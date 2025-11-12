Учёные объяснили, как секс помогает мозгу, сердцу и почкам

Сексуальная активность — важный показатель физического и психоэмоционального благополучия. Разобрались, как интимная жизнь влияет на здоровье и почему она остаётся важна с возрастом.

Улучшает память и концентрацию

В исследованиях на животных учёные обнаружили, что секс помогает мозгу формировать новые нейронные связи в гиппокампе — области мозга, ответственной за обучение и память. Крупное исследование 2019 года показало, что сексуальная активность может помочь предотвратить возрастное снижение когнитивных функций у мужчин.

У пожилых людей обнаружена связь между уровнем сексуальной активности и более высокими баллами в когнитивных тестах. В частности, это касается рабочей памяти и исполнительных функций — навыков, включающих планирование, самоконтроль и решение проблем. В исследовании приняли участие 73 человека от 50 до 83 лет. Кроме того, в исследовании 2018 года пожилые люди, которые чаще занимались сексом и имели более крепкие эмоциональные связи со своими партнёрами, лучше справлялись с заданиями на эпизодическую память.

Может помочь при камнях в почках

Частые половые акты могут помочь как мужчинам, так и женщинам избавиться от камней в почках. По мнению исследователей, это связано с выделением оксида азота во время секса, который затем помогает расслабить мышцы мочеточника.

В одном небольшом исследовании группе мужчин с камнями в почках рекомендовали заниматься сексом три-четыре раза в неделю. Через две недели у 82% участников эксперимента камни в почках вышли естественным путём, в то время как в контрольной группе это произошло только у 53%. Учёные заключили, что секс может повысить вероятность естественного выхода камней, а также частично облегчить связанную с ними боль. А в другом исследовании 2020 года 80% женщин с камнями в почках, которые занимались сексом три-четыре раза в неделю, избавились от камней в течение двух недель. Исследователи также отметили, что им реже нужны были обезболивающие.

Может отсрочить наступление менопаузы

Исследование, проведённое среди почти 3000 женщин, показало связь между частой сексуальной активностью и возрастом наступления менопаузы. У женщин, которые сообщали о еженедельной сексуальной активности, риск наступления менопаузы был на 28% ниже по сравнению с теми, кто занимался сексом реже одного раза в месяц. Исследователи предположили, что более частый секс — это сигнал организму, что вероятность беременности всё ещё есть и что овуляция должна продолжаться. Однако следует отметить, что это установленная корреляция, а не доказанная причинно-следственная связь.

Снижает риск развития рака предстательной железы у мужчин

Урологи и онкологи уделяют особое внимание роли регулярной сексуальной активности в профилактике рака предстательной железы. Крупное когортное исследование выявило существенную обратную связь между частотой эякуляции и риском развития этого заболевания у мужчин. Было установлено, что более высокая активность ассоциируется со снижением риска рака простаты по сравнению с теми, кто вёл менее активную половую жизнь. Учёные предполагают, что частая эякуляция помогает вымывать потенциально вредные вещества из простаты, которые могут способствовать развитию злокачественных клеток.

Не повышает риск инфаркта

Секс почти никогда не вызывает инфаркт, и большинство людей, которые перенесли сердечный приступ, могут возобновить сексуальную активность. Исследователи изучили 536 пациентов в возрасте от 30 до 70 лет и выяснили, что частота секса в течение года до инфаркта не повышала риск последующих сердечно-сосудистых событий. Большинство пациентов занимались сексом один раз в неделю или больше, а лишь 0,7% сообщили о сексе за час до инфаркта. Физическая нагрузка во время секса сопоставима с подъёмом по двум лестничным пролётам или быстрой прогулкой, поэтому она не представляет значимого стресса для сердца.

Исследование 2024 года показало, что частота секса влияет на здоровье сердца и риск преждевременной смерти у взрослых 20–59 лет. Выяснилось, что слишком редкая (менее 12 раз в год) или слишком частая (более 365 раз в год) активность повышает риск, а умеренная (примерно 1–2 раза в неделю, или 52–103 раза в год) — связана с наименьшей вероятностью проблем с сердцем и преждевременной смерти.

Главное

Сексуальная активность — важный показатель физического и психоэмоционального здоровья. Она улучшает память и концентрацию, поддерживает когнитивные функции у пожилых, помогает естественному выходу камней из почек, может отсрочить наступление менопаузы у женщин и снижает риск рака предстательной железы у мужчин. Секс почти никогда не вызывает инфаркт, а физическая нагрузка во время него сопоставима с подъёмом по двум лестничным пролётам. Новые данные 2024 года показывают, что слишком редкая или, наоборот, частая активность повышает риск сердечно‑сосудистых проблем и преждевременной смерти, тогда как умеренная связана с наименьшим риском.

