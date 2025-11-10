Врачи рассказали, почему радость важна для здоровья сердца

Эмоциональный фон влияет на сердечный ритм, состояние сосудов и общее самочувствие. Разобрались, как чувства сказываются на здоровье и что помогает снизить риски.

© AndreyPopov/iStock.com

Как стресс и гнев повреждают сосуды

Сосуды изнутри выстилает тонкий слой клеток — эндотелий. Он регулирует тонус сосудистой стенки, участвует в обмене веществ и защищает артерии от повреждений. Когда эндотелий работает исправно, сосуды могут расширяться и сужаться, поддерживая нормальное кровоснабжение органов. Острый стресс, особенно гнев, может нарушить эту систему всего за несколько минут.

По данным Журнала Американской кардиологической ассоциации, даже кратковременная вспышка гнева ухудшает способность сосудов расширяться в ответ на потребности тканей.

В рандомизированном исследовании участвовали 280 здоровых взрослых. Одну из групп попросили в течение восьми минут вспоминать ситуацию, вызывавшую сильный гнев. Спустя 40 минут у этих участников зафиксировали ухудшение сосудистой реакции по сравнению с контрольной группой.

Важно, что именно гнев показал значимое влияние: грусть и тревога в этом же исследовании не вызывали сопоставимых нарушений в работе сосудов.

Гнев активирует выработку адреналина и кортизола — гормонов, которые сужают сосуды и повышают давление. Такая реакция полезна в ситуации опасности, но если она повторяется часто, сосудистая система не успевает восстановиться. Это способствует повреждению эндотелия и запуску атеросклероза.

© bymuratdeniz/iStock.com

Почему эмоции могут вызвать инфаркт или инсульт

При хронических заболеваниях сердца, гипертензии или диабете даже одно тяжёлое эмоциональное переживание может спровоцировать сосудистую катастрофу. Резкий конфликт, плохая новость, паническая атака — всё это приводит к спазму артерий, скачку давления и сбою сердечного ритма.

Врачи Университета Рочестера отмечают: при сильном стрессе учащается пульс, сосуды сужаются, возрастает нагрузка на сердце. Если в артериях уже есть бляшки, такие изменения увеличивают риск их разрыва, а вместе с ним и вероятность инфаркта или инсульта.

Кроме того, эмоциональные перегрузки влияют на образ жизни. Люди, испытывающие хронический стресс, чаще переедают, курят, злоупотребляют алкоголем и отказываются от физической активности. Всё это дополнительно повышает риск сосудистых заболеваний.

Инфаркт и инсульт: в чём отличие и что делать в первые минуты

Как влияют грусть, тревога и депрессия

Согласно обзору 2018 года, тревожные и депрессивные симптомы связаны с развитием ишемической болезни сердца, особенно у тех, кто испытывает хронический стресс и не получает поддержки. У женщин, например, сочетание семейных и рабочих конфликтов почти втрое повышало риск повторного инфаркта.

Хроническая тревога и депрессия снижают желание следить за здоровьем. На этом фоне сложнее придерживаться рекомендаций, быть активным и соблюдать режим. У людей с диабетом в таких случаях чаще нарушается уровень сахара, страдают сосуды, а само заболевание протекает тяжелее.

Дополнительный фактор — соматические симптомы. Это постоянная усталость, головные боли, нарушение сна, боли в груди или животе, которые не связаны с конкретным заболеванием. Такие симптомы часто возникают при депрессии и могут быть связаны с сердечно-сосудистыми нарушениями, но часто остаются без должного внимания.

Почему важно управлять чувствами

Переживания нельзя исключить из жизни, но можно научиться с ними работать. Люди, которые умеют распознавать, выражать и регулировать эмоции, лучше справляются со стрессом и реже сталкиваются с болезнями, связанными с сосудами и обменом веществ.

В одном из исследований пациентам с диабетом провели серию занятий по развитию эмоционального интеллекта. Через 12 недель у участников снизился уровень сахара, уровень тревожности и повысилась удовлетворённость жизнью. Авторы подчёркивают: развитие этих навыков помогает справляться с эмоциями и улучшает общее самочувствие и приверженность лечению.

Похожий эффект наблюдали и у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем реже врачи фиксировали повторные инфаркты, нарушения режима и хронический стресс. Важно, что эмоциональный интеллект можно развивать — с помощью психотерапии, тренингов, дыхательных техник, осознанности и других практик.

© Igor Suka/iStock.com

Ипохондрик, неврастеник, тревожный и ещё 9 типов пациентов

Что помогает

По данным Университета Рочестера, умеренная физическая активность — один из самых эффективных способов снизить уровень стресса. Регулярные прогулки, танцы, плавание помогают стабилизировать давление, успокаивают нервную систему и улучшают настроение. Достаточно 150 минут умеренной нагрузки в неделю.

Также полезны дыхательные практики, осознанные паузы и переключение внимания: музыка, чтение, отдых в тишине. Эти простые действия снижают уровень возбуждения в нервной системе и помогают выйти из режима хронического напряжения.

Разговор с близким человеком, чувство связи с другими, участие в группах по интересам снижают реактивность сосудов на стрессовые события. В исследованиях отмечают, что социально активные люди реже сталкиваются с гипертензией и легче восстанавливаются после заболеваний.

Ещё важно пересмотреть подход к собственным эмоциям. Не пытаться их подавить, а учиться осознавать, выражать и проживать без чувства вины или стыда.

Как положительные эмоции укрепляют здоровье

Эмоции работают не только в разрушительном направлении. Радость, благодарность, сочувствие, воодушевление связаны с улучшением самочувствия и снижением рисков для сердца и сосудов.

Исследования, проведённые при поддержке Национального института здравоохранения США, показали: устойчивый позитивный настрой помогает поддерживать нормальное давление, стабильный уровень сахара в крови и снижает риск сердечно‑сосудистых заболеваний. Люди с оптимистичным взглядом на жизнь живут дольше и чувствуют себя лучше.

Учёные подчёркивают: дело не в том, чтобы избегать негативных эмоций. Все переживания важны, но положительные чувства помогают восстанавливаться после стресса и поддерживают адаптацию к трудностям. Они ускоряют возвращение организма к равновесию и снижают уровень гормонов стресса.

Методы нейровизуализации показали: положительные эмоции активируют центры удовольствия в головном мозге, а их длительная стимуляция связана с лучшей регуляцией давления и снижением воспаления.

© libre de droit/iStock.com

Учёные назвали 5 привычек, которые продлевают жизнь на 20 лет

Главное

Гнев и хронический стресс повышают давление, нарушают тонус сосудов и могут запустить развитие болезней. Напротив, устойчивый позитивный настрой помогает организму восстанавливаться, снижает риски и улучшает общее самочувствие. Управление эмоциями, поддержка близких, движение и забота о себе — это не просто полезные привычки, а важная часть профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Чем раньше человек научится замечать, как он себя чувствует, тем больше у него шансов сохранить здоровье.

Важные исследования