Врачи рассказали, почему радость важна для здоровья сердца
Эмоциональный фон влияет на сердечный ритм, состояние сосудов и общее самочувствие. Разобрались, как чувства сказываются на здоровье и что помогает снизить риски.
Как стресс и гнев повреждают сосуды
Сосуды изнутри выстилает тонкий слой клеток — эндотелий. Он регулирует тонус сосудистой стенки, участвует в обмене веществ и защищает артерии от повреждений. Когда эндотелий работает исправно, сосуды могут расширяться и сужаться, поддерживая нормальное кровоснабжение органов. Острый стресс, особенно гнев, может нарушить эту систему всего за несколько минут.
По данным Журнала Американской кардиологической ассоциации, даже кратковременная вспышка гнева ухудшает способность сосудов расширяться в ответ на потребности тканей.
В рандомизированном исследовании участвовали 280 здоровых взрослых. Одну из групп попросили в течение восьми минут вспоминать ситуацию, вызывавшую сильный гнев. Спустя 40 минут у этих участников зафиксировали ухудшение сосудистой реакции по сравнению с контрольной группой.
Важно, что именно гнев показал значимое влияние: грусть и тревога в этом же исследовании не вызывали сопоставимых нарушений в работе сосудов.
Гнев активирует выработку адреналина и кортизола — гормонов, которые сужают сосуды и повышают давление. Такая реакция полезна в ситуации опасности, но если она повторяется часто, сосудистая система не успевает восстановиться. Это способствует повреждению эндотелия и запуску атеросклероза.
Почему эмоции могут вызвать инфаркт или инсульт
При хронических заболеваниях сердца, гипертензии или диабете даже одно тяжёлое эмоциональное переживание может спровоцировать сосудистую катастрофу. Резкий конфликт, плохая новость, паническая атака — всё это приводит к спазму артерий, скачку давления и сбою сердечного ритма.
Врачи Университета Рочестера отмечают: при сильном стрессе учащается пульс, сосуды сужаются, возрастает нагрузка на сердце. Если в артериях уже есть бляшки, такие изменения увеличивают риск их разрыва, а вместе с ним и вероятность инфаркта или инсульта.
Кроме того, эмоциональные перегрузки влияют на образ жизни. Люди, испытывающие хронический стресс, чаще переедают, курят, злоупотребляют алкоголем и отказываются от физической активности. Всё это дополнительно повышает риск сосудистых заболеваний.
Как влияют грусть, тревога и депрессия
Согласно обзору 2018 года, тревожные и депрессивные симптомы связаны с развитием ишемической болезни сердца, особенно у тех, кто испытывает хронический стресс и не получает поддержки. У женщин, например, сочетание семейных и рабочих конфликтов почти втрое повышало риск повторного инфаркта.
Хроническая тревога и депрессия снижают желание следить за здоровьем. На этом фоне сложнее придерживаться рекомендаций, быть активным и соблюдать режим. У людей с диабетом в таких случаях чаще нарушается уровень сахара, страдают сосуды, а само заболевание протекает тяжелее.
Дополнительный фактор — соматические симптомы. Это постоянная усталость, головные боли, нарушение сна, боли в груди или животе, которые не связаны с конкретным заболеванием. Такие симптомы часто возникают при депрессии и могут быть связаны с сердечно-сосудистыми нарушениями, но часто остаются без должного внимания.
Почему важно управлять чувствами
Переживания нельзя исключить из жизни, но можно научиться с ними работать. Люди, которые умеют распознавать, выражать и регулировать эмоции, лучше справляются со стрессом и реже сталкиваются с болезнями, связанными с сосудами и обменом веществ.
В одном из исследований пациентам с диабетом провели серию занятий по развитию эмоционального интеллекта. Через 12 недель у участников снизился уровень сахара, уровень тревожности и повысилась удовлетворённость жизнью. Авторы подчёркивают: развитие этих навыков помогает справляться с эмоциями и улучшает общее самочувствие и приверженность лечению.
Похожий эффект наблюдали и у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем реже врачи фиксировали повторные инфаркты, нарушения режима и хронический стресс. Важно, что эмоциональный интеллект можно развивать — с помощью психотерапии, тренингов, дыхательных техник, осознанности и других практик.
Что помогает
По данным Университета Рочестера, умеренная физическая активность — один из самых эффективных способов снизить уровень стресса. Регулярные прогулки, танцы, плавание помогают стабилизировать давление, успокаивают нервную систему и улучшают настроение. Достаточно 150 минут умеренной нагрузки в неделю.
Также полезны дыхательные практики, осознанные паузы и переключение внимания: музыка, чтение, отдых в тишине. Эти простые действия снижают уровень возбуждения в нервной системе и помогают выйти из режима хронического напряжения.
Разговор с близким человеком, чувство связи с другими, участие в группах по интересам снижают реактивность сосудов на стрессовые события. В исследованиях отмечают, что социально активные люди реже сталкиваются с гипертензией и легче восстанавливаются после заболеваний.
Ещё важно пересмотреть подход к собственным эмоциям. Не пытаться их подавить, а учиться осознавать, выражать и проживать без чувства вины или стыда.
Как положительные эмоции укрепляют здоровье
Эмоции работают не только в разрушительном направлении. Радость, благодарность, сочувствие, воодушевление связаны с улучшением самочувствия и снижением рисков для сердца и сосудов.
Исследования, проведённые при поддержке Национального института здравоохранения США, показали: устойчивый позитивный настрой помогает поддерживать нормальное давление, стабильный уровень сахара в крови и снижает риск сердечно‑сосудистых заболеваний. Люди с оптимистичным взглядом на жизнь живут дольше и чувствуют себя лучше.
Учёные подчёркивают: дело не в том, чтобы избегать негативных эмоций. Все переживания важны, но положительные чувства помогают восстанавливаться после стресса и поддерживают адаптацию к трудностям. Они ускоряют возвращение организма к равновесию и снижают уровень гормонов стресса.
Методы нейровизуализации показали: положительные эмоции активируют центры удовольствия в головном мозге, а их длительная стимуляция связана с лучшей регуляцией давления и снижением воспаления.
Главное
Гнев и хронический стресс повышают давление, нарушают тонус сосудов и могут запустить развитие болезней. Напротив, устойчивый позитивный настрой помогает организму восстанавливаться, снижает риски и улучшает общее самочувствие. Управление эмоциями, поддержка близких, движение и забота о себе — это не просто полезные привычки, а важная часть профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Чем раньше человек научится замечать, как он себя чувствует, тем больше у него шансов сохранить здоровье.