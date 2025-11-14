ИИ-модель от Сбера помогает врачам анализировать здоровье сердца пациентов

Искусственный интеллект находит отклонения на снимках сосудов.

Индустрия здоровья Сбера, центр практического искусственного интеллекта Сбера и Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова создали модель искусственного интеллекта «Сердце». Эта технология помогает врачам быстро и точно оценить состояние сосудов сердца. В разработке участвовали лаборатория центра практического ИИ Сбера в партнёрстве с индустрией здоровья. Об этом рассказали в преддверии международной конференции AI Journey.

Модель анализирует медицинские снимки (коронограммы) в формате DICOM, распознавая места сужений, закупорок и другие нарушения в сосудах. Затем рассчитывается индекс SYNTAX Score — числовой показатель, отражающий степень тяжести поражения сосудов сердца. Врачи используют его, чтобы выбрать самый подходящий метод лечения: хирургическое вмешательство или установку стента. Точность модели при подсчёте балла Syntax Score составляет 94,74%. Для AI-моделей в медицинской диагностике это высокая точность.

Для обучения модели использовали тысячи изображений сосудов, полученных в центре им. В. А. Алмазова и Тюменском кардиологическом научном центре.

«Создавая модель „Сердце“ вместе с центром Алмазова, мы решили проблему ручной обработки множества снимков. Система автоматически анализирует их и экономит время врачей на подсчёт показателей SYNTAX Score. Результат получается точный и быстрый, исключаются расхождения из-за разных методик измерения. Использование этой модели ускорит начало лечения, уменьшив риск осложнений и повторных операций», — сказал Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья СберБанка.

«Разработанная модель — это наш первый совместный шаг со Сбером по созданию ансамбля моделей стратификации и управления сердечно-сосудистыми рисками. Технологии ИИ позволяют помочь врачу оценить текущую клиническую ситуацию и сформировать прогноз и тактику на годы, а иногда и на десятилетия вперёд», — продолжает Евгений Шляхто, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России.