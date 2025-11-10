Врачи рассказали, о программе, которая поможет замедлить старение
Каждый из нас уникален и стандартный список полезных привычек — питание, спорт — нужно подбирать индивидуально. Только тогда они принесут реальную пользу.
«Открытая клиника» представляет «Протокол долголетия» — персонализированный анализ здоровья с индивидуальными рекомендациями по образу жизни, который поможет жить дольше.
Недавно программу прошёл певец Иракли и узнал, какие скрытые риски у него есть. На его примере видно, как работает программа и чем она полезна. Смотрите полное видео и узнайте, как замедлить старение.
