4 простые привычки помогут оставаться здоровым и бодрым

1. Проверяйте здоровье вовремя

Регулярные консультации с врачами и чекапы помогают заботиться о себе и предотвращать болезни. Многие нюансы по здоровью проще и дешевле корректировать на ранней стадии.

Доступный в подписке СберПрайм сервис СберЗдоровье позволяет получить консультацию онлайн — в любом месте и в удобное время. Более двух тысяч специалистов по 18 направлениям помогут с плановыми вопросами, анализами или профилактикой.

Со СберПраймом доступны скидки до 25% на онлайн-консультации и до 20% на лабораторные исследования.

2. Заказывайте здоровую еду заранее

Если вы следите за рационом и хотите, чтобы в нём всегда было достаточно белка, клетчатки и микроэлементов, лучше планировать меню заранее. Так вы избежите спонтанных перекусов и сможете держать питание под контролем.

Почему это полезно:

Улучшение рациона. Планирование позволяет осознанно выбирать продукты (больше овощей, фруктов), получая необходимые микроэлементы без переедания.

Контроль веса. Домашние блюда, как правило, менее калорийны. Планирование помогает контролировать порции, сбалансированно питаться и снижать риск метаболических нарушений.

Осознанное питание. Заблаговременное приготовление предотвращает импульсивные решения и тягу к быстрым углеводам.

Вместо бесконечных походов в магазин можно заказать свежие продукты с доставкой. Со СберПраймом доступны скидки и кешбэк в сервисе «Самокат». С ним в холодильнике будет всё необходимое для сбалансированного питания. Также покупки можно оплатить бонусами Спасибо.

3. Переключайтесь и давайте мозгу отдохнуть

После насыщенного дня важно дать телу и мозгу передышку. Просмотр фильмов, музыка и подкасты — это не просто досуг.

Мелодрама поможет выплеснуть эмоции, а комедия — поднять настроение. Любимая песня или исполнитель дадут мозгу вырабатывать больше дофамина (гормона удовольствия).

Прослушивание подкастов формирует новые нейронные связи.

Когда вы смотрите хороший фильм, задумываетесь о сложных темах или наслаждаетесь новой музыкой, мозг активно перерабатывает информацию и тренируется. Это развивает память, мышление и креативность, дольше сохраняет бодрость ума.

СберПрайм даёт бесплатный доступ к сервисам «Звук» и Okko. Здесь есть музыка и фильмы под настроение, а любимые треки и интересные подкасты всегда под рукой.

3. Получайте новые впечатления

Путешествия, свежий воздух и движение укрепляют не только тело, но и эмоциональное здоровье. Даже короткие поездки:

Снижают стресс и тревожность. Смена обстановки и отрыв от рутины помогают восстановить эмоциональное равновесие.

Смена обстановки и отрыв от рутины помогают восстановить эмоциональное равновесие. Укрепляют мозг и стимулируют креативность . Новые впечатления активизируют нейронные связи и развивают гибкость мышления.

. Новые впечатления активизируют нейронные связи и развивают гибкость мышления. Повышают чувство счастья и удовлетворённости жизнью. Ожидание поездки само по себе поднимает настроение.

Ожидание поездки само по себе поднимает настроение. Помогают формировать полезные привычки. Планирование путешествий учит организованности.

Со СберПраймом путешествия становятся ещё приятнее. Вы можете получать до 17% бонусами при бронировании через «Отелло». Размер кешбэка растёт с каждой поездкой: чем больше путешествуете, тем выгоднее становится отдых.

Главное

Здоровье и жизненный тонус — результат ежедневных привычек. СберПрайм помогает заботиться о себе каждый день: проверять здоровье онлайн, питаться правильно, отдыхать с удовольствием и открывать новые места.

