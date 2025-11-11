Учёные создали подогреваемые штаны для снижения давления

Учёные из UNT Health в Форт-Уэрте обнаружили, что домашняя тепловая терапия может стать ключом к снижению артериального давления.

Работа опубликована в Journal of Applied Physiology. Группа пожилых людей носила специальные нагреваемые штаны в течение часа в день четыре дня в неделю.

Предыдущие работы показали, что термотерапия может улучшить сердечно-сосудистую функцию у людей среднего и пожилого возраста — независимо от того, есть ли у них хронические заболевания. Её преимущества могут быть сопоставимы с аэробными упражнениями, сказал руководитель исследования Скотт Ромеро, доцент физиологии и анатомии в UNT Health.

Повышение внутренней температуры тела с помощью термотерапии предполагает регулярное посещение бани или сауны, что может быть проблематично. Чтобы сделать термотерапию более доступной, Ромеро и Исабелла Руис, первый автор исследования и аспирантка в лаборатории Ромеро, создали штаны с вшитыми трубками c горячей водой. По словам учёного, эти штаны были адаптированы из костюмов НАСА для изучения сердечно-сосудистой функции во время теплового стресса.

В исследовании участвовали 19 взрослых в возрасте от 55 до 80 лет без диагностированного высокого кровяного давления, их разделили на две группы по возрасту. Одна группа носила нагреваемые штаны, в которых циркулировала вода температурой почти 124 градуса по Фаренгейту (около 51°C), что повышало температуру кожи примерно до 104 градусов (40°C). Ромеро и Руиз выбрали эту настройку на основе предыдущей работы, показавшей, что она мягко повышает внутреннюю температуру тела примерно на один-два градуса по Фаренгейту за час у пожилых людей.

Другая группа носила штаны, которые были слегка теплыми, с температурой воды около 88 градусов по Фаренгейту (около 31°C) и температурой кожи чуть выше 90 градусов (32°C). Ромеро сказал, что эти штаны были бы приятны, но не заставляли бы людей потеть, как в группе термотерапии.

У участников измеряли кровяное давление тремя способами: в начале исследования, в течение дня во время активности и через восемь недель. Исследователи также использовали ультразвук до и после лечения, чтобы оценить, насколько хорошо терапия помогает расширению эндотелия (внутренней оболочки кровеносного сосудов) и улучшению кровотока.

Проблемы с этой оболочкой — одни из самых ранних признаков старения кровеносной системы, и они могут появляться даже без обычных факторов риска болезней сердца. Когда оболочка перестает нормально функционировать, риск закупорки артерий, сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и инсульта возрастает.

Участники сохраняли обычный распорядок дня, выделяя час в день на ношение штанов. Через восемь недель верхнее давление в группе термотерапии снизилось примерно на 5 пунктов, а по данным УЗИ, эндотелий расширялся лучше, чем раньше. Во второй группе показатели давления не изменились.

Пока Ромеро и Руис не выяснили точно, почему нагреваемые штаны привели к таким результатам. Одна из гипотез заключается в том, что мозг регулирует тонус и эластичность кровеносных сосудов в ответ на тепло. Другая — сами сосуды меняются при повторяющемся воздействии тепла.

Следующий шаг — понять, как эти результаты можно применить к людям с диагностированной гипертонией. Также возникает вопрос о клинической значимости умеренного снижения давления при лечении пациентов с гипертонией.

Исследователи подчёркивают, термотерапия не может быть заменой антигипертензивной терапии , но находят её многообещающим дополнительным методом.