4 простые привычки помогут оставаться здоровым и бодрым
Здоровый образ жизни складывается из ежедневных полезных привычек. С ними не нужно заставлять себя — всё работает естественно, когда удобно и приятно. Подписка СберПрайм помогает как раз в этом: она объединяет сервисы, которые заботятся о вашем здоровье, питании, отдыхе и вдохновении. Один инструмент — десятки способов сделать жизнь комфортнее.
1. Проверяйте здоровье вовремя
Регулярные консультации с врачами и чекапы помогают заботиться о себе и предотвращать болезни. Многие нюансы по здоровью проще и дешевле корректировать на ранней стадии.
Доступный в подписке СберПрайм сервис СберЗдоровье позволяет получить консультацию онлайн — в любом месте и в удобное время. Более двух тысяч специалистов по 18 направлениям помогут с плановыми вопросами, анализами или профилактикой.
Со СберПраймом доступны скидки до 25% на онлайн-консультации и до 20% на лабораторные исследования.
2. Заказывайте здоровую еду заранее
Если вы следите за рационом и хотите, чтобы в нём всегда было достаточно белка, клетчатки и микроэлементов, лучше планировать меню заранее. Так вы избежите спонтанных перекусов и сможете держать питание под контролем.
Почему это полезно:
- Улучшение рациона. Планирование позволяет осознанно выбирать продукты (больше овощей, фруктов), получая необходимые микроэлементы без переедания.
- Контроль веса. Домашние блюда, как правило, менее калорийны. Планирование помогает контролировать порции, сбалансированно питаться и снижать риск метаболических нарушений.
- Осознанное питание. Заблаговременное приготовление предотвращает импульсивные решения и тягу к быстрым углеводам.
Вместо бесконечных походов в магазин можно заказать свежие продукты с доставкой. Со СберПраймом доступны скидки и кешбэк в сервисе «Самокат». С ним в холодильнике будет всё необходимое для сбалансированного питания. Также покупки можно оплатить бонусами Спасибо.
3. Переключайтесь и давайте мозгу отдохнуть
После насыщенного дня важно дать телу и мозгу передышку. Просмотр фильмов, музыка и подкасты — это не просто досуг.
Мелодрама поможет выплеснуть эмоции, а комедия — поднять настроение. Любимая песня или исполнитель дадут мозгу вырабатывать больше дофамина (гормона удовольствия).
Прослушивание подкастов формирует новые нейронные связи.
Когда вы смотрите хороший фильм, задумываетесь о сложных темах или наслаждаетесь новой музыкой, мозг активно перерабатывает информацию и тренируется. Это развивает память, мышление и креативность, дольше сохраняет бодрость ума.
СберПрайм даёт бесплатный доступ к сервисам «Звук» и Okko. Здесь есть музыка и фильмы под настроение, а любимые треки и интересные подкасты всегда под рукой.
3. Получайте новые впечатления
Путешествия, свежий воздух и движение укрепляют не только тело, но и эмоциональное здоровье. Даже короткие поездки:
- Снижают стресс и тревожность. Смена обстановки и отрыв от рутины помогают восстановить эмоциональное равновесие.
- Укрепляют мозг и стимулируют креативность. Новые впечатления активизируют нейронные связи и развивают гибкость мышления.
- Повышают чувство счастья и удовлетворённости жизнью. Ожидание поездки само по себе поднимает настроение.
- Помогают формировать полезные привычки. Планирование путешествий учит организованности.
Со СберПраймом путешествия становятся ещё приятнее. Вы можете получать до 17% бонусами при бронировании через «Отелло». Размер кешбэка растёт с каждой поездкой: чем больше путешествуете, тем выгоднее становится отдых.
Главное
Здоровье и жизненный тонус — результат ежедневных привычек. СберПрайм помогает заботиться о себе каждый день: проверять здоровье онлайн, питаться правильно, отдыхать с удовольствием и открывать новые места.
Подробнее о подписке СберПрайм — по ссылке sberbank.com/sberprime
Реклама
Рекламодатель: ПАО Сбербанк. ОГРН: 1027700132195. Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. www.sberbank.ru.
Erid: F7NfYUJCUneTTTrewoDe
Подписка СберПрайм — услуга АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва). ООО «СберЗдоровье», ОГРН 1197746310618, г. Москва. CберЗдоровье 18+; ООО «Самокат», ОГРН 1107746297053, г.Москва;
ООО «Отелло», ОГРН 1257700126353; г. Москва
ООО «Окко» 18+ ОГРН 1167847381130, г. Санкт-Петербург;
ООО «Звук», ОГРН 5177746117005, г. Москва