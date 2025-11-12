Россиянам рассказали о 8 смешных медицинских экспериментах

Наука может быть весёлой. Например, во время экспериментов учёные заставляли добровольцев материться, смотреть на котят и делать селфи с губами-уточкой. Рассказываем про самые уморительные исследования.

© LuckyBusiness/iStock.com

Про черепно-мозговые травмы героев комикса

Нейрохирурги из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне проанализировали характер черепно-мозговых травм... персонажей из комикса об Астериксе и Обеликсе. Они посчитали, что за 34 выпуска произошло 704 травмы головы. В половине случаев они были тяжёлые и вызвали нарушения сознания. Почти 64% пострадавших были римлянами, 70% из них носили носили шлем, но в момент инцидента обычно теряли его. В 83% случаев черепно-мозговые травмы были «вызваны воздействием допинга, называемого „волшебным зельем“». В итоге авторы статьи пришли к выводу, что национальность, потеря шлема и приём волшебного зелья коррелируют с нарушением сознания после ЧМТ.

© Les Editions Albert René, Légende Films, TAT Productions

Про губы уточкой и селфи

Психологи Бамбергского университета в Германии посвятили научную статью селфи. Они анализировали выражение лиц, позы и угол наклона камеры, чтобы понять, как это влияет на восприятие портрета другими людьми. Оказалось, что женщины с селфи, на которых видна правая половина лица сбоку, кажутся более умными, а мужчины с таким же селфи — более привлекательными.

В другом исследовании профессор психологии Наньянского технологического университета Линь Цю пришёл к выводу, что люди, которые намеренного надувают губы для селфи, кажутся более невротичными и эмоционально нестабильными.

Про дверные проёмы и амнезию

Психологи из Университета Нотр-Дам в Индиане (США) проверяли, как перемещение из одной комнаты в другую влияет на память. Они провели три эксперимента, в которых просили добровольцев ходить из комнаты в комнату, причём как виртуальную, так и реальную. Оказалось, что проход через дверной проём снижает способность к вспоминанию. Люди могут забывать, что хотели сделать, когда идут из гостиной на кухню. Авторы предположили, что проход через дверь воспринимается мозгом как завершение события, что меняет процессы обработки и хранения информации.

© Freepik

Про картинки с котятами

Сотрудники Хиросимского университета изучали эффект кавайи («милый» в переводе с японского). Они провели серию экспериментов, в которых просили добровольцев выполнить задания на точность, а потом повторить его, но предварительно посмотреть картинки с котятами и щенками. После просмотра милых изображений производительность и точность выполнения заданий выросла на 10–15%. Любопытно, что картинки со вкусной едой такого эффекта не давали.

Оргазм против насморка и полувековое щёлканье пальцами: 10 самых смешных Шнобелевских премий

Про кофе и размер груди

Сотрудники Лундского университета в Швеции нашли связь между привычкой пить кофе и размером груди. Они анализировали генетические данные и антропологические параметры у женщин в пременопаузе, которые выпивают не менее трёх чашек кофе в день. Оказалось, что в некоторых случаях такая привычка может уменьшить объём груди. Дело в том, что за размер молочных желёз отвечает ген CYP1A2*1F. У него может быть несколько вариантов (аллелей). Носительницы C-аллели медленнее перерабатывают кофеин, поэтому кофе на них действует по-особенному, в том числе влияет на размер груди.

© halayalex/Freepik

Про матерные слова и боль

Психологи из Великобритании Ричард Стивенс и Олли Робертсон выяснили, что крепкие ругательства облегчают боль. Они провели эксперимент с участием 92 человек. Добровольцы помещали руку в ледяную воду и повторяли три разных слова:

ругательное;

нейтральное;

вымышленное слово, похожее на ругательство (fouch и twizpipe).

Когда участники использовали настоящие нецензурные слова, болевой порог увеличивался на 32%, и испытуемые на 33% дольше могли терпеть боль. При этом вымышленные слова такого эффекта не давали.

Почему так происходит, психологи выяснить не смогли. На этот счёт есть несколько теорий. Основная предполагает, что табуированная лексика изначально эмоционально заряжена и запускает реакцию «бей или беги». Активируется стрессовая система, из-за чего немного повышается уровень адреналина, поэтому боль легче терпеть.

Про младенцев и чеснок

Биопсихологи Джули Меннелла и Гэри Бошам пытались выяснить, что чувствует грудной ребёнок, когда мать ест чеснок. Они оценивали запах молока и сосательное поведение младенца. Оказалось, что когда молоко пахло чесноком, дети дольше прикладывались к груди и сосали больше молока. За это в 2025 году им вручили Шнобелевскую премию (шуточная версия Нобелевской премии) по педиатрии.

К слову, через несколько лет эти же учёные выясняли, как чеснок влияет на запах околоплодных вод беременных женщин.

© Freepik

Про тепло чая и людей

Команда исследователей из Университета Колорадо и Йельского университета изучала, как кружка с чаем в руке влияет на представление людей о незнакомцах. Они предлагали добровольцам зайти в комнату с незнакомым человеком, держа в руке горячий или холодный кофе, а потом поделиться впечатлениями о нём. Те, кто держал горячую кружку, чаще давали положительную оценку и описывали его как доброго и душевного.

Другой эксперимент с подарком для себя или друга также показал, что физическое тепло делает людей щедрыми. Больше половины испытуемых, которые держали в руках тёплый пакет, отдавали подарок другу (54% против 46%). Среди тех, кто держал в руках холодный пакет, 75% выбирали подарок для себя, и только 25% — для друга.

Некоторые научные эксперименты кажутся смешными и несерьёзными. Однако это не умаляет их ценность. Любые знания о человеческом теле и разуме важны для медицины.

