

© Liudmila Chernetska/iStock.com

В день праздника стоит начать утро с плотного завтрака, не пропускать обед. Это замедляет всасывание алкоголя и снижает пик его концентрации в крови.

Названо неожиданное последствие употребления алкоголя

Что делать при похмелье и последствиях

Время — главное средство от похмелья: симптомы могут сохраняться до суток и ускорить этот процесс невозможно. Есть несколько способов облегчить состояние.

Постарайтесь восполнить жидкость. Пейте воду небольшими глотками — это поможет уменьшить сухость во рту, слабость и общее недомогание. Повторный приём алкоголя, наоборот, только усилит симптомы и увеличит нагрузку на печень.

Небольшой перекус может улучшить самочувствие. Подойдут тосты, крекеры, лёгкий бульон — они стабилизируют уровень сахара в крови и уменьшают тошноту. Бульон также помогает восстановить баланс солей и калия.

При выраженной головной боли можно принять обезболивающее, например ибупрофен. Ацетаминофен (парацетамол) при сочетании с этанолом повышает риск токсического поражения печени. Его лучше отложить до полного выведения алкоголя из организма.

Если позволяет состояние — отдохните. Сон помогает организму восстановиться и пережить последствия алкогольной нагрузки. Иногда это лучший способ дождаться, пока всё пройдёт.

Чем полезен суп и можно ли без него — отвечает гастроэнтеролог

Главное

Даже редкие застолья с перебором могут обернуться воспалением печени, скачками давления, бессонницей и тяжёлым похмельем. Новый год не повод отказываться от веселья, но отличный момент, чтобы пересмотреть привычки. Если подойти к празднику осознанно, подготовить организм и не терять меры — можно сохранить и здоровье, и хорошее настроение.

Важные исследования